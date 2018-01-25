Обнинские вандалы крушат автобусные павильоны!

Несколько лет горожане ждали, когда же в городе заменят старые остановочные павильоны. Сначала их апгрейд был заявлен на 2016-й год, потом на 2017-й.

Прошлым летом чудо все-таки произошло, однако за несколько месяцев новые конструкции попросту убили. Да и изначально павильоны подверглись жесткой критике со стороны горожан.

НИ ЭСТЕТИКИ, НИ ФУНКЦИОНАЛА

В жару душно, а в дождь мокро, - именно так охарактеризовали обнинцы новые пластиковые конструкции, которые по функционалу проигрывают старым советским остановкам.

- Это просто какой-то ужас! Кто их поставил? Они же вообще ни для чего не пригодны, так, для красоты навес! - возмущается жительница Обнинска Надежда СМИРНОВА.

А вот глава обнинской администрации Владислав ШАПША уверен, что здесь горожан подводит память, стирая плохое и оставляя только хорошие воспоминания:

- Просто люди уже позабыли, что там творилось внутри, что там отхожие места, по сути, организовали асоциальные личности. И на тех лавочках, о которых сейчас все говорят, что так здорово было под крышей сидеть, от дождя прячась, сидеть-то было нельзя, поскольку там туалет общественный был!

Однако и об эстетической составляющей новых павильонов говорить не приходится. Практически месяц ушел на то, чтобы отмыть конструкции после сентябрьских довыборов в Горсобрание. Однако свято место пусто не бывает, и на смену предвыборной агитации тут же пришли рекламные объявления всевозможных товаров и услуг.

- Есть человек, в обязанности которого входит ежедневное обследование конструкций и срывание объявлений, - заверила журналистов специалист отдела городского дизайна Татьяна БРАГИНА.

Но если с бумажками рекламщики, отвечающие за внешний вид остановок, еще как-то справляются, то победить следы, которые оставляет клей, им не удается. И здесь против предпринимателей играет сам пластик, ведь оттирающего средства, которое бы не оставляло следов, пока не придумали

«ТО, ЧТО ОНИ В ТАКОМ СОСТОЯНИИ НАХОДЯТСЯ, - НАША ЗАСЛУГА»

Оптимально было бы заменить пластик на стекла, тогда и бороться с делом рук граффитчиков и расклейщиков было бы легче. Однако предприниматели, которые выиграли конкурс, вряд ли пойдут на это, ведь вандалы, разбивающие стекла, орудуют в Обнинске постоянно, и здесь уже никакая реклама не окупит расходы на восстановление конструкций.

В администрации о неприглядном внешнем виде павильонов знают, однако тратить деньги на конструкции, которые по условиям конкурса должны стоять пять лет, пока не намерены.

- То, что они в таком состоянии находятся, - в первую очередь наша общая «заслуга», и надо просто бережней относиться к имуществу, в том числе и к городским объектам, - подчеркнул Владислав Шапша.

Глава обнинской администрации выразил надежду, что те, кто уродует павильоны, в скором времени перевоспитаются, и в Обнинске такие примеры уже были:

- Мы когда вертикальным озеленением занялись, тоже появились вандалы, которые постоянно громили эти вазы, но потом, видимо, привыкли, и в последнее время все достаточно спокойно. Я думаю, что и к остановкам все привыкнут, и они будут у нас в нормальном состоянии находиться.

А пока власть будет спрашивать с бизнесменов, которые взяли на себя благоустройство этих объектов. Правда, здесь у чиновников щекотливая ситуация: им необходимо соблюсти баланс между кнутом и пряником, в противном случае желающих в следующий раз впрягаться в это дело вообще не окажется.

Что же касаемо вопроса установки в городе павильонов из других материалов, мэр города отметил, что впереди у власти еще пять лет, и когда речь зайдет о новом конкурсе, вероятно, появятся и новые антивандальные конструкции, которые в администрации обязательно проанализируют.

Евгения НИКИТИНА

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