Даешь отчет в глобальную паутину!

На этой неделе обнинский градоначальник озвучил дату традиционного отчета по итогам года. Мероприятие стартует 1 февраля в 17-00 в Доме Ученых

Владислав Шапша отличается своим новаторским подходом в общении с горожанами. Он, пожалуй, первый сити-менеджер, который нередко обсуждает злободневные проблемы на просторах Интернета и постоянно информирует о том, что происходит в наукограде на своей страничке в Фэйсбуке. Однако отчет пройдет в устаревшей форме - в виде доклада.

ПОБЕДЫ И НЕУДАЧИ

Для тех, кто хоть раз присутствовал на подобных мероприятиях, ничего нового и в этом году не будет. Традиционно в Обнинск приедут областные министры во главе с губернатором области Анатолием АРТАМОНОВЫМ. У горожан будет возможность пожалиться областному начальству и задать напрямую вопросы сити-менеджеру Обнинска.

Самой большой удачей прошлого года обнинский градоначальник считает строительство продолжения проспекта Ленина и реконструкцию улицы Борисоглебской:

- Шестьсот миллионов рублей было привлечено дополнительно из федерального и регионального бюджета. Для Обнинска - это серьезный задел на будущее. Надо понимать, что это дает возможность развития и расширения.

Еще одной победой можно назвать то, что удалось договориться с соседями, и в этом году уже юридически будет закреплено расширение границ Обнинска.

- Сказать, что был какой-то провал года, не могу, - заверил Владислав Валерьевич.- Всегда есть вещи, которые хотелось бы сделать лучше и развить. И таких полно ситуаций. Вот, случилась авария на коллекторе, нельзя же сказать, что не получилось реконструировать весь коллектор. Есть проблемы, которые нужно решать, и каких-то неудач, которые сорвали бы наши планы, я отметить не могу.

МЭР ОБНИНСКА НАМЕРЕН ПОДИСКУТИРОВАТЬ В СЕТИ

Как правило, занимает процедура отчета несколько часов, и тратить драгоценное время, сидя в зале, могут позволить себе не все. Однако отказываться от устаревшей концепции в мэрии не намерены.

- Отказываться от такой формы не хотелось бы, потому что есть люди, которые привыкли к такому формату и приходят, чтобы задать вопросы. Их всегда немало, по два-три часа отвечать приходится, - прокомментировал ситуацию глава обнинской администрации Владислав ШАПША.

В свою очередь, и возможности глобальной паутины Владислав Валерьевич игнорировать не собирается. Он напомнил журналистам, как два года подряд по несколько часов отвечал на вопросы горожан в прямом эфире портала Obninsk.Name.

- Я думаю, что мы этот опыт продолжим, и в частности я хочу на Фэйсбуке такую дискуссию устроить, - прокомментировал Владислав Валерьевич.

Евгения НИКИТИНА

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