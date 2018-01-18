Со столичным «Комфортом»

Жители Обнинска возмущены бардаком, который развели московские коммунальщики.

Складывается впечатление, что слово «комфорт», которое почему-то так активно используют столичные коммунальщики, остается только на бумаге. О чем свидетельствуют многочисленные жалобы, которые летят в адрес управляющей компании от горожан, которые вместо того самого обещанного комфорта получают одни проблемы.

После того, как коммунальный рынок Обнинска покинула УК ЖКУ, которую купила московская фирма «ПИК-Комфорт». Обнинцы сразу настороженно отнеслись к столичным коммунальщикам, но все-таки решили дать им шанс проявить себя.

Однако на этой неделе телефон нашей редакции просто разрывался от звонков горожан, которые успели наточить немалый зуб на московских управленцев.

ТАК СЕБЕ «ПИКНИЧОК»

Надо сказать, что в адрес УК «Пик-Комфорт» журналисты не слышали еще ни одного доброго слова. Зато критика в сторону данной управляющей компании льется большой рекой. С того момента, как московская компания пришла «покорять» коммунальные просторы наукограда, журналисты успели получить огромное количество жалоб. Обращались к нам жители Калужской, 26, Белкинской, 2, Маркса, 81, Калужской, 9 и другие. Сегодня лопнуло терпение у обитателей Энгельса, 3 и Маркса, 102.

- С того момента, как наш дом перешел в управление ООО «Пик-комфорт», мы постоянно сталкиваемся с проблемами, - рассказывает житель Энгельса, 3 Сергей ОРЖАНЫЙ. - Постоянный бардак с квитанциями! Какие-то задолженности людям вечно присылают, хотя, например, эта сумма была оплачена еще в прошлом месяце. Считают, как хотят! Каждый месяц в платежках цифры все выше и выше! На протяжении четырех месяцев люди мучаются, постоянно ругаются с управляющей компанией. Вы посмотрите, возле их офиса на Белкинской, 6 - каждый день столпотворение. Достучаться до управляющей компании, которую мы теперь называем «пикничок», просто невозможно. Как вообще могли нас, к тому же без нашего спроса, передать компании, которая имеет огромные долги!?

Следом за этим разгневанным мужчиной в редакцию нашего еженедельника обратилась еще одна жительница наукограда, которая выказала не меньшее возмущение в адрес дискомфортной управляющей компании.

- Недавно мне пришла платежка, в которой было написано, что я должна 8 500 тысяч рублей! Мне аж плохо стало! Понимаете, я страдаю сахарным диабетом, а мне тут такие новости приходят! При этом хочу сказать, что я никогда не была должницей! И вообще, «ПИК-Комфорт» работает просто отвратительно! Я не понимаю, зачем сюда пускают «москвичей», нам что, своих местных управляющих компаний мало?!

ПОНЯТЬ И ПРОСТИТЬ?

Впрочем, управляющий обнинского филиала ООО «ПИК-Комфорт» Вадим КОЗИН, прямо сказал, что у него много неотложных дел и заниматься платежками ему некогда.

- Понимаете, я сейчас очень занят, мне нужно срочно сделать кое-что важное по работе, - на полном серьезе заявил коммунальный директор.

В пресс-службе компании время для журналистов нашли и отрицать хаоса в работе «Пик-Комфорта» не стали.

- Базы данных жителей и сведения о предыдущих платежах находились в АО «ЕИРЦ Калужской области», который недавно прекратил свою деятельность. Поэтому ПИК-Комфорт и ООО «ЖКУ» не имели к ним доступа. На данном переходном этапе есть сложность в том, что платежи начислены по нормативу, так как происходит переход на другой биллинг, настройка и сбор данных с показаний счетчиков жителей. Платежные документы были выставлены в срочном порядке при отсутствии необходимой для корректных расчетов информационной базы. Поэтому в выставленных потребителям платежных документах могли отмечаться неточности. Все ошибки в начислениях будут исправлены, в следующих периодах будет сделан перерасчёт, - прокомментировала пресс-секретарь компании Олеся ЛАПТЕВА.

Эту песню столичная компания поет с ноября месяца, и с того же момента выставляет некорректные счета. Поэтому времени, чтобы навести порядок в своем «королевстве», а не кормить людей обещаниями, у управленцев было более чем достаточно. Видимо, не хватило желания.

Дарья ГУМЕРОВА

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