Куда уходят деньги?

В Обнинске клиентам почты предоставят возможность самим упаковывать посылки.

Жители наукограда, как, впрочем, и все россияне, привыкли к тому, что на почте всегда очереди. Эта проблема мешает многим нормально существовать уже долгие-долгие годы.

А тут недавно обнинцам создали еще одну: начали ремонтировать помещение главпочтамта на проспекте Ленина, 123, в связи с чем временно переместили это отделение в соседнее помещение, где базируется «Ростелеком».

ОБНИНЦЫ В НЕДОУМЕНИИ

Конечно, ремонт - это всегда приятно. Знаешь, что после него станет уютнее, чище и комфортнее. Другой вопрос: для чего его делать в отделении, которое и так неплохо выглядело. Ремонт там проводили совсем недавно. Жители это хорошо помнят. А тут вдруг его решили повторить через короткое время.

- Зачем у нас так бездумно тратятся бюджетные средства? - возмущался во время беседы с нашим корреспондентом житель города - пенсионер Сергей Леонидович. - Ведь почтамт - учреждение федеральное, и значит, финансируют его из федерального бюджета. И вот, получается, только отремонтировали, потратили немалые деньги, а теперь опять тратят. Для чего? Кому это нужно? Разве там были облезлые стены или потрескавшийся потолок? Нет! Мы, клиенты, там прекрасно себя чувствовали и ремонта не просили.

Вторят пенсионеру и другие жители наукограда.

- Кругом в целях экономии проводится оптимизация, и нам об этом постоянно везде говорят. Дескать, нужно жить по средствам - экономить. Так почему же не экономят почтовики? - возмутился уже другой клиент почты - более молодой мужчина.

Признаться, не согласиться с ними нельзя. Ведь даже косметический ремонт - дело дорогостоящее, а на Ленина, 123 затеяли капитальный. Такой вывод можно сделать, судя по тому, что внутри творится полный раздрай. Видимо, там решили провести полную реконструкцию помещения.

ЖИТЕЛЯМ ОБЕЩАЮТ СУПЕРПОЧТУ

Однако начальник обнинского почтамта Дмитрий ХАРЧЕНКО уверяет, что это отделение ремонтировали очень давно.

- Лет пять-шесть тому назад, - уточнил он.

И затем рассказал о внедрении сейчас в системе «Почта России» новой программы под названием «ОПС будущего», которая предполагает проведение в отделениях современного ремонта и применение там последних технологий.

Мы попросили Дмитрия Вячеславовича рассказать, каких именно.

- Ну, во-первых, там будет «Почта Банк», - начал было он.

- Но он и сейчас есть!- удивились мы.

- Кроме того, планируется использование почтового терминала для самообслуживания, которое будет позволять клиентам самостоятельно упаковывать посылки и подготавливать их к отправке. Их также можно будет круглосуточно оставлять в почтомате. То есть в случае если клиенту неудобно сразу забирать с собой полученную посылку, он может оставить ее в специальной ячейке.

Дмитрий Харченко заверил, что это поможет решить и проблему очередей на почте. Однако сумму, которую планируют потратить на ремонт, он почему-то назвать отказался. Хотя почему это вдруг стало тайной, непонятно.

Он извинился перед жителями города за доставленные неудобства и пообещал, что уже через два-три месяца суперсовременное отделение откроет свои двери клиентам, и те будут приятно удивлены увиденным. А пока из-за ремонта обнинцы вынуждены по несколько раз ходить на почту, чтобы забрать свою посылку.

Инна ЕМЕЛИНА

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