Строительный раздрай

Планы застройщиков у Белкинских прудов не сбываются из-за соседства с кладбищем?

Сейчас Белкинская усадьба по праву считается жемчужиной севера Калужской области. Еще несколько лет назад взявшийся за сохранение исторического наследия Фонд «Белкино» готов был опустить руки, но смена руководства вдохнула новую жизнь в, казалось бы, безнадежную идею. Усадьба ожила и задышала.

Тем уродливее смотрятся два строительных забора, окружающих оба Белкинских пруда. За одним из них должен был появиться торговый комплекс «Малина-Молл», а за вторым - многоэтажки. Ни первого, ни второго нет, как нет и жизни на этих объектах.

ПРАЗДНИК НА КОСТЯХ

История «Малины-Молл» хорошо известна горожанам. После сделки купли-продажи земельного участка, на горизонте появилась Ирина ФОНДЕРКИНА, на тот момент занимавшая пост генерального директора в компании «Фавор Плюс». Ее выступление на градостроительном совете жители запомнили надолго: чего только стоят олени, которые должны были появиться в Белкинском парке.

Ведь, по словам Ирины Викторовны, ее компания должна была не только зарабатывать деньги, но и развивать инфраструктуру, прокладывая дорожки вдоль прудов и приглашая европейских озеленителей для благоустройства территории, которую для этих целей выделил город.

- Наш будущий ТРЦ занесен в реестр инвестиционных объектов Калужской области. Это будет коммерческий проект большой социальной значимости. Мы инвестируем 2 миллиарда 114 миллионов рублей. Появится 1500 рабочих мест. Это не просто два кирпича сложили, крышу положили и начали зарабатывать, мы развиваем инфраструктуру города! - рассказывала нашей газете Фондеркина в июне 2014-го.

Не смущало бизнесменов и старое белкинское кладбище, расположенное в непосредственной близости от торгового объекта. Жителям даже рисовали возможную перспективу прогулки вдоль него и обещали здесь же, рядышком, обустроить площадку для проведения праздников. Но, видимо, тем, кто ушел в мир иной, хотелось тишины, потому что проект «Малины-Молл» лопнул, как мыльный пузырь.

СУД ВСЕ ПОСТАВИЛ НА МЕСТО

С одной стороны, «Сбербанк», где была открыта кредитная линия, превышавшая миллиард рублей, так и не дал денег, а с другой - бывший владелец участка потребовал у «Фавора плюс» вернуть землю.

- Мы подали иск пятого августа 2014 года, а первого октября Фондеркина заключила договор с подрядной строительной организацией, - рассказывает директор юридической фирмы «Даурия» Илья ГОЛОВКО.

Вот уже несколько лет он представляет интересы Игоря БЛИНОВА, который является соучредителем ООО «Фавор». Компаньоны даже не посчитали нужным уведомить Блинова, когда продавали землю другой компании с похожим названием - ООО «Фавор плюс». Еще бы, ведь цена за участок, который экспертиза оценила в семьдесят миллионов, была просто смешной - 2,5 миллиона рублей. А в руководстве обеих компаний значился один и тот же человек.

- Суд первой инстанции иск о признании сделки недействительной не удовлетворил, а суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции в пользу Блинова, - вспоминает Головко.

Таким образом, должен был произойти очередной чейндж: «Фавор плюс» обязали вернуть участок прежнему собственнику, который, в свою очередь, должен был отдать назад 2,5 миллиона.

Но, учитывая, что раньше на этой земле располагалась стоянка, а теперь карьер, «Фавор плюс» не только не получил денег, но еще остался должен.

В СПИСКЕ ПОСТРАДАВШИХ - АДМИНИСТРАЦИЯ ОБНИНСКА

Ирина Фондеркина, забыв о своих радужных обещаниях, тут же покинула компанию, и спокойно занялась строительством домов. Да и учредители «Фавора», осуществив заведомо странную сделку, своей вины в том, что рядом с красивым водным комплексом появилось такое бельмо в виде разрытого котлована, не чувствуют.

- Предприятие-застройщик, которое в свое время получило разрешение на строительство, свои обязательства не выполнило. Соответственно, из-за этого мы имеем такую картину, - говорит заместитель генерального директора ООО «Фавор» Максим МАЛУХИН. - Я думаю, «Фавор плюс» был исполнителем воли на месте, а собственник находится в другом предприятии и по документам не проходит.

С последним утверждением Максима Владимировича сложно не согласиться, ведь достаточно посмотреть на учредителей «Фавор плюс» - холдинг, расположенный на Кипре. Поэтому тем, кому задолжала компания, даже при условии победы в многочисленных судах добиться выплат сложно.

Примечательно, что среди пострадавших от бизнесменов значится и администрация Обнинска, которая не только не дождалась благоустройства своего участка, но и получила огромную кучу земли.

- Мы хотим участок забрать, но не можем, так как там есть серьезная проблема. Они в свое время без нашего согласия его отдали в залог банку, и теперь администрации приходится это оспаривать, - поясняет начальник отдела имущественных и земельных отношений Валентина КОРОТКОВА.

Как показывает практика, в спорах с финансовыми организациями зачастую выигрывают последние, поэтому даже просто вернуть участок в муниципальную казну пока не удается. А судебные тяжбы длятся уже больше года. К тому же совершенно не понятно, из какого кармана, в случае удачи, будет оплачено приведение территории в порядок?

Участок же, который вернулся к «Фавору» тоже находится в залоге. Во время суда учредители компании, как ни странно, выступали по разные стороны баррикад, поэтому серьезный корпоративный спор существует и по сей день.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ НЕПРЕКРАЩАЮЩЕЙСЯ СТРОЙКИ

Похожая ситуация и в ООО «Грация», чья стройплощадка расположена у верхнего Белкинского пруда. Решить, что будет на этом месте, не могут уже десять лет. Хотя участок этот городской, но тоже с печальной историей.

В 2008-м здесь собирались строить крупный торговый центр и даже спускали пруд. Но то ли свою мистическую роль опять сыграло соседнее кладбище, то ли просто затея была неудачной, но проект в жизнь так и не воплотили.

Впоследствии здесь планировали разместить и спорткомплекс, и жилые дома - один из которых насчитывал двенадцать этажей. Но ни того, ни другого опять не появилось. Хотя компания «Грация» (надо отдать должное) даже перенесла коммуникации, построила участок коллектора, однако работа на стройплощадке так и не закипела.

- Разрешение на строительство первой очереди гостиничного комплекса завершилось в начале декабря, - поясняет начальник управления архитектуры администрации Обнинска Ольга ЛАПИНА. - И за два месяца заявление о продлении этого разрешения подано не было.

Но даже если бы такой документ и был, администрация застройщику все равно бы отказала, потому что строительство обязательно должно быть начато, а этого по факту нет. Как нет и благоустройства набережной, которую обещал сделать застройщик.

Зато есть дело в Арбитражном суде Калужской области, где администрация пытается получить от предпринимателей один миллион триста тысяч рублей - сумму, которую компания задолжала за аренду земельного участка, но пока все безрезультатно. И бизнесмены руки не опускают.

- Там проект уже урезан до индивидуального жилого дома, - поясняет генеральный директор ООО «Грация» Андрей ЕРЦЕВ. - Сейчас у нас в судах решается вопрос по земле и по учредителям компании. Пока временная приостановка строительства, но весной планируем его возобновить.

По словам Андрея Вячеславовича, при благоприятном развитии событий уже к 2019-му году строительство будет завершено.

А вот в архитектуре настроены иначе, ведь вместе с разрешением на строительство заканчивается и срок аренды участка, так что теперь город, если действительно этого хочет, может не городить рядом с усадьбой дома, а благоустроить территорию, тем самым создав красивое общественное пространство.

«ПОЛНОМАСШТАБНАЯ ВОЙНА»

На весну надеются и в ООО «Фавор»».

- Я думаю, ситуация прояснится к марту 2018-го года. Третью силу искали и ищем, и она уже на горизонте есть, - заявляет заместитель гендиректора Максим Малухин. - На земле в таком месте должно находиться деловое, коммерческое или производственное строение, которое бы только улучшило внешний вид этой улицы. Сейчас недовольны и Боровский район, и город, но мы ничего поделать не можем, так как «Фавор плюс» должен заняться этим, так что сейчас идет полномасштабная война.

Вряд ли за три месяца «Фавор плюс» сможет утрясти свои дела, которые не удалось привести в порядок за три года. Поэтому то, что весной дело сдвинется с мертвой точки, вызывает большие сомнения.

Прежде всего, потому, что засыпка ямы стоит приличных денег, да и обязательства по долгам тоже надо выполнять.

Ну а пока стройка открыта для всех желающих, там даже ворот на заборе нет, да и само ограждение оставляет желать лучшего. Как говорится, у семи нянек...

Жаль, что виноватых в этой некрасивой истории не оказалось, а вот пострадавшие точно есть, и прежде всего это обнинцы, вынужденные много лет смотреть на раздрай, который царит за строительными заборами.

Евгения НИКИТИНА

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