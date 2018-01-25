Случайность или закономерность?

В понедельник обнинцев потряс пожар на Парковой, 7.

О случившемся многие узнали буквально сразу. Фото и видео очевидцы тут же выложили в Интернет.

А вот те, кто не провел вечер в глобальной паутине, были потрясены утром следующего дня, когда федеральные телеканалы через каждые десять минут рассказывали, как в благополучном Обнинске из окон летали дети.

ДЕТЕЙ ВЫБРАСЫВАЛИ В ОКНА

Очевидцы вспоминают, что пламя разбушевалось за считаные секунды, и деревянный дом вспыхнул, как спичка. А вот узнали о пожаре сами жильцы случайно. Первой задымление обнаружила 13-летняя девочка, которая пошла гулять. Она вернулась домой и сообщила об этом матери, женщина тут же выбежала в подъезд, где уже бушевало пламя. Она стала звать людей на помощь, и на крики тут же отреагировали соседи, которые стали оповещать всех живущих в этом доме.

Как сообщил журналистам нашего издания начальник восьмого отряда ФПС Иван ДЬЯЧЕНКО, в 19 часов 8 минут сообщение о пожаре поступило по системе 112.

- Предположительно, возгорание началось со второго этажа. Изначально возгорание началось на лестничной клетке, - рассказывает Иван Александрович.

Поэтому выбираться из горящего дома людям пришлось через окна. Тем, кто жил на верхнем этаже, ничего другого не оставалось, как выбрасывать детей на улицу. Благо, внизу их уже ловили собравшиеся люди, поэтому никто из ребятишек не пострадал. Чего не скажешь о взрослых. Женщина, прыгавшая из окна, приземлилась неудачно и с множественными переломами находится в больнице, один мужчина погиб.

Всего в доме проживали семнадцать человек, и первым делом утром следующего дня люди вернулись на место трагедии, чтобы забрать вещи, которые не пощадило пламя.

- Все жильцы этого дома сейчас размещены у родственников, - прокомментировал ситуацию мэр Обнинска Владислав ШАПША. - Мы предоставили возможность в «Надежде» людям разместиться, но они этим не воспользовались.

КАКОЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ СЛЕДУЮЩИЙ?

В администрации тут же организовали пункты сбора помощи погорельцам, ведь, спасая свои жизни, люди лишились практически всего имущества. По словам Владислава Валерьевича, город предоставит пострадавшим жилье в маневренном фонде.

Точную версию возгорания установят специалисты. Однако не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что причиной могла стать изношенная электропроводка. Ведь дома из бруса хотя официально и не признаны аварийными, давно напоминают решето, поэтому обогреваются люди, живущие там, по полной.

Городские власти уже объявили, что трагедия никак не скажется на сроках переселения жителей брусчаток. Учитывая, что сам процесс движется черепашьими шагами, в маневренном фонде люди могут задержаться не на годы, а на десятилетия.

Естественно, что восстанавливать сгоревший дом никто не будет. Во-первых, после пожара там мало что осталось, а во-вторых, его уже давно пора было снести. Так что сегодня те, кто живут по соседству в таких же деревянных домах, чувствуют себя как на вулкане. Ведь в любой момент аналогичное возгорание может произойти и в их трущобах. Это всего лишь дело случая, так что городу стоит заранее подыскать жилье для тех, кто каждый день рискует остаться без крыши над головой.

Тимофей КОМИССАРОВ

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