Непрерывная война

Обнинцы возмущены бездействием властей соседнего района.

Десять лет назад Тамара УЛЬЯНОВА с мужем решили приобрести дом в Малоярославецком районе, чтобы, выйдя на пенсию, жить тихой жизнью.

Дачные товарищества женщина сразу не рассматривала, ведь поборы там бывают немыслимыми, а где взять денег старикам? Поэтому участок она приобрела в деревне Трехсвятское.

Однако Ульянова даже не догадывалась, что эта покупка сделает ее жизнь невыносимой.

ДВОЕ ПРОТИВ ВСЕХ

Пять лет непрекращающейся войны - именно так можно охарактеризовать жизнь Ульяновой в Трехсвятском. Вначале Тамара Викторовна к денежным сборам, которые проводил совет деревни, относилась достаточно спокойно, тысяча рублей в год ее не утянет, а в сельском поселении денег на ремонт дорог и коммуникаций, понятное дело, нет.

- В 2012-м суммы стали доходить до трех тысяч на ремонт водопровода, столько же на ремонт дороги, две тысячи за вывоз мусора, - жалуется Ульянова.

Естественно, платить такие деньги пенсионеры отказались, тем более, что в соседних деревнях вода оказалась в разы дешевле.

-У нас знакомые живут в Ерденево, там платят по 38 рублей с одного проживающего, везде стоят колонки, они ничего не ремонтируют, все делает Сельсовет. В Митинке все на обслуживании у «Водоканала», разница между нашими деревнями один километр, - рассказывает пенсионерка.

Соседку в этой войне поддержала и жительница Обнинска Светлана ШЕПЕЛЕВА, которой дом в Трехсвятском достался от мамы. Однако уже несколько лет женщина не может вывезти туда на лето больного ребенка, потому что не знает, будет вода или нет. Ведь тех, кто не платит баснословные деньги, пообещали отключить от благ цивилизации.

ПО ЗАКОНУ ИЛИ ПО ПОНЯТИЯМ?

Казалось бы, куда смотрит местная власть? Глава администрации села Спас- Загорье Валентина ПЛЕХАНОВА о проблеме знает, но поделать ничего не может. Ведь за водоснабжение деревень отвечает районная администрация.

- У коммуникаций есть законный собственник - колхоз Кутузова. Сейчас капитализм, частная собственность, поэтому все непросто, - объясняет Валентина Васильевна.

К тому же, по словам Плехановой, чтобы подать людям воду, нужно быть ресурсоснабжающей организацией с утвержденными тарифами, а такая головная боль частникам не нужна.

Поэтому председатель колхоза не нашел ничего лучше, чем передать водопровод активу села, который возьмет на себя бремя ремонта. Причем то, что актив - общественная, а не ресурсоснабжающая организация, никого не смутило. Ремонт труб, естественно, стоит денег, а взять их можно только с жителей. И несогласные платить тут же стали изгоями, хотя их доводы более чем понятны.

- Сейчас какая проблема. К нам приходят и говорят, что надо деньги платить, а я прошу, чтоб мне дали квитанцию, и я ее оплачу. Вот мы за свет платим по определенному тарифу, а если что сломается на линии, энергетики за свой счет ремонтируют, - говорит Ульянова.

Где только не озвучивали женщины свою проблему. В полиции и в прокуратуре они стали частыми гостями.

- Уполномоченный по правам человека в Калужской области нам очень помог, потому что понятия «актив села» не существует, и взносы могут сдаваться только на добровольной основе, и должна организация заниматься водопроводом, а не частные лица, - рассказывает Светлана Шепелева.

Однако ни колхозников, ни местную администрацию это не смущало. Когда на нарушение указала прокуратура, де-юре договор с общественниками разорвали, а де-факто все осталось по-старому. В документах значилось, что для того, чтобы избежать социального взрыва, колхоз предоставляет жителям Трехсвятского возможность пользоваться их водопроводом.

ВОЗМОЖНОСТИ ЕСТЬ, БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ

Однако, по словам старосты Трехсвятского Сергея ЗЕНКИНА, колхозная линия уже давно не функционирует, и жителям пришлось сделать свою.

- Мы пробурили свою скважину, и теперь на ремонт оборудования собираем деньги, - заверяет Сергей Сергеевич. - Половину труб уже заменили.

И, естественно, платить за блага упертых соседей, а именно такими в деревне считают Ульянову и Шепелеву, никто не собирается. Да и в администрации Спас-Загорья уверяют, что недовольных в деревне больше нет.

А вот глава администрации совхоза «Боровский» Антон МАСНЯК людей понимает, потому что сброситься на скважину - лишь половина дела, затраты на содержание сетей часто бывают неподъемными для населения.

- Сейчас законодательство позволяет сделать инициативное бюджетирование, когда жители деревни сами решают, что им необходимо. Делается смета, проект, предположим, стоимость его один миллион рублей. Как правило, 70 процентов от этой суммы - бюджетные деньги, остальное добавляют жители. Люди перечисляют деньги на специальный счет, а позже новое имущество становится собственностью муниципалитета, который передает его ресурсоснабжающей организации, - комментирует Антон Александрович.

Однако такая возможность появилась лишь несколько лет назад, раньше людям приходилось решать свои проблемы в одиночку. Поэтому сейчас в Боровском районе вопросы бесхозных сетей самые актуальные. Но и такие коммуникации муниципалитет потихоньку берет на баланс.

А вот в Спас-Загорье все иначе. Странно, что передать коммуникации активу села руководство колхоза Кутузова было не прочь, а вот у администрации взять на баланс водопровод никак не получалось. Или чиновники этого просто не хотели? Ведь так оно удобнее, когда жители сами раскошеливаются на ремонт сетей.

- Централизованного водоснабжения официально в Трехсвятском нет. Согласно существующему законодательству, в таких случаях разрешается децентрализованное водоснабжение, то есть колодец, который будет отремонтирован к весне, - уверяет глава администрации Спас-Загорья Валентина Плеханова.

Вот и получается, что даже при одинаковых условиях в Боровском районе стараются облегчить жизнь людей, а в Малоярославецком - чиновники действуют по принципу «моя хата с краю». А пока власть бездействует, простые люди в Трехсвятском из разряда добрых соседей перешли в категорию заклятых врагов.

Евгения НИКИТИНА

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