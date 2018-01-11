«Только мертвецы и глупцы не меняют своего мнения»

Депутаты решили простить полмиллиона рублей «Обнинскому колледжу».

Пожалуй, главное, чем должны обладать представители власти, и депутаты в частности, это объективность и здравый смысл. Но, судя по тому, какие решения порой принимают обнинские «парламентарии», можно сделать вывод, что похвастаться наличием вышеуказанных качеств они вряд ли могут.

Иначе как объяснить, что еще в позапрошлом году местные народные избранники, приняв твердое решение об отказе в преференциям частным школам, занимающим муниципальные площади, столь легко от него отошли уже на закате 2017-го?

Такая беспринципность обойдется городу в более чем полмиллиона рублей в год. Поразмыслить еще раз над этим вопросом депутатам наукограда пришлось во время беседы с журналистом нашего еженедельника.

ПЛАЧ ЯРОСЛАВНЫ БЫЛ УСЛЫШАН

На одном из последних заседаний представители обнинского «парламента» все-таки сделали реверанс в сторону местных частных образовательных школ, решив снизить коэффициент арендной платы с 0,6 до 0,1. С таким предложением к депутатам обратились чиновники, а те, в свою очередь, недолго думая, послушно кивнули головами. Причем, когда они успели это сделать, история умалчивает.

Самое интересное, что в категорию льготников было принято решение отнести только те частные учреждения, в сферу деятельности которых, помимо общего, входит дошкольное образование. А из четырех действующих частных школ («Обнинский колледж», «Свободная школа», «Чаша» и «Дубравушка») с дошколятами занимается лишь первое учреждение. К слову, его директор Анна НАЗАРОВА лоббировать вопрос снижения аренды начала еще в сентябре. Получается, плач дамы все-таки был услышан? Потому справедливо возникает вопрос - а чем другие хуже? Конечно, если говорить откровенно, то «Чашу» и «Дубравушку» вопрос справедливости предоставления преференций по большому счету не касается, потому как первое вышеуказанное учреждение имеет собственные договорные отношения со школой №9, срок которых скоро истекает, а в «Дубравушке», положа руку на сердце, надо сказать, практически вообще не встретишь учеников из первого наукограда. Основной контингент этой школы - московские дети.

Выходит, что претендовать на льготы наравне с «Обнинским колледжем» вполне могла бы и «Свободная школа». Однако ее директор Татьяна МАЧУЛА, как ни странно, от комментариев вообще отказалась.

- У меня своя жизнь, и я не хочу вообще комментировать чьи-то решения и участвовать в обсуждении, - с некой раздраженностью высказалась Татьяна Алексеевна.

Выходит, что «Обнинский колледж» может свободно ликовать, тем более, если учесть тот факт, что благодаря предоставленным поблажкам арендная плата для этого учреждения за год снизится примерно на 600 тысяч рублей! О таких цифрах журналистам сообщил депутат Владимир СВЕТЛАКОВ.

Ну что ж, надо сказать, весьма неплохой подарок решили сделать депутаты «образованным бизнесменам» в лице «Обнинского колледжа» - отстегнуть полмиллиона, когда в городском бюджете и без того регулярно не хватает средств на реализацию не менее важных планов, к примеру, реконструкцию школьных территорий или установку детских площадок.

ДАЕШЬ ПОДДЕРЖКУ ВСЕМУ «ДЕТСКОМУ» БИЗНЕСУ?

- А не считаете ли вы, что в подобного рода частных учреждениях, как правило, обучаются дети не самых нуждающихся родителей? А это значит, что такая школа должна иметь неплохой доход, а в итоге имеет еще и льготы? - открыто поинтересовались мы у Владимира Светлакова.

- Нет, в этих школах учатся еще и дети, которые по тем или иным причинам не могут получать знания в обычных общеобразовательных учреждениях, и это дети далеко не обеспеченных родителей. И мы должны поддерживать учреждения, которые готовы заниматься обучением особенных деток, - считает Владимир Борисович. Отчасти поддержал коллегу по депутатскому корпусу и Юрий ФРАЙ. Правда, он отметил, что предоставление преференций определенному учреждению - не есть справедливость. - Я не за пустую трату денег, как, к примеру, с финансовой поддержкой того же местного казачества, где взрослые мужики непонятно вообще чем занимаются. Мы должны поддерживать тех, кто берет на себя ответственность за воспитание наших детей, их образование, потому что за детьми наше будущее. Но при этом, такие учреждения обязаны вести прозрачную деятельность, в том числе и с финансовой точки зрения. И отчеты о проделанной работе они тоже должны предоставлять. Если мы даем, то имеем право проверять и требовать. Это своего рода муниципальный заказ. Поэтому я считаю, что нужно делать дальше шаги в этом направлении, а не предоставлять льготы только одному учреждению, - высказал Фрай. Эту позицию разделяет и депутат Александр СИЛУЯНОВ. Тот даже одобрил предложение журналистов о поддержке всех учреждений, занимающихся детским образованием.

Но ведь буквально год назад обнинские депутаты наотрез отказывались предоставлять льготы частным школам, арендующим муниципальные площади! И даже сами настояли на установлении арендной платы. А в 2017-м сами же свое решение опровергли с такой легкостью - стоило лишь руководителю все того же «Обнинского колледжа» пожаловаться на трудное материальное положение. Кстати, в этом случае один лишь Юрий Фрай справедливо заметил, что если представитель бизнеса просит денег, то, значит, ему стоит задуматься о том, чтобы оставить свою деятельность.

Между тем решение было принято, причем довольно тихо и быстро.

- Александр Юрьевич, ну как же так получилось, что депутаты настолько резко поменяли свое мнение, которое так рьяно отстаивали еще год назад?

- Знаете, только мертвецы и глупцы не меняют своего мнения, - резюмировал депутат Силуянов.

Дарья ГУМЕРОВА

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