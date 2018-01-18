К главной православной «Встрече» готовится не только Обнинск, но и 15 стран мира!

Уже совсем скоро в Обнинске стартует 13-й Международный православный Сретенский кинофестиваль «Встреча». Этого события каждый год ждут не только представители религиозных кругов, но и обычные люди, для которых такие понятия, как нравственность, вера, любовь и честь не пустые слова.

А ведь фильмы, которые показывают на кинофестивале, учат человека всему тому, с чем отождествляется культурно-нравственное воспитание. В этом году на фестивале будет показано 170 работ из 16 стран мира!

Однако кто же с этой «Встречи» уедет домой с главной наградой, как сказала президент фестиваля монахиня София (ИЩЕНКО), пока знает один лишь Бог.

ТРИ В ОДНОМ

Проведение фестиваля такого масштаба - безусловная честь для первого наукограда. Ежегодно здесь встречаются как известные режиссеры, так и начинающие кинематографисты из разных стран. В этом году на участие в фестивале было подано более 200 заявок. Однако перед членами жюри и обнинскими ценителями высоконравственного кино предстанут 170 картин, 100 из них будут показаны на конкурсной основе, а оставшиеся продемонстрируют вне конкурса.

Торжественная церемония открытия кинофестиваля «Встреча» по традиции будет проходить в стенах Дома Ученых 11 февраля в 17-00. Работы будут показаны на двух городских площадках - в Центре досуга 12 и 13 февраля с 12-00 до 19-00 и в кинотеатре «Синема де люкс» 13, 14, 15 с 10.15 до 18.15.

- Для тех, кто хочет попасть на просмотр, необходимо приобрести специальный билет участника, который будет служить для его обладателя пропуском на время всего фестиваля. С ним можно будет попасть на любой фильм, а также на церемонии открытия и закрытия. Приобрести такой билет можно в храмах города, в центре «Вера. Надежда. Любовь», а также в Доме Ученых, - объясняет президент кинофестиваля матушка София.

Примечательно, что в этом году в рамках «Встречи» пройдут еще два фестиваля. Один из них - семейный фестиваль «Кинодом», открытие которого состоится на площади возле памятника Петру и Февронии 12 февраля в 14-00. Членами его жюри станут несколько семей из Обнинска и Боровска. Судейская коллегия будет выбирать своего победителя - отдельно от основного состава жюри фестиваля «Встреча». Вторым уникальным проектом станет детский киноконкурс «София», который пройдет на базе малоярославецкого Черноостровского монастыря. В нем примут участие около сотни юных режиссеров со всей России - воспитанники киностудий, которые представят свои работы, в основе которых, согласно условиям конкурса, обязательно должна лежать та или иная притча. Познакомиться с кинокартинами юных режиссеров можно будет 15 и 16 февраля.

А вот награждение участников всех трех фестивалей будет проводиться на главной церемонии закрытия 16 февраля в 18-00 все в том же Доме Ученых.

ЗВЕЗДНОЕ ЖЮРИ

Этого дня, как правило, с волнением ждут не только сами участники «Встречи», но и те, кому уже на протяжении многих лет выпадает честь оценивать работы режиссеров из разных стран мира. Так как фестиваль является международным, то в состав жюри входят опытные деятели кинематографа, причем не только России, но и Китая, Греции. Председателем жюри уже не первый год является известный продюсер, профессор ВГИКа Виталий СИДОРЕНКО. Состав жюри иногда меняется. Например, в этом году в последний раз участникам этого фестиваля даст свою оценку режиссер Гу ЦИЦДЗЮНЬ. Он защитил диссертацию и теперь возвращается домой, в Китай. Но основной состав неизменен: народная артистка России Валентина ТЕЛИЧКИНА, художественный руководитель анимационной студии «Анимос» Наталья ОРЛОВА, кинокритик Валерий КОЗЛОВ и другие. Всего в составе жюри одиннадцать человек.

А вот протоиерей и режиссер Александр КОРОТАЕВ, занимавший почетное место в составе жюри на протяжении десяти лет, в этом году, к сожалению, посетить фестиваль не сможет по причине болезни. Его место на этот раз займет иерей Виталий ШАТОХИН, священник из местного храма Рождества Христова.

Всем этим людям предстоит провести большую и, надо сказать, нелегкую работу. Ведь из сотни фильмов им предстоит выбрать лучшие - те, которые наиболее соответствует идеологии фестиваля «Встреча», те, которые учат любви, воспитывают нравственность и вселяют надежду. Надо сказать, что из года в год многие режиссеры покидают «Встречу» с заслуженными наградами, которые они получают в определенной номинации.

Однако главный приз - «Хрустальные птицы», как всегда, улетит к тому, чья работа признается лучшей. Неизменной традицией фестиваля стало вручение специального президентского приза - иконы, вышитой бисером. Ее обладателя уже определяет сама матушка София.

В беседе с журналистом нашего еженедельника монахиня призналась, что сейчас в ее сознании за этот приз борются четыре фильма. Однако кто же одержит победу, узнаем только 16 февраля. Церемония закрытия и награждения состоится в доме Ученых в 18.00.

Дарья ГУМЕРОВА

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