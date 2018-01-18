18.01.2018

Жителей Обнинска призывают начать процедуру банкротства



Когда вступил в силу закон о банкротстве физических лиц, обрадовались очень многие. Потому что при нынешних зарплатах основной массы населения практически невозможно найти человека, ни разу не бравшего кредит. Немало и тех, у кого их уже несколько.

И, понятное дело, заемщики, попавшие в долговую кабалу, мечтают избавиться от этого бремени как можно скорее. И вот такую услугу недавно стали предлагать жителям Обнинска некие юристы.    

 

ЗАМАНЧИВОЕ, НО СОМНИТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

С изысками рекламы эти господа заморачиваться не стали. Просто распечатали листовки с предложением помочь человеку официально стать банкротом и, соответственно, не оплачивать свои кредиты. Эти «специалисты» указали свой контактный номер телефона и адрес расположения офиса. И пообещали, что первая консультация оказывается бесплатно.

Наша корреспондент позвонила по указанному номеру и представилась потенциальной клиенткой. Юрист Наталья (так она себя назвала. - Прим. авт.) любезно дала пояснения по всем интересующим вопросам. Но, прежде всего, выяснила, есть ли у звонившей в собственности какая-либо недвижимость.

- У меня квартира и автомобиль!

- Единственную квартиру у вас не отберут, а вот с машиной, скорей всего, придется расстаться, - предварительно подытожила Наталья.

Далее она спросила, какова общая сумма долга. Названные двести тысяч рублей ее вполне удовлетворили для того, чтобы начать работать с новоиспеченной «клиенткой».

Нашу коллегу пригласили на консультацию и пообещали, что банкротом она станет с очень большой вероятностью. Разве что о своей машине придется пожалеть. Зато необходимости платить кредиты больше не будет. А за свои услуги Наталья попросила всего лишь около шести тысяч рублей, которые, кстати, можно будет оплачивать даже в рассрочку.

 

АВТОРИТЕТНЫЕ ЮРИСТЫ В ШОКЕ!

Вся это внешняя простота описанного процесса банкротства и дешевизна услуги навели нас на очень подозрительные мысли. А на законных ли основаниях «трудятся» эти распространители листовок?

К тому же некоторое время назад вполне авторитетный в городе юрист - генеральный директор юридической фирмы «Панэко» Игорь ГЛУЩЕНКО в интервью нашему издательству сказал, что заявить о своей несостоятельности имеют право физические лица и предприниматели, чья сумма задолженности по совокупности составляет более полумиллиона рублей. В то время как «юрист Наталья» убеждала нашего представителя, что и двухсот тысяч долга вполне достаточно.

Другой известный и уважаемый в наукограде адвокат Сергей БАБИЦЫН воспринял предложение загадочных коллег, о котором мы ему рассказали, с большой долей иронии и скепсиса.

- То, что они предлагают, - это полная глупость, - считает Сергей Владимирович. - Это просто рекламный ход людей, которые, наверное, не являются востребованными. Поэтому они и рекламируют свои услуги. А банкротство физических лиц - это довольно сложная процедура, предусмотренная действующим арбитражно-процессуальным законодательством. Решение по ней принимается в арбитражном суде.

Мы поинтересовались у Сергея Владимировича, а не будет ли считаться мошенничеством, если деньги с клиентов эти господа возьмут, а услугу не окажут. И выяснилось, что ничего противозаконного в их действиях, в принципе, нет. Ведь адвокат не может стопроцентно гарантировать, что процесс будет выигран. Поэтому и в случае проигрыша клиент все равно обязан заплатить.

Как-никак юрист тратил свое время, занимался оформлением документов, ходил в суд и так далее. А при таких обстоятельствах даже шести тысяч рублей с человека вполне хватит. Не слишком много для того, чтобы люди отказывались от соблазна избавиться от кредитов. И не очень мало.

Особенно если учесть тот факт, что желающих в стотысячном Обнинске может оказаться приличное количество. Как говорится, с миру по нитке, а листовки - в помощь.

 Инна ЕМЕЛИНА

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