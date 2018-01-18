Край непуганых торговцев

Палаточный бардак в Обнинске непобедим?

Ушедший год запомнился громкими делами, в том числе и судебными, в вопросе упорядочивания нестационарных торговых объектов.

Летом депутаты даже внесли изменения в правила землепользования и застройки, которые должны были развязать руки местной власти в борьбе с сарайным дизайном таких построек.

Прошло полгода, но сказать, что Обнинск смог избавиться от этого уродливого нароста, нельзя. Так что получается, принятые поправки и судебные решения оказались лишь очередным сотрясанием воздуха?

А «ЛУКОМОРЬЕ» И НЫНЕ ТАМ

Еще в 2016 году администрация города возмутилась разросшимся магазином «Лукоморье». Конечно, душить малый бизнес не стоит, но последний попросту обнаглел и, не спросив разрешения специальных служб, выстроил второй этаж, перекрыв проход.

В июне прошлого года суд поставил на место предпринимателя, постановив привести здание в первоначальный вид. Однако и в январе 2018 года чуда не произошло. Что это - глубокий игнор предпринимателя, который чихать хотел на законы? Как оказалось, ни то, ни другое.

- Все дело в том, что владельцы магазина «Лукоморье» предъявили встречный иск, который в конце января этого года будет рассматриваться в областном суде, - прокомментировал ситуацию прокурор Обнинска Дмитрий ЧУМАК. И сколько времени еще уйдет на судебные тяжбы, сказать не может никто. В отличие от федеральных законов, Правила землепользования и застройки определяются на месте. В свое время депутат Андрей ЗЫКОВ входил в состав комиссии, которая ломала голову над тем, как повлиять на внешний вид киосков. Поэтому именно у Андрея Александровича журналисты поинтересовались успехами в ее работе. - Результат по палаткам я оценить не могу, потому что их ни прибавилось, ни убавилось, ничего не изменилось, - пояснил Зыков. - Но, как мне объяснили в юридическом отделе, тех палаток, которые уже были в городе, эти изменения не коснутся.

ДЕЛО ДВИЖЕТСЯ, НО МЕДЛЕННО

В мэрии же уверяют, что им новые Правила очень помогают в работе. И в нелегкой битве с палаточниками, по словам начальника отдела развития торговли, общественного питания и защиты прав потребителя Ивана ЛИТВИНОВА, пока выигрывает администрация. Так, например, киоски рядом с «Текстильщиком», стоявшие на сетях мэрии, пришлось демонтировать через суд.

- Сейчас там площадь освобождена, и, более того, там плиты убраны, и собственники магазина обязались весной привести территорию в соответствие и высадить кустарники, - рассказал Иван Петрович.

С теми, кто торгует фастфудом на проспекте Маркса, тоже по-хорошему договориться не получилось. Поэтому город пошел по накатанному пути, обратился к ресурсникам и управлению архитектуры.

- Есть там нарушения Правил землепользования и застройки, отсутствие парковок. Пакет документов передан в правовое управление, надеемся, что будет также инициировано судебное разбирательство, - пояснил Литвинов.

Палатку с другой стороны торговых павильонов ждет аналогичная участь, так же как и павильоны за железнодорожным мостом.

ЗАКОН ОБРАТНОЙ СИЛЫ НЕ ИМЕЕТ

Чтобы доказать свою правоту в борьбе с палаточниками, чиновникам от администрации приходится пройти семь кругов ада. В том числе купить что-либо в палатке да еще и зафиксировать это, чтобы доказать, что киоск не просто стоит, а работает.

Но даже при таком строгом подходе шалман у универмага «Центральный» и «Капитолии» продолжается. Власть здесь якобы бессильна, потому что закон обратной силы не имеет.

Но поверить, что все эти палатки соответствуют нормам, в том числе по количеству парковочных мест, сложно. Да и полосатые конструкции, которые появляются там каждый день, уж точно соответствующими архитектурному облику города не назовешь.

Евгения НИКИТИНА

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