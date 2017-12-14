В «Экодолье» думают о людях!

В новом микрорайоне Обнинска осуществили сразу несколько значимых проектов.

Микрорайон «Экодолье» стал уже неотъемлемой частью города. Застройщикам удалось сделать его не только одним из самых красивых, но и максимально комфортным для проживания.

Данный строительный проект находится сейчас в завершающей стадии, и мы решили выяснить у руководителя компании-застройщика Сергея СОКОЛОВА, какими приятными сюрпризами порадовали жителей он и его коллеги за последнее время.

ОБЕЩАННАЯ ПЛОЩАДКА ПОЯВИТСЯ ВЕСНОЙ

В настоящее время там строится спортивная площадка, месторасположение которой горячо обсуждалось последние месяца три. Напомним предысторию. В свое время застройщик пообещал жителям, что она будет находиться на улице Борисоглебской, но потом изменил свои планы. Было решено перенести ее на территорию третьей очереди - на улицу Рассветную, ближе к деревне Белкино. А на Борисоглебской запланировали возвести коммерческий объект. Как рассказывал Сергей Соколов, либо магазин, либо пекарню.

Однако жители выступили против таких изменений, ссылаясь на то, что им изначально обещали спортивную площадку именно на территории второй строительной очереди. Людям, разумеется, пошли навстречу. Состоялись встреча с народом, затем публичные слушания, на которых все стороны пришли к консенсусу: площадке быть там, где ее планировали изначально. Глава администрации Обнинска Владислав ШАПША поставил четкую задачу: строить спортплощадку на территории второй очереди. И там же неподалеку будет возведен небольшой магазин.

Вскоре обнинская городская администрация выпустила и соответствующее постановление. Так что уже в ноябре строительные работы начались. Как рассказал Сергей Михайлович, уже полностью выполнено бетонное основание под площадку и под уличные тренажеры. Закуплены качественные прожекторы, завезены опоры освещения, оплачено металлическое ограждение и приобретена сетка для защиты ограждения от ударов мяча.

- Освещение обещает быть красивым и ярким, ведь установят немецкие галогеновые прожекторы, которые были подобраны в соответствии со светотехническим расчетом освещенности, - уточнил Сергей Михайлович.

Да и само спортивное оборудование будет высококачественным. Выбирали его строители совместно с жителями. А уже весной подрядчики выполнят резиновое покрытие площадки и начнут ее благоустраивать.

Средства на все это в бюджете компании на 2018 год уже заложены.

ПАРК ПОБЕДЫ СТАНЕТ ЛЮБИМЫМ МЕСТОМ ЖИТЕЛЕЙ

Ускоренными темпами застройщик «Экодолья» осваивает и парк Победы. В целом его строительство завершено. Там посажены деревья, установлено 10 скамеек, два теннисных стола и оригинальная скульптура земного шара с континентами, символизирующая хрупкость мира. Украшает она самый центр парка.

Кроме того, центральная его часть уложена светящейся брусчаткой, что делает это место необычно красивым. Весной запланировано комплексное озеленение бульвара кленами, ивами, различными кустарниками.

В ближайшее время в парке появятся еще три вида качелей: для взрослых, детей и подростков.

Всего на данный объект инвесторами было потрачено несколько миллионов рублей. И хотелось бы отметить, что построен он раньше обещанных сроков. Хотя жители «Экодолья» долго сомневались в том, что застройщик сдержит свое слово. А он, между тем, за все семь лет работы в данном проекте не нарушил ни одного обещания.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖЕ ВСЕГО!

И не так давно в микрорайоне «Экодолье» начал работать пропускной режим. Жители давно жаловались на то, что на территорию микрорайона въезжают все подряд. А теперь беспрепятственно это смогут делать только непосредственно проживающие там. Около двух месяцев пропускной режим отработает в тестовом режиме в облегченном варианте, чтобы выявить и устранить возможные недостатки, и только после этого его запустят в полном объеме.

В течение трех последних месяцев жителям выдавали электронные пластиковые пропуска-карточки, с помощью которых можно открывать все шесть существующих в «Экодолье» шлагбаумов на центральном, втором и третьем въездах. Данная работа, как уверяет Сергей Михайлович, шла непросто. Ведь в процессе монтажа системы безопасности шлагбаумы пришлось держать открытыми и народ, понятное дело, возмущался по этому поводу. Но представители компании-застройщика набрались терпения и спокойно всем объясняли, что подождать придется совсем немного - ради того, чтобы пропускной режим потом функционировал всю оставшуюся жизнь.

Дополнительные меры безопасности в поселке обеспечат и установленные над шлагбаумами, а также вдоль центральных улиц камеры видеонаблюдения. Так что теперь на видеозаписи фиксируются все въезжающие и выезжающие автомобили, контролируется порядок на территории микрорайона. В случае чего от ответственности нарушителям общественного порядка уйти не удастся.

Как проинформировал Сергей Соколов, компания потратила на все это, включая оборудование, работы, освещение, около двух с половиной миллионов рублей. Деньги немалые, но результат того стоит.

Инна ЕМЕЛИНА

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