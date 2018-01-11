Что хочу, то ворочу?

Коммунальщики заставляют обнинцев платить за все подряд.

Не секрет, что цифры в платежках за ЖКУ растут из раза в раз, и многие уже давно перестали разбираться в деталях. Да и зачем, раз платить все равно за все должны собственники? Но есть и другая категория людей, тщательно исследующих назначение каждого платежа.

И при таком скрупулезном подходе люди нередко обнаруживают, что управляющая компания просит их рассчитаться за то, что оплачивать жильцы и не обязаны.

ДЕЛО ПРИНЦИПА

Так случилось с проживающей в одном из домов по улице Энгельса Валентиной В. С ноября месяца УК «УЖКХ» приготовила людям неприятный сюрприз. Самым последним пунктом в квитанции значились некие сервисные услуги - установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения.

- Я платить не стала, пусть деньги и небольшие - 255 рублей, но ведь можно было бы как-то по-человечески, сначала объяснить, что это, рассказать о стоимости прибора, а потом уже выставлять счета, - уверена женщина.

Но директор УК «УЖКХ» Мария АКУЛИЧЕВА, чья организация обслуживает дом, на диалог с населением готова, только если жильцы сами придут к ней в приемные часы с платежками и вопросами. Хотя такая позиция, по меньшей мере, странная, как говорится, сено к лошади не ходит, и это управляющая компания работает для людей, а не наоборот.

По словам Валентины В., знакомые, узнав о ее противостоянии, скептически отнеслись к идее, потому что собственнику все равно придется оплатить установку счетчиков, хочет он того или нет.

- И когда прозвучало слово «собственник», я поняла, что была права, игнорируя эти цифры. Ведь я живу в муниципальной квартире и плачу за наем, а также за потребленные ресурсы, а за счетчики платить должен собственник - муниципалитет, - уверена женщина.

МУНИЦИПАЛИТЕТ ИГНОРИРУЕТ УК «УЖКХ»?

И последний, как оказалось, свои обязанности выполняет полностью. По словам директора муниципальной управляющей компании Сергея ВОЛОТОВСКОГО, администрация не только оплачивает затраты на установку приборов учета для нанимателей, но и создает специальные программы, чтобы помочь осилить неподъемную ношу по установке счетчиков для малоэтажных домов.

- Так, в этом году было поставлено шесть приборов учета в микрорайоне «Мирный», - рассказывает Сергей Васильевич.

И это только первая ласточка, за несколько лет на поселке будет установлено восемнадцать приборов учета.

Руководитель УК «Быт-Сервис» Вадим КАЦ уверяет, что обязанности платить за все с собственника никто не снимал, и абсолютно неважно, муниципалитет это или кто-либо иной. Причем то, что свою часть администрация Обнинска честно оплачивает коммунальщикам, Вадим Львович знает не понаслышке, несколько лет назад он оснащал свои дома приборами учета, и проблем с городом не возникало.

- Могут быть варианты, когда в договоре найма значится, что платить, например, за установку приборов учета будет наниматель, а администрация снизит плату за поднаем жилья, - рассуждает Кац.

Конечно, в теории такой вариант возможен, но на практике, например, у Валентины В., никто плату за наем не снижал. То есть на женщину попросту переложили обязанности города?

На вопрос журналистов, может ли управляющая компания требовать от нанимателей оплаты за установку приборов учета, вице-мэр по ЖКХ Вячеслав ЛЕЖНИН отвечает довольно просто:

- Конечно, нет. Это неправильно!

Однако у Марии Акуличевой своя правда, она говорит, что платить по закону за это должен собственник, но в то же время не скрывает, что выставляет счета нанимателям:

- В муниципальной квартире мы эту оплату адресуем нанимателю, потому что никто ничего не дотирует, - уверяет Мария Михайловна.

Думается, что коммунальщица со стажем, а именно так в Обнинске называют Марию Акуличеву, здесь немножко лукавит. Учитывая, сколько лет она работает в этом бизнесе, Мария Михайловна просто не может не знать о том, что администрация оплачивает свою долю расходов по дому. Ведь не игнорируют же городские власти именно ее управляющую компанию?

Здесь, скорее всего, наоборот, управляющая компания выставляет счета «от балды». Ведь на общем фоне 255 рублей вряд ли кто-то заметит, а коммунальщикам такая двойная оплата только на руку.

Евгения НИКИТИНА

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