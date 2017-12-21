В каждой шутке...

Малоярославец взбудоражили высказывания депутата Румынина.

На днях в соседнем с Обнинском Малоярославце разгорелся очередной скандал, вновь связанный с именем депутата Городской Думы. В этот раз в нем фигурирует Матвей РУМЫНИН.

И, как нам удалось выяснить, в истории опять были задействованы правоохранительные органы. Только в этот раз туда обратился сам народный избранник.

НЕДОБРЫЕ СОВЕТЫ ОТ НАРОДНОГО ИЗБРАННИКА

А началось все довольно банально. Матвей Румынин всего лишь прокомментировал пост в одном из городских интернет-сообществ «ВКонтакте». Избранник народа выразил мысль, что нецензурная лексика - не повод блокировать комментарии. Да и в использовании матерных слов Румынин ничего страшного не видит.

Но дальше дело пошло еще веселее. Уже под другим постом депутат предложил научить своего собеседника правильно «нюхать кокс» и даже разместил ссылку.

Казалось бы, ничего необычного в такого рода диалогах нет. Если бы не одно «но». Тот факт, что Матвей Николаевич является не простым пользователем соцсетей, а все-таки депутатом, накладывает определенные требования к его поведению.

Тем более, что работа Румынина связана с детьми и подростками. А этот контингент активно штудирует социальные сети. И высказывания педагога дети могут воспринять, что называется, на «ура». Им только дай повод.

ЗА БАЗАР ОТВЕТИТ?

Однако сам Матвей Николаевич в своих высказываниях ничего крамольного не видит и заявляет, что это была всего лишь шутка. Якобы, таким образом, он попытался свести на нет разгоревшуюся перепалку в сети. Однако, со слов народного избранника, на этом дело не закончилось.

Оппонент начал писать ему угрозы в «личку», после чего нервы депутата не выдержали, и он обратился в полицию. Учитывая мандат Румынина, дело было передано в следственный комитет.

- А я всего лишь пошутил, чтобы уйти от конфликта, - убеждал нас Матвей Николаевич.

- А вас не смущает, что все это могут читать дети? - спросили мы у депутата.

- Но в группах есть ограничения по возрасту, - огорошил он нас своим ответом.

Оказалось, депутат убежден в том, что, прежде чем войти в какую-либо группу «ВКонтакте», пользователи сначала предъявляют системному блоку и монитору паспорт.

Но оправдания оправданиями, а многие жители Малоярославца отреагировали на все это весьма болезненно.

- Шутки про наркотики со стороны депутата Румынина вообще неуместны, а учитывая, что он работает с детьми, крайне опасны. Это значит, что он серьезную проблему общества низводит до уровня легкой насмешки: типа наркоман - это не смертельно больной человек, а такой смешной чудак. А почему бы не побыть смешным чудаком? Это ведь так нравится девушкам. А почему бы не попробовать это сделать с помощью вещества, если самому не получается? Такой ход мыслей может возникнуть у подростка с таким «наставником», а это прямой путь к наркомании, - написала участник группы «Подслушано в Малоярославце» Алина П.

К слову, председатель Малоярославецкой Городской Думы Ольга ЖУКОВА была крайне возмущена таким поведением коллеги. Она категорически не согласна с тем, что народный избранник может так шутить и пообещала обсудить поведение Румынина на комиссии по этике.

Инна ЕМЕЛИНА

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