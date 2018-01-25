Нет гастарбайтеров - нет преступлений?

Депутатам рассказали об итогах работы обнинской полиции в прошлом году.

Состоявшееся на этой неделе заседание Обнинского Горсобрания началось с контрольного часа, на котором заместитель начальника ОМВД по городу Обнинску Юрий ХРИПУНОВ представил избранникам народа информацию об итогах оперативно-служебной деятельности городского отдела полиции в 2017 году. Как оказалось, в целом криминальная ситуация в наукограде улучшилась.

РАСКРЫВАЕМОСТЬ НИЖЕ, ЧЕМ ПО ОБЛАСТИ

Однако огорчил депутатов тот факт, что раскрываемость в Обнинске ниже, чем по Калужской области. На эту недоработку обратил внимание депутат Владимир СВЕТЛАКОВ.

- Отрадно, что показатели улучшаются, но почему такая низкая раскрываемость? Какие для этого сложились субъективные и объективные причины? - спросил он у Юрия Николаевича.

В своем ответе Хрипунов пояснил, что Обнинск по своему размеру и численности населения больше многих других населенных пунктов региона. Если, конечно, не брать в расчет Калугу. К тому же наукоград расположен к Москве ближе большинства других городов области, чем привлекает так называемых заезжих гастролеров. Отсюда и преступлений у нас совершается больше.

Депутат Зиной ГУРОВ поинтересовался, уменьшилось ли число преступлений в состоянии алкогольного опьянения. И с разочарованием узнал, что оно увеличилось.

- Хотя в общественных местах стали меньше пить и курить. После массовых мероприятий в общественных местах остается уже гораздо меньше мусора, чем в предыдущие годы, - подчеркнул Юрий Хрипунов.

А это уже говорит об эффективной работе участковых уполномоченных и сотрудников ППС ОМВД города. Хотя участковых по-прежнему не хватает. Некомплект на сегодняшний день составляет четыре человека.

Подводя итоги контрольного часа, председатель Горсобрания Владимир Викулин сказал о том, что ситуация с преступностью напрямую связана с экономическим положением того или иного населенного пункта или региона в целом. В качестве примера он привел город Орел, в котором ему не так давно довелось побывать.

- В Орле нет ни одного иностранного рабочего, потому что там стало меньше предприятий и соответственно мало рабочих мест. А раз гастарбайтеры туда не едут, то и преступлений мало, - высказал свое мнение Викулин.

ДЕПУТАТЫ СТАЛИ ДИСЦИПЛИНИРОВАННЕЕ

Далее председатели всех профильных комитетов отчитались о своей работе за прошлый год. Владимир Викулин высоко оценил деятельность комитетов, в очередной раз сказал о профессионализме их членов.

Как он подчеркнул, именно этот фактор позволяет так упрощать работу на заседаниях Горсобрания. Все самые сложные моменты удается обсудить и решить в более узком депутатском составе. Так что уже в полном составе остается только проголосовать.

Что касается посещаемости народных избранников, то в целом она стала выше. Не удалось собрать кворум лишь один единственный раз - на комитете по экономической политике. Тогда его заседание было сорвано.

Инна ЕМЕЛИНА

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