Пешеходный тупик

Старики и дети могут забыть про пандус в подземке.

Одним из самых проблемных мест города по праву считается туннель под железной дорогой. Долгое время его состояние оставляло желать лучшего, однако город расписывался в своей беспомощности, мол, объект принадлежит РЖД.

Несколько лет назад его передали городу, и обнинцы понадеялись, что изменения не заставят себя ждать. Однако от перемены собственника некоторые моменты не меняются.

УГОЛ ПРЕТКНОВЕНИЯ

Так, например, произошло с пандусом. Недавно администрация города озвучила окончательный вердикт: пандуса в обнинской подземке нет и никогда не будет. И дело даже не в том, что в переход должны спускаться инвалиды, последние часто выйти из дома не могут, поэтому многие съезды - скорее, дань моде, а не реальная помощь им. Но как перейти с одной стороны города на другую женщине с детской коляской? Ответ напрашивается сам собой - никак.

Казалось бы, сегодня архитектура творит чудеса, строя чуть ли не подвесные мосты, так неужели проектировщики не смогут справиться со слишком большим углом наклона?

- Соблюдение норм уклона обязательно, - уверяет экс-главный архитектор Обнинска Ольга АШВАРИНА. - Почему делают длинные въезды в дома - чтобы угол наклона был как можно меньше. Поэтому, по словам Ольги Владимировны, чаще при разработке проектов архитекторы стараются оснастить въезды электроподъемниками, но, учитывая особенность микрорайона, можно предположить, что продержится он там не долго. Депутат Горсобрания Роман АНЦИФЕРОВ не понаслышке знает о таких устройствах, в Москве переходы как надземные, так и подземные оснащают подобными, но и там справиться с вандалами не удается. Чего уж говорить об Обнинске? А ведь удовольствие не из дешевых, да и сам подъемник «съест» половину лестницы, на что незамедлительно отреагируют пешеходы. - Насколько я знаю, любые надземные устройства обходятся намного дешевле подземных, - заверил Роман Георгиевич.

Но надеяться, что в РЖД вместе с реконструкцией моста установят и подъемник, не стоит. Вряд ли ведомство захочет раскошелиться. Скорее всего, там ограничатся пандусом, который монополист установит, невзирая на угол наклона моста.

Евгения НИКИТИНА

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