В маршрутках повысится тариф, а качество останется прежним?

Главной новостью этой недели стало повышение платы за проезд в общественном транспорте, которое грядет в Обнинске с 23 января.

Чтобы смягчить удар, заместитель главы администрации по экономическим вопросам Геннадий АНАНЬЕВ и начальник управления потребительского рынка транспорта и связи Анна КРАСИКОВА провели специальный брифинг для журналистов.

«ПОЛНАЯ ОБДИРАЛОВКА»

То, что накануне выборов чиновники были вынуждены пойти на столь непопулярные меры, говорит о многом. Видимо, точка кипения среди маршрутчиков, постоянно сетующих на нехватку средств, уже давно пройдена. И за простыми недовольствами могли последовать решительные действия.

И хотя главный экономист города Геннадий Ананьев уверяет, что давить на власть у бизнеса не получится, потому что в Обнинске подстраховались и работают по регулируемым тарифам, которые утверждает Министерство экономического развития, верится в это с трудом.

Что, например, будет делать город, если в один из дней маршрутчики попросту не выйдут на линию? Ведь МП «ОПАТП», которое постоянно затыкает дыры, имея в арсенале без малого сорок автобусов, удовлетворить потребности жителей не сможет.

Прекрасно понимая ситуацию, чиновники были вынуждены делать хорошую мину при плохой игре. Мол, тариф этот экономически обоснованный, да и по соседству уже давно перевозки меньше двадцати рублей не стоят.

Как такой подарок восприняли горожане, наверное, и говорить не надо.

- Я, конечно, на маршрутках часто не езжу, но все-таки цена должна подниматься не выше уровня инфляции, - написала в своем письме на портале Obninsk.Name жительница первого наукограда Надежда. - А здесь, когда было 16 рублей и станет 20, то какой процент повышения - 25 процентов. Пенсионерам добавили 4 процента к пенсии, а проезд подорожал вон на сколько. Маршрутчики и так хорошо "имеют ", цена 16 рублей для нашего города - даже, считаю, завышена! А тут аж 20 рублей. Ну, пусть бы повысили на процент инфляции, а так полная обдираловка.

В свою очередь, чиновники аргументируют, что последний раз цены на проезд в общественном транспорте поднимались еще в 2014 году. Поэтому если за каждый год «заморозки» прибавить по рублю, как раз двадцать рублей и выйдет.

ПОЛИТИКА ДВОЙНЫХ СТАНДАРТОВ

Каплей меда в бочке дегтя стало то, что проезд в муниципальном транспорте пока останется неизменным. Мол, те, кто считают деньги, выберут автобус. Таким образом, и овцы будут целы - люди смогут не тратить лишних денег на транспорт, и волки сыты - муниципалы, якобы, начнут зарабатывать.

Однако в то, что эта затея выгорит, верится с трудом, потому что ждать по полтора часа ржавые «корыта», а именно так сегодня выглядит автопарк муниципального предприятия, вряд ли кто-то захочет.

А для самого МП «ОПАТП» такой популистский подход может стать последним гвоздем в крышку гроба. Ведь фактически с 23 января предприятие окажется в неравных условиях с другими перевозчиками. Кроме перевозки льготников, которыми частный бизнес не занимается, автобусы будут недополучать с каждой поездки по четыре рубля. И компенсировать эти потери муниципалам городская власть не собирается.

- На сегодняшний день наш бюджет сверстан из расчета 16 рублей, поэтому никаких изменений туда пока не вносится, - пояснил вице-мэр Геннадий Ананьев. - Возможно, по результатам каких-то действий мы этот вопрос пересмотрим, но на этот год, я думаю, все останется, как есть.

В свою очередь, администрация города ведет работу и не исключает, что МП «ОПАТП» трансформируется в другую структуру, и драконовские обременения по земельному налогу, который предприятие, имеющее в своем активе огромную территорию вдоль Киевского шоссе, платит в ту же казну, больше не будут тянуть его ко дну.

К тому же власть намерена проанализировать потребности в транспорте на разных маршрутах в то или иное время. Ведь понять, что гонять пустые автобусы днем экономически нецелесообразно, под силу даже школьнику.

ПОКУПКА НОВЫХ АВТОБУСОВ ЗАВИСИТ ОТ ЩЕДРОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТИ

А вот об обновлении автопарка муниципального перевозчика речи пока что не идет, хотя последний раз город приобретал автобусы, когда мэром был еще Николай ШУБИН.

По словам Анны Красиковой, процесс тормозится не из-за того, что у муниципальной власти нет желания сдвинуть дело с мертвой точки, а потому что требования, выдвигаемые к муниципальному транспорту, растут с каждым днем, что, естественно, сказывается на цене:

- Должны закупаться автобусы низкопольные, оборудованные для перевозки маломобильных граждан, во-вторых наличие системы «Глонасс» обязательно, в-третьих, должны быть системы, которые позволят очень быстро подключить безналичную оплату проезда на автобусах. Вот, как правило, все эти дополнения значительно увеличивают конечную цену автобуса.

При таком раскладе без финансовой поддержки области заменить автобусы в Обнинске не получится. И здесь, видимо, чиновникам стоит поучиться у бизнесменов отстаивать свои интересы. Ведь смогли же маршрутчики «продавить» нужный тариф. Кстати, расплачиваться за повышение цены на проезд бизнесу даже не придется.

Если муниципалов заставили установить валидаторы, чтобы точно знать, скольких льготников они перевезли и какую компенсацию за это должны получить, то тема безналичной оплаты в маршрутках даже не поднималась.

Естественно, бизнесу валидаторы не нужны, ведь, мало того, что маршрутчикам придется раскошелиться на само устройство, так еще и из «тени» придется выйти. А вот почему власть не попросила бизнес в связи с повышением тарифа установить такие устройства, абсолютно непонятно.

Евгения НИКИТИНА

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