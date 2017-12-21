Плати или умирай...

Обнинские онкобольные в который раз не могут получить бесплатные лекарства!

В апреле текущего года наша газета писала об онкобольном жителе города, который в течение двух месяцев не мог получить положенные ему бесплатные лекарства. Тогда нам удалось помочь человеку. И вот история повторяется.

На днях в редакцию обратилась еще одна страдающая раком пациентка, которой уже несколько раз приходилось покупать необходимый ей препарат за свои деньги. Потому что в специализированной аптеке, где таковой обязаны выдавать бесплатно, его нет.

БОЛЬНО ВО ВСЕХ СМЫСЛАХ

А, между тем, цена у таких лекарств просто запредельная. К примеру, необходимый обнинской больной «Анастразол» стоит около двух с половиной тысяч рублей. А женщине его нужно принимать в течение пяти лет ежедневно.

- Год назад мне удалили опухоль, и я прошла шесть курсов химиотерапии, - рассказала пациентка. - Так что положение у меня очень серьезное, и пропускать прием лекарств нельзя ни в коем случае.

- А стоимость купленных вами препаратов вам потом компенсировали? - поинтересовались мы у нашей собеседницы.

- Да что вы! Нет, конечно. Кто же мне станет это компенсировать.

Одним словом, или умирай, или плати. Деваться некуда. И можно было бы не озвучивать эту проблему, если бы отсутствие того или иного льготного медикамента было единственный раз. Но ситуация принимает уже перманентный характер. В сентябре-октябре женщина не могла получить препарат целый месяц. Теперь же - пока десять дней.

- Сдала рецепт в аптеку на Треугольной площади 11-го декабря. Но мне сказали, что лекарства нет, - вздыхает несчастная больная. - У меня сейчас остались всего три ампулы. Так что, видимо, опять придется покупать его на свои деньги.

ОДНИ НЕ ВИНОВАТЫ, ДРУГИЕ НЕ В КУРСЕ

Заметим, что позвонившая нам женщина настолько напугана равнодушием чиновников, что по этой причине просила не называть в статье ее имя и фамилию. Дескать, узнают, кто жаловался, и вовсе отношение к ней ухудшится.

Однако во время нашего телефонного разговора с сотрудниками областного Министерства здравоохранения и Государственного предприятия «Калугафармация» в Обнинске мы эти данные озвучили. И в обоих учреждениях обещали помочь.

- Вы поймите, мы - всего лишь пункт раздачи лекарств, мы не занимаемся их закупкой. И если на складе какого-то препарата нет, то это не наша вина. Потому что закупает льготные лекарства Министерство здравоохранения области, - пояснила нам заместитель директора филиала ГП «Калугафармация» Татьяна ЛАРИНА.

Мы поинтересовались у Татьяны Владимировны, а что она и ее коллеги делают, чтобы проинформировать Министерство о существующей проблеме. Та ответила, что в Минздраве об этом не знать не могут.

- У нас есть специальная онлайн-программа, в которой зафиксированы все рецепты, находящиеся на отсроченном обслуживании, - пояснила Ларина.

То есть в Обнинске считают, что в Калуге обо всем знают. А в Калуге, между тем, с удивлением пожали плечами и пообещали разобраться и все выяснить. Выходит, не знали?

Помощник министра Ольга ДАНИЛЬЧЕНКО сначала пообещала дать нам комментарий по этому поводу через неделю, чем, признаться, очень нас удивила.

- Целую неделю на то, чтобы выяснить, почему на складе нет лекарств? - в недоумении спросили мы.

После этого Ольга Петровна заверила, что постарается сделать это быстрее. Мы аж выдохнули с облегчением.

Только пока чиновники неделями выясняют такие банальные мелочи, а фармацевты молча взирают на существующую проблему, онкобольные могут не дождаться и умереть. У несчастных людей очень мало времени. И еще меньше сил. Нет их на то, чтобы бегать с жалобами по инстанциям и взывать к сочувствию равнодушных бюрократов.

А, между тем, никто не может с уверенностью сказать, что завтра любой из этих чиновников не окажется на месте вот такого пациента. Никто...

Инна ЕМЕЛИНА





Когда верстался номер

«ИЗЫСКАНА ВОЗМОЖНОСТЬ ПУТЕМ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ»

Перед самым выходом этого материала представители Министерства здравоохранения Калужской области все-таки прислали нам свой комментарий по данной проблеме. Публикуем без изменений:

Лекарственные препараты для обеспечения льготных категорий граждан закупаются на основании заявок медицинских организаций.

На 2017 год ФГБУЗ «Клиническая больница №8» г. Обнинска для обеспечения пациентов по региональной льготе заявлено 14 упаковок препарата «Анастрозол» в месяц. При лимите в 163 упаковки по состоянию на 19 декабря текущего года этой медицинской организацией выписано 264 упаковки препарата «Анастрозол», отпущено пациентам 246 упаковок. В связи с превышением лимитов данного препарата медицинскими организациями в настоящее время он отсутствует на аптечном складе ГП «Калугафармация».

Вместе с тем, Министерством здравоохранения Калужской области изыскана возможность обеспечения .......(ФИО пациентки - Прим. Ред.) препаратом «Анастрозол» путем перераспределения имеющихся в аптеках области остатков. 1 упаковка «Анастрозола» будет направлена в Обнинский филиал ГП «Калугафармация» 22 декабря 2017 года для обеспечения заявительницы.

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