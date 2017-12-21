В обнинском ЗАГСе работают юристы, психологи и артисты

Уходящий 2017-й - год столетия образования органов записи актов гражданского состояния - структуры, с которой в своей жизни сталкивается каждый из нас. Здесь трудятся люди, которых сегодня справедливо называют юристами, психологами и артистами в одном лице.

Кресло здешнего специалиста никогда не сможет занять черствый или равнодушный человек. В этом журналисты нашего еженедельника убедились лично, разделив несколько часов трудового дня с руководителем обнинского отдела ЗАГС Лидией СИНЕЦКИНОЙ, которая рассказала о профессиональных особенностях местных специалистов и том, каким же лично ей запомнился уходящий год.

СВИДЕТЕЛИ СУДЕБ

От первых дней до последней минуты жизнь каждого из нас, так или иначе, связана с учреждением, именуемым ЗАГС. Сюда люди приходят с радостью и горем, с любовью и разбитыми сердцами. И главная задача специалистов - не только поставить печать и выдать бумажку, а проявить человечность. Потому все события они волей неволей пропускают через себя.

Надо сказать, что в этом году деятельность обнинского ЗАГСа претерпела немало изменений. Например, теперь церемонии бракосочетания проводятся и в будние дни - по четвергам. Причем, такими «привилегиями» брачующиеся пользуются с большой охотой - в летний период за один только свадебный четверг насчитывается до 15 пар.

- В этот день мы регистрируем браки между парами, которые не хотят пышных церемоний. Как правило, это люди в возрасте или пожелавшие воссоединиться повторно, - объясняет Синецкина. - Для таких церемоний мы в стенах нашего отдела организовали кабинет, в котором постарались создать соответствующую атмосферу.

К слову, тех, кто все-таки решился войти в одну и ту же реку дважды, в первом наукограде немало. Рекордсменами является единственная пара, которая успела уже два раза расторгнуть свой союз и трижды воссоединиться.

В любых ситуациях, как рассказывает Синецкина, сотрудники обнинского ЗАГСа стараются идти навстречу своим клиентам. К примеру, во время нашей беседы в кабинет с пришла женщина, которая попросила провести церемонию бракосочетания непосредственно в стенах больницы.

С такой просьбой она обратилась не по собственной прихоти, а по банальному стечению обстоятельств. Оказалось, что будущие супруги уже давно подали заявление, однако буквально на днях мужчина сломал ногу. И чтобы исполнить мечту влюбленных войти в будущий год в статусе супругов, сотрудники ЗАГСа решили скрепить их в медучреждении.

Не были против труженики обнинского ЗАГСа пару лет назад поработать и в Новогоднюю ночь, потому как слышали в кулуарах разговоры о том, что многие влюбленные мечтают скрепить свой союз именно в эти волшебные часы.

Однако на закате 2015-го, когда ЗАГС наукограда уже готовился распахнуть свои двери накануне наступающего года, с заявлениями к ним так, увы, никто и не обратился.

ЗАНОВО РОДИВШИЕСЯ

С особенной радостью Лидия Алексеевна рассказывает о рождении новых граждан нашего современного общества.... Мы естественно не могли не поинтересоваться, какие имена предпочитают давать своим чадам сегодня родители. И, как оказалось, моды на конкретные имена, существовавшей последние несколько лет, сейчас нет.

- Одно время, например, были очень популярны Софьи, Артемы, Никиты, Даниилы. Сейчас такого нет. Сейчас своих деток родители называют абсолютно по-разному. Есть у нас и Миши, и Прохоры, и Ксении, и Пети, и Федоры. Случалось, что за неделю не повторялось ни одно имя! Правда, среди мужских, например, сейчас начинает пользоваться популярностью имя Лев - в этом году с таким именем в Обнинске были зарегистрированы 14 человек. Есть у нас рекордсмены и по редким именам. Например, в 2017-м в первом наукограде родилась единственная девочка с милым именем Мира, - проанализировала Синецкина.

Впрочем, ежегодно находятся и те, кто решается расстаться с именем, данным при рождении. И не только с именем. Некоторые меняют фамилии, отчества, а иногда и все сразу. Таковых среди жителей Обнинска в уходящем году было 61 человек. К слову, чтобы переименоваться, людям достаточно одного лишь желания и определенного пакета документов. Правда, как отмечает сама Лидия Алексеевна, идти на такой шаг стоит с полным осознанием.

И все-таки одной из самых важных и ответственных миссий для работников ЗАГСа является скрепление влюбленных сердец печатью закона.

- Я желаю, чтобы все влюбленные в будущем году обязательно пришли к нам - сначала за свидетельством о браке, а потом за свидетельством о рождении ребенка, и лучше не одного. И пусть нестабильная экономическая ситуация никогда не становится препятствием на пути создания больших и крепких семей!

Дарья ГУМЕРОВА

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