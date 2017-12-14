Коммунальная «оптимизация», или кому придется экономить?

Жители Обнинска недовольны тем, что аварийной службе урезали финансирование.

Как уже известно, бюджет Обнинска на 2018 год и плановый период 2019-2010 годов предполагает сокращение финансирования аварийно-диспетчерской службы города. Эта новость несколько обескуражила жителей наукограда, ведь в «аварийку» время от времени приходится обращаться многим.

И нередко ее сантехники и электрики безвозмездно делают ту работу, которую по своей безалаберности не выполнили управляющие компании. Так что теперь горожане опасаются, что могут лишиться и этой последней бесплатной помощи.

РАБОТЫ СТАНЕТ БОЛЬШЕ

Вице-мэр по вопросам ЖКХ городской администрации Вячеслав ЛЕЖНИН назвал причину такой экономии.

- Это сделано в рамках оптимизации расходов, - сказал Вячеслав Вячеславович. - Да, аварийно-диспетчерская служба снимает большое количество проблем в городе, но необходимо ее оптимизировать.

Далее он пояснил, что в связи с этим количество рабочих в АДС уменьшаться не будет. Вся экономия будет проводиться за счет инженерного состава предприятия.

Директор МП «УЖКХ» Сергей ВОЛОТОВСКИЙ заверил нас, что оптимизация будет направлена не на сокращение штатов и даже не на уменьшение зарплат сотрудников АДС, а на изменение занятости. Что это значит?

Как пояснил Сергей Васильевич, площади обслуживаемого «аварийкой» жилого фонда постоянно растут. А значит, время от времени приходится набирать новых специалистов. Но теперь вместо этого будут более эффективно использовать труд уже работающих на предприятии людей. Соответственно, они будут трудиться в прежнем составе, но несколько иначе. К примеру, кого-то придется «перебрасывать» с одного объекта на другой. И, как мы поняли, работы у каждого сотрудника АДС в такой ситуации просто станет больше.

Хотя Сергей Волотовский так не считает. Он уверен, что оптимизация труда - это не увеличение объема работы, а стремление к его эффективности и умение правильно распределять рабочее время.

А что касается масштабов увеличения работы АДС, то для понимания приведем цифры. В 2003 году, когда «аварийка» начала функционировать как единая служба, в ее распоряжении было 1,8 миллиона квадратных метров обслуживаемой жилой площади. Теперь же эта площадь составляет 2,8 миллиона квадратных метров. Так что неудивительно, что и число вызовов населения тоже постоянно растет.

ЖИТЕЛЯМ ПРИДЕТСЯ РАСКОШЕЛИТЬСЯ

На 2018 год аварийно-диспетчерской службе выделили из бюджета города 57 миллионов рублей, что на 3 миллиона меньше, чем в 2017-м, но в АДС не отчаиваются, потому что у них есть еще и возможность заработать.

- Мы в большей степени ориентированы на социальные объекты. Обслуживаем школы, детские сады, а также центры «Доверие», «Милосердие», «Эврика». Правда, эти учреждения платят АДС минимальную цену. Но наша служба заключает договоры и с разными коммерческими предприятиями. Правда, таковых 20 процентов, в то время как социальных объектов - 80 процентов. При этом самыми главными нашими клиентами являются жители домов, - отметил Сергей Васильевич.

Сам Волотовский проблемы в оптимизации не видит никакой. Однако с директором МП «УЖКХ» не согласны руководители управляющих компаний. В частности, гендиректор ЗАО «Быт-Сервис» Вадим КАЦ считает, что в связи с урезанием финансирования АДС раскошеливаться придется как раз управляющим организациям.

- Конечно, эта «оптимизация» скажется на аварийно-диспетчерской службе и на нашей работе, - сказал Вадим Львович. - Теперь, видимо, нам придется вкладывать деньги в то, что уже не сможет вложить АДС. Другого варианта нет.

Ну а вывод здесь напрашивается простой: управляющие компании, конечно же, не забудут потом возложить это материальное бремя на плечи жильцов. Так что «оптимизировать» свои траты придется уже простым горожанам, у которых и так денег кот наплакал.

Инна ЕМЕЛИНА

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