Были бы руки, а работа найдется

Жителям Обнинска приходится соглашаться на любые вакансии!

В самом конце 2017 года, 29 декабря, в обнинский Центр занятости населения обратились 286 жителей наукограда, которых сократили на их предприятиях. Почти 300 человек!

И это только те, кто пожелал получить официальный статус безработного. Так что наверняка сокращенных еще больше. Однако в самом ЦЗН ситуацию критической не считают и специалисты этого ведомства уверены, что работу в нашем городе найти можно. Было бы желание.

ОХРАННИКИ БОЛЬШЕ НЕ НУЖНЫ...

Признаться, сами сокращенные так не считают. Потому что если человек трудился на родном предприятии долгие годы и получал высокую зарплату за выслугу лет и опыт, нет никакой гарантии, что точно такие же деньги ему дадут где-то в другом месте. Да и найти работу по специальности тоже удается далеко не всем.

Однако, по словам директора обнинского ЦЗН Татьяны ПЕЛЕВИНОЙ, работу трудно найти с тех самых пор, как у нас официально появилось такое понятие как безработный.

- Все зависит от того, какая вакансия вам нужна, - пояснила Татьяна Ивановна. - Если человек согласен на любую - лишь бы платили, - он работу найдет. А если он ищет то, что соответствует его уровню образования, полученной специальности, если у него имеются определенные требования к зарплате, то придется поискать.

В том-то вся и проблема, что, скажем, архитектор или ученый-физик не желает трудиться в должности дворника или разнорабочего. А выбор в ЦЗН, как мы поняли из беседы со специалистами, невелик. Хотя самих вакансий много. По информации главного специалиста ЦЗН Надежды МАЖИРИНОЙ, на данный момент их в Обнинске 889. В частности, предприятиям и учреждениям наукограда требуются электрики, врачи, медсестры, инженеры, слесари, подсобные рабочие, уборщицы.

Особенно востребованы у нас водители категории «С» и «D», а также менеджеры по продаже. Тех, кто желал бы трудиться менеджерами в наукограде на самом деле немало. Но проблема в том, что к продажам эти люди не хотят иметь никакого отношения. Они видят себя менеджерами-управленцами, а у работодателей на этот счет совсем иное мнение.

Как проинформировала Надежда Алексеевна, в последнее время меньше стали требоваться бухгалтеры и охранники. Последним даже с лицензиями и опытом работы тяжело куда-либо устроиться.

ВАКАНСИЙ МНОГО, А ВЫБРАТЬ НЕЧЕГО

Но в ЦЗН склоняются к мысли, что соглашаться нужно на любую предложенную работу. Как говорится, дают - бери. Надежда Алексеевна рассказала нам, что те, кого сократили, имеют право получать прежнюю зарплату на своих предприятиях в течение трех месяцев. Однако в случае, если специалисты ЦЗН предложат им какую-либо подходящую вакансию, а те от нее откажутся, то денежки можно будет получить лишь за два месяца.

- Конечно, им лучше получить три раза по сорок тысяч, чем устроиться работать за 15, - считает Мажирина.

Сами сокращенные считают так же. Однако эту возможность им стараются не предоставить.

Тем не менее, Татьяна Пелевина заверила, что уровень безработицы в Обнинске уже длительное время остается неизменным: 0,39 % экономически активного населения. И по прогнозам экономистов до конца января он увеличится незначительно.

- По состоянию на 1 января текущего года на учете в ЦЗН стоят 453 безработных, а всего в прошлом году в качестве ищущих работу было зарегистрировано 3171 человек. И при этом в конце года ситуация была таковой: приходилось по две вакансии на одного ищущего работу или безработного. Все как в магазине: товара много, а выбрать нечего, - подытожила Татьяна Пелевина.

Надо заметить, что есть у обнинцев и возможность обучиться новой специальности по ускоренному курсу. Правда, бесплатно ее получают только имеющие статус безработных.

Но, как рассказала Мажирина, не так давно курсы водителей погрузчика окончил 69-летний житель наукограда. Мужчина долго не мог найти работу и вот решился на такой шаг. Видимо, на пенсию сейчас рассчитывать особо не приходится.

Инна ЕМЕЛИНА

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