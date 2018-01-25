В Обнинске не «бомбят» только слепые и ленивые!

Профессиональные таксисты навсегда остались в прошлом.

Надо признаться, что проблем с транспортом в первом наукограде, к счастью, нет. Помимо общественных «повозок», перевозку пассажиров осуществляют многочисленные службы такси, которым свой бизнес приходится делить и с частниками. Особенно резко конкуренция выросла, когда в эту нишу успешно втиснулись таксисты, зарабатывающие свою копейку посредством специальных интернет-приложений.

Журналисты нашего еженедельника решили провести свой небольшой анализ, чтобы понять, чего больше от такого разнообразия перевозчиков - плюсов или минусов.

«МОГУТ И ЛИЦО НАЧИСТИТЬ!»

На сегодняшний день только официальных служб такси в Обнинске числится более 20 штук. Помимо них, хватает в первом наукограде и частников, которые работают сами на себя и по своим собственным правилам. Причем последние, как рассказывают водители из официальных служб, всерьез обнаглели - мало того, что большинство из них осуществляют перевозки без соответствующей лицензии, так они еще чуть ли не в открытую ведут «войну» с легальными перевозчиками. Об этом журналистам рассказал представитель одной из городских служб Александр МУРОМОВ, который отказался называть для публикации свое настоящее имя, дабы потом не пострадать от мстительных конкурентов.

- Поверьте, связываться с частниками действительно опасно. У них есть уже свои «рыбные» места, за которые они в прямом смысле готовы и лицо «начистить». Взять, к примеру, ночные клубы: занять там место новичку или водителю из официальной службы практически нереально, - рассказывает Александр.

Впрочем, надо сказать, что такой бардак в этом бизнесе на колесах легко объясним. Заняться частными перевозками сегодня довольно легко. При этом цены на проезд «бомбилы» ломят в разы больше официальных перевозчиков. Так, к примеру, как лично убедились журналисты нашего еженедельника, прокатиться с частником по Обнинску дешевле, чем за 150 рублей, увы, нереально. В то время как средняя стоимость проезда в легализованных фирмах составляет 80 рублей.

А вот «ловят» своих клиентов обнинские частники везде, где ни попадя - на вокзале, напротив «Юбилейки», возле торговых центров. Хотя, при этом специально отведенное место для них предусмотрено только около «Макдоналдса». Да и то, имеют ли право они здесь базироваться как таксисты - вопрос спорный, потому как журналисты сами были свидетелями того, как частник, поймав «грача» (так таксисты называют пассажиров, которые сами их находят), сажает его в машину, снимает «шашки» и отправляется. А это значит, что у этого таксиста банально нет лицензии на осуществление своей деятельности, и чтобы избежать неприятностей со стражами дорожного порядка, они предпочитают не «светиться».

БАРДАК ВОЗЛЕ «ДОМИКА»

Между тем контроль над такими перевозчиками практически никто не ведет. Управление потребительского рынка, как пояснила начальник ведомства Анна КРАСИКОВА, вообще не имеет полномочий следить за службами такси, как за легальными, так и не легальными. Потому как первым лицензии выдает областное Министерство экономического развития, а последних вообще как бы и не существует. К слову, официальная служба, по словам Анны Всеволодовны, вообще может быть зарегистрирована не в Обнинске, а, например, в Калуге. А это значит, что и налоги от их деятельности первый наукоград не получает. Интересно получается, ведь деньги то они «делают» на местных пассажирах. Хотя по такому же принципу существуют и многие сетевые магазины.

Но стоит отметить, что «охоту» на таксистов периодически проводят сотрудники ГИБДД. Как рассказал начальник обнинской дорожной инспекции Алексей ИСАЕВ, за минувший год было проведено 40 подобных рейдов. В 15 случаях таксисты лишились «шашечек» за отсутствие лицензии. Кроме этого, по словам Исаева, обнинский отдел ГИБДД ведет в этом направлении плотное сотрудничество с Прокуратурой, УГАДН и ОТК.

В том числе, наблюдает и за тем, как и где паркуются таксисты, что тоже немаловажно. К примеру, возле торгового комплекса «Дом для дома», который единственный в городе может похвастаться круглосуточной аптекой, припарковаться обычному человеку в вечернее время практически нереально, потому здесь все места занимают таксисты, как частники, так и водители официальных служб. К слову, знака, запрещающего парковку, здесь нет, а потому, как пояснили в ГИБДД, парковаться здесь может кто угодно.

Тем не менее, это полный бардак! Люди, приехавшие в торговый комплекс, вынуждены по полчаса кружить вокруг здания в поисках парковочного места! После того, как журналисты сообщили об этом хаосе Алексею Исаеву, он пообещал провести рейдовые мероприятия по указанному адресу.

РАНЬШЕ ДОЛЖНОСТЬ ТАКСИСТА НУЖНО БЫЛО ЗАСЛУЖИТЬ!

Кстати, есть в Обнинске и третьи представители перевозного бизнеса - «таксисты-приложенцы». Они-то как раз работают по вполне простой и открытой схеме. И зарабатывают, между прочим, весьма неплохо. Об этом механизме нам снова рассказал знакомый таксист Александр.

- У тебя, например, есть авто, закачиваешь специальное приложение на телефон, через виртуальный кошелек кладёшь на свой счёт, к примеру, триста рублей. Входишь в систему, и с каждого заказа с твоего счёта снимается 12 рублей как процент. Налоги платишь не ты, а служба - как раз с тех процентов, которые ты ей приносишь. Все просто. Но есть одно «но» - ездить с «шашечками» такие таксисты тоже права не имеют, поскольку у них нет лицензии. Можно со своим авто устроиться и официально, конечно. Здесь все проще - работаешь по договору и с лицензией. Но заработок несколько другой. Кататься через приложение выгоднее, да и чувствуешь себя свободно - когда надо, тогда и вышел на работу, хоть на два часа, хоть на двадцать два - дело твое, - поясняет Александр. - А потому работать таким образом идут все, кому не лень. Я знал даже одного глухонемого таксиста, который работал в Обнинске через приложение!

А ведь еще несколько лет назад устроиться в службу такси было самой настоящей удачей, к которой водители шли годами! В советское время претендент на должность таксиста должен был около пяти лет проработать автослесарем, потом пройти определенную стажировку, сдать экзамены и только потом, может быть (!), он получал право осуществлять пассажирские перевозки! А что мы видим сейчас? Допуск к водительскому штурвалу получают все, кому не лень, разве что не слепые! И самое интересное, что воспрепятствовать процветанию столь сомнительного бизнеса, получается, некому.

Дарья ГУМЕРОВА

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