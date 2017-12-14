Без хозяина дом - сирота

Обнинская больница разваливается на глазах, а нового главного врача так и нет!

То, что государственное здравоохранение в Обнинске уже давно находится на самом дне, ни для кого не секрет.

Еще несколько лет назад жители города, сталкиваясь с откровенным равнодушием и неотлаженной работой медиков, протестовали и звонили во все колокола.

В последнее время поток жалоб стих, но произошло это отнюдь не из-за того, что ситуация выправилась. Люди просто устали обивать пороги чиновников. Да и зачем, если даже после многочисленных обращений все равно ничего не меняется?

ТЕАТР НАЧИНАЕТСЯ С ВЕШАЛКИ

Чтобы понять, как обстоят дела в обнинской больнице, туда даже заходить не надо. Все становится ясно еще при подходе к поликлинике. Чего только стоят надписи: «Осторожно, осыпается штукатурка!»

Ладно бы такое предупреждение было единственным, но ведь красуются они по всему периметру, как бы говоря, что к больнице нельзя приближаться на пушечный выстрел.

В принципе, поход туда может обойтись себе дороже. Ведь часть ступенек на крыльце давно разрушена, поэтому переломать ноги здесь легко, как нечего делать.

Да и внутри ситуация плачевная, трещины на стенах, подтеки на потолках, словом - полнейшая разруха - все это уже давно не удивляет обнинцев. Чего уж говорить, если на лестничных проходах, убрав отвалившийся кафель, так и оставили дыры. Видимо, найти денег на мешок цемента и банку краски, чтобы хоть как-то исправить это безобразие, руководство КБ №8 уже не смогло.

Не лучше обстоит ситуация и с персоналом. Педиатры, лоры и окулисты - извечная проблема города, да и самим сотрудникам не хватает элементарного, начиная от перевязочного материала, тех же перчаток и расходников, и заканчивая спецодеждой.

По словам сотрудников КБ №8, в последнее время ситуация внутри коллектива была настолько нервозной, что больницу покинули последние специалисты.

Так что объективно можно сказать, что сейчас ситуация в КБ №8 даже хуже, чем четыре года назад, поэтому вопрос, кто займет место главного врача, актуален как для жителей города, так и для сотрудников.

ИЗ ТРЕХ ЗОЛ?

Но, несмотря на то, что с момента ухода из КБ №8 Владимира ПЕТРОВА прошло почти три недели, имя претендентов на это кресло официально пока не озвучено.

- Пока ясности нет, я знаю, что в настоящее время в ФМБА занимаются поиском кандидатуры, но в настоящее время решение не принято, - прокомментировал глава обнинской администрации Владислав ШАПША.

А между тем, интересно, какими качествами должен обладать этот претендент, чтобы вытянуть КБ №8 из болота? Ведь, как показывает практика, от перемены главных врачей ситуация в обнинском здравоохранении не меняется.

- Качества хорошего человека должны быть и деловая хватка, честность, порядочность, - уверен руководитель поликлиники МРНЦ Константин ПАХОМЕНКО. - Но основную роль здесь играет вопрос финансирования КБ №8. Я думаю, что в первую очередь надо решать вопросы финансирования на уровне ведомства - ФМБА, и на уровне Фонда обязательного медицинского страхования Калужской области.

К слову, самому Пахоменко молва приписывает роль претендента на освободившееся кресло. Ведь и в 2013-м году, когда выбирали главного врача в КБ №8, он тоже «за кадром», но участвовал в гонке. Но если тогда Константин Валентинович не говорил ни «да» ни «нет», то сегодня уверенно называет свое возможное назначение - фантазией.

- Это очень сложный вопрос, потому что я не вхожу в список претендентов на должность главного врача. Учитывая, что КБ №8 - учреждение ведомственное, то и руководитель должен быть близок к руководству ФМБА, - заверил Пахоменко.

При этом новый главный врач должен совмещать в себе качества хорошего доктора и талантливого управленца. И, по словам Пахоменко, он уверен, что такие специалисты есть и в самой Клинической больнице.

Временно исполняет обязанности руководителя КБ №8 по-прежнему Сергей СМИРНОВ, однако сами медики не жаждут, чтобы он отбросил приставку ВРИО. Так как Сергей Вячеславович уже достаточно долго занимал в больнице руководящую должность и, к сожалению, кардинальных перемен не привнес.

ПОЗОР НАУКОГРАДА

Еще одним претендентом на вакантную должность, по слухам, может стать... Алексей АЗАРЕНКОВ, который до 2013 года уже занимал пост главного врача. Однако чтобы понять, что его возвращение не сулит ничего хорошего ни медикам, ни пациентам, достаточно вспомнить историю его «беззубого» аморфного управления и такого же тихого ухода со своего поста на более тепленькое место - благо, родственные связи с руководством профильного федерального ведомства никто не отменял.

В прошлый раз на смену руководителя КБ №8 ФМБА понадобился месяц, в этот раз такой же срок практически истек. С одной стороны, к вопросу выбора главного врача, конечно, стоит подойти очень серьезно, ведь это должен быть серьезный грамотный и современный управленец, способный вдохнуть жизнь в разваленную больницу, которую в ее сегодняшнем состоянии можно смело называть позором наукограда.

А врачей, которые продолжают за копейки работать в этих нечеловеческих скотских условиях - настоящими героями. Им бы давно уже поувольняться да разбрестись по частным клиникам - но есть еще в Обнинске люди, которые во главу угла ставят чувство долга перед обществом и профессионализм. Однако любая чаша имеет свойство переполняться.

Поэтому затягивать с назначением руководителя ФМБА не стоит, ведь в противном случае возрождать может быть уже нечего...

Евгения НИКИТИНА

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