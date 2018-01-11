Отписки летят как голуби

Ни одну обнинскую управляющую компании лицензии так и не лишили.

Помнится, после того, как Олег МАЛАШИН возглавил Государственную жилищную инспекцию Калужской области, он пообещал, что так называемых отписок в ответ на обращения граждан из этой структуры больше не будет.

Однако прошло уже несколько месяцев, а в работе ГЖИ ничего не изменилось. По-прежнему люди не могут получить конкретные ответы на свои вопросы, и до сих пор в Калужской области ни одна нерадивая управляющая компания не лишена лицензии.

В ОТВЕТАХ НИЧЕГО НОВОГО

Об этом нам рассказал сам Олег Васильевич. И, как он проинформировал, ГЖИ лишь только в ближайшее время собирается подать в суд на лишение лицензии одной УК. Называть он ее раньше времени отказался, но заверил, что эта компания работает не в Обнинске.

- Это целая процедура, она далеко не простая, - пояснил Олег Малашин.

А между тем, жалоб от населения становится все больше. Суммы в квитанциях растут, как на дрожжах, а качество услуг во многих домах не только не улучшается, а ухудшается. Людей по-прежнему приводит в недоумение пресловутая строка «за ремонт и содержание жилья». А жители домов, где ни разу не появлялась уборщица и где уже лет 20 не красили стены подъездов, вынуждены платить за это порядка тысячи рублей. Предприятия, по документам обслуживающие такой фонд, просто берут деньги. Ни за что. При этом далеко не от каждой нерадивой компании люди имеют возможность отказаться.

В частности, в перечне зарегистрированных в Обнинске некоторое время назад управляющих компаний числилось ООО «ГУ ЖФ», как раз обслуживающее пятиэтажки в бывшем военном городке Малоярославецкого района. Хотя слово «обслуживающая» здесь обязательно нужно брать в кавычки. Потому что дома уже просто утонули в грязи. И жители неоднократно обращались в ГЖИ за помощью. Надо отдать должное, что инспекторы на все обращения реагируют. Приезжают, проверяют, пишут ответы. Но дальше этого дело, к сожалению, не идет.

Вот, к примеру, в дома, обслуживаемые ООО «ГУ ЖФ», инспектор ГЖИ приезжал еще в феврале 2016 года. Все посмотрел, согласился с тем, что там полный бардак и составил акт, в котором указал недоработки. На их устранение компании дали целых восемь месяцев - до октября. Однако и в октябре все осталось по-прежнему. Жители вновь написали в ГЖИ. Им ответили, что инспекция подала на нерадивую УК в суд. Затем люди поинтересовались ходом этого разбирательства. Но им снова ответили, что «подано в суд». И все. А лицензии коммунальщиков так никто и не лишил.

«ВЫДАТЬ ЛИЦЕНЗИЮ ПРОЩЕ, ЧЕМ ЕЕ ЛИШИТЬ!»

Комментируя данную ситуацию, Олег Малашин пояснил, что для того, чтобы ГЖИ имела возможность подать в суд на лишение УК лицензии, нужно вывести из ее жилфонда не менее 15 процентов домов. Это значит, что ГЖИ должна в течение года составить по два предписания на управляющую компанию по поводу плохого обслуживания ею каждого из домов, входящих в эти 15 процентов. То есть если таковых домов, к примеру, пять, то предписаний должно быть, соответственно, 10.

Но дело в том, что какие-то недочеты коммунальщики могут исправить, и отсчет предписания начнется сначала. И если им необходимо устранить недоработки в десяти домах, они могут ограничиться даже одним единственным, чтобы иметь законное право на свою дальнейшую деятельность.

- Выдать лицензию проще, чем ее лишить, - констатировал Малашин.

Но он также пояснил, что у ГЖИ есть возможность посредством обращения в суд штрафовать управляющие компании. И многие из них уже имеют штрафы около 15 миллионов рублей.

- Такие суммы набегают за несколько лет, по 200-300 тысяч, - удивил нас Олег Васильевич.

В такой ситуации УК проще всего объявить себя банкротами, что многие и делают. Так что повода для волнений у руководителей частных коммунальных предприятий сегодня нет. И лицензии их лишить не так просто, и штрафы с них взять далеко не всегда получается.

Зато у жителей такой повод есть. Должникам ставят заглушки на канализацию, ограничивают подачу электричества и газа. А к лету, уже по сложившейся традиции, обещают очередное повышение тарифов ЖКХ.

Инна ЕМЕЛИНА

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