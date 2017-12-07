Карнавала не будет...

В медтехникуме студентов принуждают скидываться на корпоратив?

Приближаются новогодние праздники, а это значит, что большинство городских организаций и учреждений начинают задумываться о корпоративах. Не остался в стороне и обнинский медицинский техникум.

Правда, как говорят его учащиеся, уже не первый год подряд их приглашают на новогоднее, а точнее предновогоднее, торжество в принудительном порядке. Более того за карнавальный билет студентов просят еще и заплатить, причем тоже в настоятельной форме. По крайней мере, именно так нашему еженедельнику рассказала одна из учащихся техникума Ирина ТОКАРЕВА.

Правда, журналистам пришлось изменить фамилию девушки, поскольку она побоялась возможных репрессивных мер со стороны руководства учреждения.

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Как рассказала Ирина, в прошлом году попасть на новогодний праздник как студенты, так и преподаватели могли за 200 рублей. Однако спустя 12 месяцев ценник вырос ровно в два раза. К арендным взносам теперь еще добавились пожертвования (по 200 рублей сверху) на новогодние подарки для учителей. А вот накрывать столы для себя студентам придется самостоятельно и, соответственно, еще скидываться.

- Собранные со студентов средства идут на оплату снимаемого помещения. В этом году это должны быть площади ГДК. Это же сколько стоит четырхчасовая аренда, если прикинуть, что, помимо преподавателей, деньги собирают с восьми групп (только очное отделение), в каждой из которых в среднем обучаются по 20 человек?! - рассуждает девушка.

Если взять в расчет только студентов-очников, то с них на аренду организаторы праздника соберут около 32 000 рублей? А если сюда же приплюсовать вклады учителей и учащихся заочного отделения, то можно себе представить в какую кругленькую сумму встанет этот банкет, а точнее, всего лишь аренда помещения для его проведения!

Сколько же конкретно все-таки стоит потоптать несколько часов пол городского Дворца культуры, нам выяснить не удалось. Как пояснили в бухгалтерии ГДК, каждое мероприятие и его стоимость обсуждается с руководством. Впрочем, это уже второстепенный вопрос, поскольку сдавать в почасовую аренду под разного рода мероприятия собственные площади культурному учреждению никто не запрещает.

Главное, что возмутило студентку Токареву, так это настоятельно-рекомендательный тон, в котором организаторы «просят» учащихся оплатить новогодний карнавал.

- Хочу сказать, что никого не волнует, пойдешь ты на этот праздник или нет. Скидываться нужно в любом случае! Если отказываешься, на полном серьезе требуют написать объяснительную, - рассказывает Ирина. - А я, например, идти не собираюсь, и 400 рублей у меня, как и любого студента, лишних точно нет. И что я должна написать в этой объяснительной и почему я вообще должна это делать?! Кроме того, по техникуму стали гулять слухи, мол, тем, кто не будет скидываться, «не повезет» на экзаменах.

ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ?

Именно эти вопросы журналисты «Вы и Мы» и адресовали руководителю техникума Татьяне РУСАНОВОЙ, которая, надо сказать, поначалу проявленному редакцией интересу к их предстоящему торжеству несколько удивилась.

- А что, теперь об этом в газетах пишут? - не понимая сути обращения, засмеялась директор.

- К сожалению, появился повод. Это правда, что в вашем учреждении обязуют студентов скидываться на аренду?

- Нет, это только по желанию. Мы никого не заставляем. А объяснительные требуем только для того, чтобы знать, где ребенок будет находиться в это время, - прокомментировала Русанова.

Весьма странный повод для требования объяснительной, надо сказать, если учесть тот факт, что новогодняя вечеринка никак не может расцениваться как уставная деятельность, да и время ее проведения подтверждает то же самое: празднование организаторы наметили в период с 17.00 и до 21.00.

Причем, если верить словам все той же студентки Ирины, не прийти на увеселительное мероприятие учащийся может только в трех случаях: свадьба, смерть близкого или собственная болезнь. При этом не сложно догадаться, что о двух последних аргументах студент вряд ли будет знать к моменту составления оправдательного документа, потому как заболеть он может за день до веселья, впрочем, так же как и, не дай Бог, узнать о проблеме близкого человека.

Однако после вопросов журналистов Русанова оперативно собрала внутреннее совещание, в рамках которого было принято решение вовсе отменить праздник.

- Мы хотели как лучше. Ну, раз уж пошли возмущения, значит, мы вернем студентам деньги и расторгнем договор аренды с Дворцом культуры, - заявила Татьяна Владимировна.

При этом директор посетовала, что собственных площадей, на которых можно было бы проводить подобного рода увеселительные мероприятия, у них, увы, нет. Но это не помешало Русановой заявить, что праздник они все равно организуют, только уже бесплатный. Оказывается, и так можно, если очень захотеть...

Дарья ГУМЕРОВА

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