То, что осталось «на потом»

Депутаты от Обнинска рассказали о своих недоработках.

В предновогоднем номере газеты принято подводить итоги. Нередко мы спрашивали у представителей власти, чем им запомнился 2017-ый год и какие важные решения удалось воплотить в жизнь.

Однако желания всегда обгоняют возможности. Поэтому на этот раз мы поинтересовались у депутатов разных уровней, что они не успели сделать в этом году? А заодно попросили избранников народа заняться самокритикой. Вот что из этого получилось.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОВАЛ

Самым оптимистичным по-прежнему остается депутат Госдумы Геннадий СКЛЯР, он заявил, что у него практически нет нереализованных предложений. Однако если рассматривать ситуацию в целом, то, по мнению парламентария, представляющего Обнинск, первостепенным делом для избранников народа станут изменения в Законе об образовании:

- Министр образования РФ Ольга ВАСИЛЬЕВА обозначила очень важные и нужные перемены - формулировка статуса учителя и школы и изменение методики оценки труда преподавателей. Первые шаги сделаны, но изменения в законодательстве, которые должны были дать прочную основу этим изменениям на будущее, пока не состоялись.

Провалами в «социалке» запомнился уходящий год и другому нашему земляку - депутату Вадиму ДЕНЬГИНУ. Как рассказал Вадим Евгеньевич, в Госдуме не хватило голосов, чтобы вернуть работающим пенсионерам индексацию выплат.

- Я знаю не только по своим родителям, но и по многочисленным знакомым, в том числе в Обнинске, что пенсионеры работают не из-за какой-то блажи, а чтобы себя прокормить и нормально существовать, достигнув пенсионного возраста, а государство опять начинает скупердяйничать, - сетует Деньгин.

Еще одним пролетом стал законопроект, касающейся детей войны. В необходимости принять льготы для этой категории граждан, по словам Вадима Деньгина, едины депутаты всех фракций, однако возможные трудности в реализации инициативы постоянно отбрасывают ее назад.

- У нас каждый раз, как только мы начинаем принимать что-то положительное для людей и нужное им, находится тысяча причин, почему мы этого не делаем, в большей степени внешних, - заявляет Вадим Евгеньевич.

ДВИГАЯСЬ К НАМЕЧЕННОЙ ЦЕЛИ

А вот депутат Заксобрания Калужской области Олег КОМИССАР осчастливить всех изначально не пытался и сконцентрировался на локальной проблеме - создание полноценного музея «Ильинские рубежи».

- Группу специальную создали, но, к сожалению, проектные работы застопорились, - рассказал Олег Николаевич.

Однако парламентарий не теряет надежды и в следующем году собирается возобновить работу в этом направлении. К тому же в региональной казне необходимо найти деньги только на сам проект, а в финансирование строительства вложатся другие структуры.

Еще одной «болячкой», по словам Комиссара, является двор на улице Луначарского в Калуге, тротуар которого из-за межевания оказался за забором, и теперь жильцы не могут пройти в магазин.

Решить вопрос парламентарий пытается уже полтора года, однако по сей день, положительного результата нет.

В ГОРСОБРАНИИ «СТАРИЧКИ» И «НОВИЧКИ» РАЗОШЛИСЬ ВО МНЕНИЯХ

В плане самокритики депутат Госдумы Вадим Деньгин желает себе в следующем году работать 25 часов в день. На нехватку времени жалуются и городские парламентарии Владимир ВИКУЛИН и Андрей ЗЫКОВ. Ведь сегодня практически все члены Горсобрания совмещают основную работу с общественной.

Хотя по другим вопросам мнения у «старичков» и «новичков» расходятся. Так, например, Владимир Васильевич призывает доверять исполнительной власти и при принятии бюджета стараться не вмешиваться в хорошо отлаженный механизм, а вот Андрей Александрович, наоборот, утверждает, что депутаты стремятся свернуть работу администрации с привычных рельсов.

- Мы пытаемся бюджет перенастроить так, чтобы финансирование велось по приоритетам. Чтобы деньги не размазывались тонким слоем. Есть вопросы жизнеобеспечения, их должны финансировать в первую очередь, а потом уже все остальное, - уверен Зыков.

ВОПРОСЫ МЕДИЦИНЫ И РАСШИРЕНИЯ ГРАНИЦ ГОРОДА

ОСТАЛИСЬ НЕРЕШЕННЫМИ

В свою очередь, депутат признался, что если бы распределение средств внутри «финансового пирога» целиком и полностью зависело только от него, он бы по-другому расставил приоритеты и на первое место вышли бы вопросы ЖКХ.

- Мы выделяем компенсацию медикам за поднаем жилья, мне бы хотелось еще как-то попытаться помочь КБ №8 с материально-техническим обеспечением, - говорит Зыков.

Но если полномочия местной власти в этом вопросе минимальны, то на федеральном уровне вопрос финансирования обнинской больницы можно было бы попробовать сдвинуть с мертвой точки, но и там депутаты потерпели фиаско.

- В первом числе не удалось, если уж так говорить, исправить ситуацию в здравоохранении, - сожалеет депутат Госдумы Геннадий СКЛЯР. - То качество, с которым работает наша больница, то, как построено здравоохранение в области, не устраивает людей. Это, пожалуй, та сфера, которую я сам бы себе поставил в упрек.

В свою очередь, председатель Горсобрания Обнинска Владимир Викулин считает, что избранники народа не слишком эффективно решили вопрос финансирования зоозащитного центра «Новый ковчег». К числу своих недоработок Владимир Васильевич приписывает и отсутствие бюджетного финансирования для хоккейной команды ветеранов.

- Можно было бы, наверное, ускорить юридическое решение о расширении границ Обнинска, но это перешло на следующий год, и думаю, во втором квартале мы завершим эту работу.

Системы видеонаблюдения, освещения дворовых территорий, бесперебойного транспорта в ИАТЭ - над всем этим избранникам народа необходимо работать. А вот с отсутствием законодательной инициативы, в которой упрекали «парламентариев», Викулин не согласен.

Ведь, чтобы преодолеть бюрократические барьеры, надо горы свернуть. Поэтому наши депутаты чаще идут своим путем, и как в случае с «Парконом» отстаивают свое видение ситуации в суде.

Евгения НИКИТИНА

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