Руслан Богданов: «В ДНД должны идти лучшие!»

В этом году, как и в предыдущие, обнинские депутаты одобрили финансирование добровольных народных дружин (ДНД). Хотя ни для кого не секрет, что многие жители наукограда к деятельности последних относятся довольно скептически.

Мы решили побеседовать на эту тему с заместителем начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по городу Обнинску Русланом БОГДАНОВЫМ, который в настоящее время осуществляет взаимодействие с дружинниками.

ДОБРОВОЛЬЦЫ И БЫВШИЕ КОМСОМОЛЬЦЫ

- Руслан Витальевич, а для чего вообще нужна добровольная народная дружина, если у нас есть полиция?

- Дело в том, что полиция оптимизирована и ее численность не позволяет поставить в каждый двор и на каждую улицу сотрудника. Полицейских в городе не хватает. Системой видеонаблюдения Обнинск тоже оборудован пока не в полном объеме. Поэтому в деле обеспечения охраны общественного правопорядка и профилактики правонарушений дополнительно задействованы дружинники.

- Тогда возникает вопрос: почему же этих дружинников нигде не видно? Может, они повязки не носят?

- Носят, конечно. И город они патрулируют. К примеру, в Городском парке дружинники дежурят часто. В обязательном порядке они бывают там в выходные дни и в дни проведения массовых мероприятий.

Дело в том, что у нас принцип формирования ДНД несколько иной, чем в других населенных пунктах области, где дружинники формируются на предприятиях из числа сотрудников. В Обнинске же они работают на добровольной основе. Поэтому могут быть задействованы в охране общественного порядка в основном в выходные дни и в вечернее время. Но и на всех праздничных мероприятиях они дежурят в обязательном порядке.

- Есть информация, что в этом году в ДНД произошла так называемая перезагрузка. В чем это выражается?

- Действительно, мы совместно с городской администрацией решили упорядочить деятельность народных дружин. К примеру, командиров ДНД до этого назначали без согласования с полицией. И сейчас там произошли «кадровые» перестановки. Выяснилось, что раньше многие числились в ДНД, но по сути даже на дежурства не выходили. В итоге пришлось сократить количество дружинников. Если год назад их было около 60 человек, то сейчас 35. Мы оставили тех, кто действительно работает.

«ПОЛИЦИИ НУЖНА ПОМОЩЬ»

- А что за контингент в ДНД? Женщины могут стать дружинницами?

- Могут, конечно. И раньше женщины входили в состав ДНД. Сейчас там только мужчины. И в основном старшего возраста. Молодых очень мало.

- Не секрет, что депутаты ставят под сомнение необходимость бюджетного финансирования ДНД.

- Я считаю, что дружинников необходимо поощрять. Иначе мы вообще никого не сможем привлечь к данной работе. Другое дело, что нужно контролировать, как работают дружинники и насколько их деятельность соответствует выплаченным из бюджета Администрации средствами. Полиции нужна помощь людей неравнодушных, с активной гражданской позицией для обеспечения охраны общественного порядка на улицах города.

- Как правило, если денежное вознаграждение небольшое, людям предоставляют льготы. В ДНД не так?

- По этому поводу я недавно вышел в городскую администрацию с предложением предоставить этой категории граждан льготную медицинскую страховку. Ведь работа по охране общественного правопорядка сопряжена с риском получения травм.

Поэтому медицинское обслуживание дружинников должно быть не на общих основаниях. Пока вопрос находится на стадии рассмотрения.

ЧЕМ БОЛЬШЕ ДРУЖИННИКОВ, ТЕМ БЕЗОПАСНЕЕ ГОРОД!

- А инструктаж с дружинниками вы проводите?

- Да. В ходе инструктажей разъясняются нормы действующего административного законодательства, доводятся ориентировки.

- Были ли жалобы на дружинников со стороны населения?

- В этом году не было. А в прошлые годы жители города возмущались по поводу того, что представители казачьей дружины патрулируют город с кнутами. Сейчас такой экипировки уже нет. Я думаю, что причина этого была как раз в неправильном инструктаже.

А, кроме того, в 90 процентах случаев не вижу смысла патрулирования дружинников в отсутствии сотрудников полиции. Мы должны работать вместе. Ведь их полномочия все-таки ограничены. В экстремальных случаях они должны сообщить в полицию о том или ином происшествии, по возможности произвести фото и видеосъемку.

- Вы ощущаете реальную помощь дружинников?

- Конечно! Они очень помогают полиции. Приведу пример. Перед 9 мая нам поступила информация о том, что вандалы планируют осквернить мемориалы, посвященные героям войны. Мы не могли на все предпраздничное время обеспечить каждый памятник нарядами полиции.

А дружинники их охраняли все это время: и казаки, и другие люди. Они и по ночам там дежурили. Еще один показательный пример: дружинники задержали в Городском парке наркомана, который ночью влез в помещение храма, чтобы совершить кражу.

- Как вы считаете, нужно ли увеличивать число дружинников?

- Обязательно нужно. Чем больше их будет, тем лучше будет ситуация в городе с правопорядком. Но в рядах ДНД должны быть самые лучшие жители города. Самые уважаемые и самые добропорядочные.

Беседовала

Инна ЕМЕЛИНА

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