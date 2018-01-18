Главный следователь наукограда: «Обнинские преступники изобретательны и умны!»

Минувший 2017-й год для жителей первого наукограда был весьма насыщенным, причем не только с положительной точки зрения. За этот период в Обнинске произошло немало громких событий криминального характера. А ведь кому-то ежедневно приходится окунаться в преступный мир, чтобы привлечь к ответственности его активных «деятелей».

В первом наукограде с этим весьма неплохо справляется Роман БАБАЯНЦ - руководитель местного следственного отдела СУ СК России по Калужской области, занявший столь ответственный пост около года назад.

ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ

- Роман Сергеевич, расскажите, пожалуйста, сколько дел было расследовано обнинскими следователями за прошедший год?

- Следственным отделом в прошлом году было расследовано 113 преступлений, 61 из которых относятся к категории тяжких и особо тяжких. Это шесть убийств, восемь изнасилований, 25 преступлений коррупционного характера, два случая причинения тяжелых телесных повреждений, повлекших смерть. К остальным относятся грабежи, угоны, оскорбления и применение насилия в отношении представителей власти, незаконное проникновение в жилище и другие.

- Наверняка в Обнинске были и резонансные преступления. Можете привести примеры? И чем завершилось расследование?

- Да, конечно, такие есть. Причем, некоторые были совершены еще несколько лет назад, а раскрыть их удалось только в прошлом году. Например, еще в сентябре 2016-го года в районе Киевского шоссе произошла массовая драка, в ходе которой один человек был убит. В прошлом году это дело было закрыто. Его фигурант получил реальный срок лишения свободы. Тогда же мы раскрыли дело по факту изнасилования пожилой женщины в районе Кончаловского кладбища. Это произошло много лет назад - тогда преступник не только изнасиловал свою жертву, но и ограбил ее. Был случай, когда мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю и еще вовлек ее в наркоманию. За свои действия он получил срок сразу по нескольким статьям.

А помните случай, когда сотрудники ГИБДД остановили машину, где находились трое молодых людей и девушка, в отношении которой были совершены насильственные действия сексуального характера? Так вот, все трое фигурантов уже отбывают срок. Самыми громкими за прошлый год, пожалуй, оказались коррупционные дела: получение взятки в особо крупных размерах заведующим отделения брахитерапии КБ №8 и получение взятки сотрудниками ГИБДД. Кстати, последний случай вообще беспрецедентный. Оба фигуранта, помимо крупного штрафа в два миллиона рублей, получили по пять лет лишения свободы.

- Роман Сергеевич, а что можете рассказать о ходе расследования дела по убийству обнинской студентки? Есть вероятность, что преступник будет найден?

- Вот по этому делу я вам, к сожалению, ничего не расскажу. Потому как уже давно им занимается группа следователей Центрального аппарата Следственного Комитета России. Знаю, что отрабатываются различные версии, но детали мне неизвестны.

«ПРЕИМУЩЕСТВО» ЗА КОРРУПЦИЕЙ

- Можно ли говорить о том, что Обнинск отличается большим количеством преступлений какого-то определенного характера? Ну, к примеру, часто ли здесь убивают или грабят? И как вообще выглядит наш город с криминогенной точки зрения на фоне всего региона?

- Я бы сказал, что преступления в Обнинске довольно разнообразные. Хотя преимущество, пожалуй, остается за коррупцией. Немало случаев взяточничества. Впрочем, хватает преступлений и другого характера - грабежей, изнасилований. Но я бы не сказал, что Обнинск - это «криминальная столица», на фоне других районов он особо ничем не выделяется. Правда, хочу отметить, что преступники в этом городе какие-то более изобретательные, что ли. Очень хорошо «заметают» следы преступления, от следствия отбиваются весьма умело, наверное, в силу своей образованности. К сожалению, немало в Обнинске и малолетних преступников, которые совершают не только грабежи, угоны, но и мошенническими делами занимаются.

- Роман Сергеевич, этот год работы в Обнинске для вас был первым. Поделитесь своими впечатлениями. Каким был этот период и каковы ваши профессиональные планы? В последнее время в Обнинске часто проводятся кадровые перестановки среди руководителей различных сфер. Например, в КБ№8 произошли резкие изменения, в полиции тоже сменилось руководство. Вы нас не собираетесь покидать?

- Отвечу сразу на кадровый вопрос - до меня информации или каких-либо разговоров о переменах в моей профессиональной деятельности пока не доходило. Что же касается первого года работы здесь, то могу сказать, что он был очень динамичным и насыщенным.

Большой объем работы, большой коллектив, много нового опыта - пришлось даже заниматься делами, каких в моей практике еще не было. Повторюсь, Обнинск - не «криминальная столица», но в то же время это очень непростой город, и мы будем работать...

Дарья ГУМЕРОВА

Другие статьи из рубрики «В гостях у ...»