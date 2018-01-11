Сергей Бабицын: «У адвоката должен быть моральный кодекс!»

Не так давно известный обнинский адвокат, заместитель председателя Общественной палаты Калужской области Сергей БАБИЦЫН был включен в список членов Координационного совета при Общественной палате Российской Федерации по рассмотрению спорных случаев по отобранию детей из семьи.

В последнее время такие истории становятся все более распространенными, в связи с чем мы попросили Сергея Владимировича рассказать нашим читателям, как часто с этим явлением приходится сталкиваться в Обнинске.

В КОНФЛИКТ ВКЛЮЧАЮТСЯ И БАБУШКИ

- Сергей Владимирович, мы бы хотели поговорить с вами о проблеме отъема детей из семьи либо у одного из родителей. Насколько она актуальна в Обнинске?

- В нашем городе она как раз не актуальна. А вот в сельской местности - наоборот. Зато в наукограде нередко имеют место споры о порядке общения с детьми. Это когда бывшие супруги, иногда пытаясь досадить друг другу, начинают предъявлять исковые заявления в суд, чтобы установить необходимое для них время общения с детьми, которые остались проживать у второй стороны.

- В советское время детей все-таки чаще оставляли с мамами. Сейчас что-то изменилось?

- Нет, по-прежнему чаще оставляют с мамами. А папы при этом имеют право на общение. Но мамы нередко начинают каким-то образом препятствовать этому. Такой шантаж время от времени используется для решения каких-то своих финансовых вопросов, связанных с разделом имущества. И мне неоднократно приходилось участвовать в подобных процессах, рассматриваемых Обнинском городским судом.

И самое лучшее решение здесь - это заключение соглашения между сторонами. Иначе возникает множество сложностей. Ну, представьте, если суд вынес решение видеться с ребенком, скажем, в воскресенье с 10.00 до 12.00, отец должен к этому времени явиться к бывшей жене в сопровождении судебного пристава, с исполнительным листом. Конечно, лучше это делать по-человечески, безо всяких формальностей.

Только не у всех это получается. Чаще всего в деле отстаивания своих меркантильных интересов родители привлекают к судебным тяжбам и бабушек с дедушками. У тех ведь тоже есть право общаться с внуками.

- Ребенок имеет право общаться со всеми своими родственниками, со всеми сторонами конфликта. Но адвокат должен защищать лишь одну из сторон. Как вы в этой ситуации находите золотую середину? Существует ведь и моральный аспект данной проблемы.

- Исходя из общей сложившейся судебной практики, я примерно могу предположить, какой порядок общения может быть определен в каждом конкретном случае. Различных нюансов в любом деле очень много. Бывает, что оба родителя живут в одном городе. А случается, что папа живет в Обнинске, а мама в Архангельске. Нередко уже в новой семье одного из родителей рождаются дети, и их интересы тоже нужно учитывать. Поэтому я стараюсь все дела закончить мировым соглашением. Это то, что в цивилизованном мире должно удовлетворять интересам всех сторон. Суд в этой ситуации выступает как арбитр, который утверждает данное мировое соглашение.

- Очень сложно достичь такого соглашения, когда одна из сторон просто увозит ребенка, прячет его. Вам с такими случаями сталкиваться приходилось?

- Да, в моей практике были такие случаи. Это категория дел по выезду за границу. Когда папа или мама пишут запрет на выезд ребенка за пределы страны. Мне приходилось добиваться через суд разрешения на это. И суд шел навстречу в тех ситуациях, когда удавалось доказать, что такой запрет наносит ребенку вред.

ДЕТИ СЛЕДУЮТ ПРИМЕРУ РОДИТЕЛЕЙ

- Сергей Владимирович, мы по роду своей деятельности общаемся с судебными приставами Обнинска. И вот как-то года два назад они рассказали такую историю. Папе суд определил часы общения с пятилетним сыном, и тот, приводя ребенка к себе домой, дарил ему дорогие игрушки. Обрадованный малыш играл с ними, но, когда подходило время возвращаться к маме, папаша их отбирал со словами: «Вот придешь ко мне жить навсегда, тогда они будут уже твоими все время». Вам с аналогичными ситуациями приходилось сталкиваться в вашей практике?

- Конечно, приходилось. Это хрестоматийный классический случай. И так поступают не только папы, но и мамы. Я убежден в том, что если человек искренне любит ребенка, он будет делать для его благополучия все возможное и никогда не подаст в суд по определению порядка общения. Он просто придет с подарками и поиграет с малышом. Я вас, наверное, удивлю, если приведу такую, основанную на личных наблюдениях статистику: процентов 75 решений об установлении порядка общения с детьми не исполняются самими же истцами. Они удовлетворяются тем, что им удалось что-то доказать второй стороне, добиться своего. А потом иногда и вовсе забывают про ребенка либо общаются по договоренности со второй стороной. Хотя бывают и случаи, когда разведенные супруги на почве переживания за ребенка снова сходятся или когда ребенок вырастает и уходит жить от выигравшей суд мамы к проигравшему отцу.

- Как вы считаете, такое поведение родителей негативно сказывается на формировании характера ребенка?

- К сожалению, да. Малыш перенимает поведение взрослых и тоже становится шантажистом. Как только мама не дала вкусную конфету или не купила новый айфон, он собирает вещи и заявляет, что уходит жить к отцу. Потому что папа это купит. А потом он также начинает поступать и с папой.

- А как вы оцениваете здесь роль органов опеки Обнинска?

- Хочу заметить, что обнинские органы опеки очень внимательно изучают каждый такой случай. Специалисты этой структуры всегда выезжают по месту проживания ребенка, составляют акт осмотра квартиры, проверяют, нет ли какой-либо опасности для жизни малыша. Работают они очень профессионально.

- Были ли в вашей практике случаи, когда отцы обращались с просьбой о различных юридических ухищрениях с тем, чтобы помочь им избавиться от выплат алиментов?

- Были. Но я должен заметить, что я не только адвокат, который отстаивает интересы своих клиентов, но и законопослушный гражданин, представитель Общественной палаты Калужской области. Поэтому на сделку со своей совестью никогда не пойду и ни за какие деньги не стану помогать такому горе-отцу или горе-матери. Это моя внутренняя глубокая позиция. Есть ведь такой моральный кодекс у спортсменов, владеющих приемами борьбы, каратэ: не использовать свои навыки в отношении более слабых и беззащитных. Так вот, должен он быть и у юристов.

Беседовала

Инна ЕМЕЛИНА

Другие статьи из рубрики «В гостях у ...»