07.12.2017

В ближайшее время жителей могут обязать платить напрямую поставщикам!



Сейчас активно обсуждается новый проект Правительства РФ, в рамках которого потребители смогут платить ресурсоснабжающим организациям напрямую.

Еще одно ноу-хау, которое, по идее, должно облегчить жизнь тем гражданам, которые не согласны с суммами оплаты за ремонт и содержание жилья, но готовы исправно вносить деньги за отопление и воду.

Но не приведет ли данное новшество к очередной неразберихе в платежках? И что думают по этому поводу руководители коммунальных предприятий Обнинска?

 

«ПРОЕКТ ПРИМУТ - НАЧНЕМ ИЗУЧАТЬ»

Можно с уверенностью сказать, что одна из самых больших сумм в квитанциях за услуги ЖКХ указана в той самой пресловутой строке «ремонт и содержание». Но ни для кого не секрет, что нередко управляющие компании берут суммы, что называется, «от балды». А перечень входящих в строке услуг людям оказывать и не собираются.

И новый проект как раз рассчитан на то, чтобы исключить УК из цепочки, что позволит бороться с их долгами перед ресурсоснабжающими организациями. Ведь, кроме того, что некоторые жители не торопятся платить за газ и воду, есть еще нерадивые коммунальщики, которые сложно расставались, пусть и не со своими деньгами. Для решения последней проблемы в свое время был придуман ЕИРЦ, однако и эта структура не выдержала проверку временем.

Однако даже у вице-мэра по вопросам ЖКХ Вячеслава ЛЕЖНИНА нет твердой уверенности, что возможные нововведения как-то улучшат ситуацию.

- Когда проект будет принят, тогда уже начнем его изучать и смотреть, какой он даст эффект. Мне как заинтересованной стороне хотелось бы, чтобы были прямые платежи и чтобы задолженности у людей в этом случае оставались уже напрямую перед ресурсниками.

Вячеслав Вячеславович не стал заострять внимание на проблеме долгов жителей в Обнинске, а отметил, что она остро стоит по всей стране в целом.

 

РЕСУРСНИКИ ВЫБИРАЮТ ЕИРЦ

Директор МП «Теплоснабжение» Юрий ЮРКОВ с горечью заметил, что размер долгов населения продолжает расти. И не помогло в этой ситуации даже расщепление платежей. Хотя, как он признался, его предприятию было бы удобнее взаимодействовать с ЕИРЦ, нежели напрямую с жителями.

- Нам лучше было бы принимать оплату через ЕИРЦ, но при условии, что никто не будет мешать его работе. А введение прямых перечислений потребует от нас же дополнительных расходов. Нужно будет открывать бухгалтерию, вводить учет каждого перечисленного рубля, выпускать квитанции. И все это ляжет на наши плечи. В то время как сейчас данные затраты входят в тарифы управляющих компаний на «содержание и обслуживание жилья». А как только платежи начнут производить напрямую, УК это делать уже не будут или будут делать частично. Поэтому я считаю, что эти деньги у обслуживающих организаций нужно будет отнимать и отдавать тому, на кого данная работа и ляжет. Но вряд ли этим станут заниматься. Поэтому начнется путаница несусветная. Вы поймите, мы же не можем отвечать за предоставленную нами услугу в квартире, если внутренняя система теплопотребления находится не у нас, - считает Юрий Ильич.

Мнение Юркова разделил и директор МП «Водоканал» Александр КРУГЛОВ. Он также уверен, что взаимодействовать с ЕИРЦ гораздо проще, чем напрямую с населением. Хотя вначале разговора признался, что готов к любому формату взаимоотношений при условии, что его предприятию будет гарантирована своевременная оплата за предоставляемую услугу. 

-Я считаю, что если будут прямые договоры, то это позволит нам как ресурсоснабжающей организации напрямую влиять на конечного пользователя нашей услуги. Но в этом случае возникает ряд вопросов, касающихся дополнительных затрат на содержание большого штата сотрудников по ведению всего этого сбытового процесса, связанного с приемом платежей от населения. Данные затраты в нашем сегодняшнем тарифе не предусмотрены. Поэтому наиболее приемлемым вариантом для нас является система прозрачных взаимоотношений с едиными расчетными кассовыми центрами. Однако если законодатель решит, что необходимы прямые договоры с жителями, будем исполнять решение. 

Кстати, помимо бухгалтеров, ресурсникам понадобятся еще и опытные юристы. Потому что судиться с должниками, которых с каждым днем становится все больше, теперь тоже придется им.

Да и станет ли от такого ноу-хау легче населению, ведь пока что сложно представить, как в случае необходимости перерасчета обнинцы будут добираться до ресурсоснабжающих организаций, расположенных на окраинах первого наукограда?

 Инна ЕМЕЛИНА

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