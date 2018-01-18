Гурьяновский лес как пример для подражания

«Лес в городе и город в лесу» - сегодня это устоявшееся выражение вряд ли характеризует Обнинск. Большинство микрорайонов представляют собой каменные джунгли.

Однако Гурьяновский лес, благоустройство которого начали в прошлом году по программе «Городская среда», сегодня стал местом притяжения для многих горожан.

ТОЧКИ АКТИВНОСТИ В ЛЕСУ

Сегодня уже никто не сомневается, что город сделал правильный выбор, решив воспользоваться финансовой возможностью и облагородить Гурьяновский лес. Примечательно, что долго спорившие чиновники и экологи смогли достичь компромисса, поэтому новые дорожки делались так, чтоб и людям было удобно ходить, и корневая система деревьев страдала минимально.

Постепенно споры относительно эстетической привлекательности установленных вдоль края лесного массива скульптур сошли на нет. И в новогодние праздники горожане неспешно прогуливались по тропинкам целыми семьями.

- Это прекрасно, лес буквально ожил, - считает жительница города Мария ГОНЧАРОВА. - Раньше сюда зайти было страшно и неприятно, а теперь лес стал по-настоящему приятным местом для прогулки.

О проекте заговорили и на федеральном уровне, и Обнинск даже надеется получить дополнительные деньги на продолжение реализации этой смелой идеи. По словам главы обнинской администрации Владислава ШАПШИ, в Гурьяновском лесу планировали сделать по тому же принципу и оставшиеся пешеходные дорожки, однако в ближайшее время все может измениться.

- Сейчас интересное предложение рождается. В этом проекте как пилотном заинтересовано и федеральное Министерство строительства и ЖКХ, и «Росатом» проявил интерес. Поэтому мы надеемся привлечь специалистов по ландшафтному дизайну, чтобы получить предложения иного уровня, - рассказывает Владислав Валерьевич.

Например, создать в лесу так называемые «точки активности», вдохнуть жизнь в существующие спортплощадку и полянки.

ЭКОЛОГИ СЧИТАЮТ, ЧТО НАДО БЛАГОУСТРАИВАТЬ ПАРК

А вот экологи Обнинска считают, что на прокладке сети дорожек стоит ограничиться.

- Да, спортплощадка там есть, и когда-то на ней действительно играли. Но сейчас уровень жизни у людей иной, есть тренажерные залы, фитнес-клубы и другие заведения, - считает экс-депутат Горсобрания Людмила ШАПИРО.

Если уж действительно наполнять лес активностью, то надо задумываться о парковочных местах, точках общепита и так далее, а это потребует вырубить половину леса.

С опаской относятся общественники и к вопросу освещения территории: во-первых, потому, что свет не лучшем образом сказывается на экосистеме, а во-вторых, потому, что это потребует огромных затрат.

- Можно ограничиться дорожками в Гурьяновском лесу, а деньги потратить на обустройство оврага, который был присоединен к Городскому парку, - говорит Людмила Валентиновна. - Вот куда деньги вкладывать надо, потому что у города никогда собственных средств на это не хватит.

И с этим сложно не согласиться, ведь территория парка полностью отвечает замыслу программы «Городская среда», где облагораживают общественное пространство, которое привлекает население.

Но в любом случае точку в вопросе, на что потратить деньги, поставят сами обнинцы, когда будут голосовать за благоустройство того или иного места.

Причем, хочется надеяться, что ко времени проведения самого опроса стороны смогут договориться и представят на суд зрителей достойный проект благоустройства территорий.

Евгения НИКИТИНА

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