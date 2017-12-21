Понять и простить

В мэрии Обнинска не могут справиться с нехваткой маршруток.

Недавно мы рассказывали о том, как сложно уехать из Старого города по вечерам. После этой публикации редакцию буквально забросали письмами горожане.

Люди рассказывали о том, что транспортная неразбериха существует не только когда обнинцы возвращаются с работы, но и утром, когда люди торопятся на предприятия.

«ЭТО ПИСЬМО - КРИК ДУШИ!»

- Это письмо - крик души и надежда на помощь! - с таких слов начала свое послание к нам в редакцию жительница Обнинска Екатерина ОВЧАРОВА (Фамилия изменена. - Прим. авт.). - А речь о работе маршруток №3, о том, что утром к восьми часам невозможно добраться на работу (в школу, в поликлинику) в старую часть города! Я сажусь на остановке «Сигнал», с 7.20 до 8.00 уехать практически нереально, так как за этот промежуток времени проходит всего одна-две (максимум три) маршрутки, которые проезжают мимо, потому что забиты битком.

Но даже если чудо и произойдет, и маршрутка остановится, то на место одного выходящего тут же найдутся пять желающих попасть внутрь автомобиля. А ведь эта остановка далеко не последняя, и на следующих народ продолжает штурмовать маршрутку, в которой уже не то что сесть, встать некуда.

Здесь уже не до комфорта, ведь стоять в ожидании под промозглым дождем и ветром мало кому захочется. А обнинцы, по словам женщины, каждое утро вынуждены по тридцать-сорок минут мучиться на улице.

Да и на работе за опоздание по головке не погладят, поэтому изобретают горожане хитроумные схемы, пытаясь на тринадцатой маршрутке доехать до «Юбилейки», а там уж пересесть на те, что идут в Старый город, но не тут-то было.

- Втиснуться некуда! Люди ругаются, толкаются. Отрываются пуговицы, ручки на пакетах и сумках, держаться не за что, и при торможении люди с задней части маршрутки начинают заваливаться и придавливать тех, кто спереди, - описывает ситуацию Екатерина. - Это такое издевательство! Но людям некуда деваться, все спешат на работу, ежедневно подвергая свою жизнь опасности. Ведь нетрудно представить, что будет с пассажирами в случае аварии...

ЧИНОВНИКИ ПЕРЕМУДРИЛИ?

Вспомнить о том, что в общественном транспорте люди ездят набитые, как сельдь в бочке, горожанам пришлось этим летом. Причиной тому стало изменившееся законодательство, по которому в одночасье водителям с иностранными правами запретили работать на маршрутках.

Однако, по словам перевозчика Андрея НОВИКОВА, ему и его коллегам уже давно удалось справиться с кадровым дефицитом и свести эту проблему на нет.

Андрей Викторович уверяет, что о существующей проблеме в часы пик знает, но поделать ничего не может, потому что количество транспортных средств на том или ином маршруте было прописано в конкурсной документации. И даже если сейчас город решит увеличить число маршруток, перевозчики вряд ли пойдут на это при существующей цене за проезд.

- Уже давно ни «Рафики», ни «Газели» по городу не ездят, а ходят иномарки. Все перевозчики закупили новые транспортные средства в два-три раза дороже, обслуживание тоже возросло. Да и к тому же если машине год, она требует минимальных вложений, если два, три траты возрастают, а запчасти на такие авто стоят дорого, - объясняет Новиков.

То есть в свое время администрация, выдвигая требования обновления автопарка и замены развалившихся «Газелей» на иномарки, не подумала о последствиях. Ведь изначально было ясно, что все свои расходы, в том числе и ремонтные, перевозчики обязательно захотят окупить. А как еще иначе это можно сделать, если не поднять плату за проезд?

УГРОЗЫ БОЛЬШЕ НЕ РАБОТАЮТ

Кстати, помнится, когда власти только взялись за упорядочивание рынка пассажироперевозчиков, было обещано строго следить за выполнением договорных условий и штрафовать предпринимателей при выявлении нарушений.

Как это часто бывает, на деле все быстро сошло на нет. И даже той самой перевозчице - госпоже Арутюнян, которую уже полтора года обвиняют в отсутствии вечерних рейсов в ИАТЭ, удалось через суд доказать свою невиновность и отделаться от штрафов.

Хотя случаи, когда дело доходит до суда, скорее исключение, чем правило. Чаще все ограничивается жалобой горожан на телефон «горячей линии», потому, что, когда проверяющие выходят в рейд, оказывается, что маршрутки ходят как часы. Видимо, коммерсанты каким-то образом узнают о проверках, которые для них не становятся внезапными.

В минувший понедельник начальник управления потребительского рынка транспорта и связи Анна КРАСИКОВА попросила обнинцев немного потерпеть, мол, следующим летом пройдет новый конкурс, и тогда ситуация должна измениться.

Но верится в это с трудом. Ведь чиновники до сих пор даже о деталях договориться не могут. По неофициальной информации, среди предложений рассматривается схема сокращения количества маршруток на одних направлениях и увеличения на других. Но разве это решение проблемы? Это, скорее, обострение транспортного вопроса в отдаленных микрорайонах Обнинска.

Да и почему горожане, которые уже полгода терпят неудобства, должны еще год мучиться? Ведь если бы в администрации в свое время не закрывали глаза на обновление муниципального автопарка, сейчас в часы пик транспортное напряжение снимали бы хотя бы автобусы.

И если бы это были не старые развалюхи, а современные транспортные средства, обнинцы, кроме благодарности, проголосовали бы рублем за такое решение вопроса.

Евгения НИКИТИНА

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