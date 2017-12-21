Пока в дорожном министерстве страдают формализмом, жители Заовражья рискуют попасть под колеса!

В этом году в Министерстве дорожного хозяйства Калужской области наконец-то обратили внимание на состояние дороги, ведущей из Обнинска в деревню Кривское. Долгое время автолюбителям приходилось скакать по ямам, всякий раз, сквозь зубы, вспоминая ту самую поговорку про три российские беды.

Теперь хозяйствующая структура пообещала не только провести реконструкцию асфальтового покрытия, но и вдвое расширить проезжую часть. Закончить работы заказчик намерен в следующем году.

Между тем, нельзя не отметить, что проявив заботу к водителям, в Министерстве напрочь забыли про пешеходов, которым ежедневно приходится пересекать проезжую часть, рискуя остаться под колесами проносящихся автомобилей.

«ГДЕ ХОДИТЬ ЛЮДЯМ?»

Строительные работы на этой дороге были остановлены на зимний период еще в середине сентября. Однако ею продолжают пользоваться, как автолюбители, потому как альтернатив у них нет, так и жители здешних микрорайонов - «Заовражья» и «Экодолья».

- В связи с тем, что дорога еще не сдана, запланированные по проекту пешеходные переходы отсутствуют. К сожалению, они не были оборудованы и раньше, только сейчас пешеходам приходится уже преодолевать не две, а четыре полосы! - рассказывает местная жительница Ирина С. - Кроме того, вдоль дороги от обочины, которая раньше была весьма широкой и исполняла роль тротуара, теперь не осталось практически ничего! Где ходить людям? Как пересекать проезжую часть местным жителям, которым, к примеру, нужно попасть на остановку через дорогу? А здесь, между прочим, ездят и большегрузы!

К слову, самый большой поток пешеходов, как правило, концентрируется на перекрестке от микрорайона «Заовражье» до автобусной остановки «Экодолье».

- Я понимаю, что реконструкция дороги еще не закончена. Но почему нельзя было для людей сделать хотя бы временный пешеходный переход? - интересуется женщина.

На самом деле, как пояснили нашему еженедельнику в областном Управлении ГИБДД, Министерству дорожного хозяйства уже было выдано представление на организацию временного пешеходного перехода. Подтвердил данную информацию и мэр Обнинска Владислав ШАПША.

СВОБОДНЫЕ ХУДОЖНИКИ?

Однако в областном ведомстве к вопросу, когда же подрядчик удосужится взять в руки краску и нарисовать пешеходную зебру относятся как к тайне за семью печатями.

- Вам сначала необходимо получить разрешение от администрации Калужской области, - заявили в Министерстве дорожного хозяйства.

Разрешение, простите, на что? На то, чтобы выяснить у ответственных лиц, когда же они изволят проявить заботу о людях, которых в любой момент может раскатать проносящийся автомобиль?! А может быть и самим горожанам испросить у областных чиновников право на жизнь?

Впрочем, раскрыть тайну журналистам помогли в ГИБДД. Оказывается, представление Министерство дорожного хозяйства получило около 10 дней назад. На его исполнение, согласно действующему законодательству, у чиновников осталось не более трех недель, в противном случае нарушитель будет привлечен к административной ответственности.

Хотелось бы, конечно, чтобы с решением этого вопроса в областном Миндоре не затягивали. И от формализма (в виде требования каких-то непонятных разрешений) перешли к реальным действиям и все-таки задумались, что от их медлительности может зависеть чья-то жизнь.

Дарья ГУМЕРОВА

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