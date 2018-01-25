В Обнинске дети не только воруют, но и убивают!

Что толкает человека на преступление? Ответ на этот вопрос, пожалуй, может дать лишь тот, кто решается переступить не только через закон, но и через собственную совесть.

И в первом наукограде таких людей, к сожалению, немало. Но самое печальное, что этот преступный список ежегодно пополняют подростки. Как выглядит детская преступность в Обнинске, журналистам нашей редакции рассказали местные правоохранители.

ОТ БЕСЕДЫ ДО РЕАЛЬНОГО СРОКА

О том, что в первом наукограде немало несовершеннолетних, шагнувших в криминальный мир, на недавней встрече корреспондентам нашего еженедельника рассказал руководитель обнинского следственного отдела Роман БАБАЯНЦ. Причем в этом списке числятся не только мелкие воришки, но и насильники, мошенники и даже убийцы.

Тем не менее, самым «любимым» преступлением у сегодняшних детей является воровство. За прошлый год обнинскими полицейскими было расследовано 11 таких дел. Так, например, на закате 2017-го нарушить закон не побоялась местная школьница 14 лет, которая решила присвоить дорогой телефон своей одноклассницы. А подтолкнул девочку на преступление банальный каприз.

- У девочек были одинаковые телефоны. Но у одной треснул экран, и она решила вот таким образом выйти из положения. В то время пока ее одноклассница смотрела оценки в журнале, злоумышленница расстегнула ее рюкзак и вытащила гаджет, - рассказывают правоохранители.

К слову, такой поступок теперь обойдется девушке очень дорого. Поскольку к моменту преступления ей уже было 14 лет (возраст, с которого начинается уголовная ответственность), ей грозит до 5 лет (максимум) лишения свободы!

Всего на сегодняшний день на учете у обнинских полицейских состоят 54 несовершеннолетних и 73 родителя.

- Мы регулярно проводим с подростками и их родителями профилактические беседы, читаем лекции, разъясняем Уголовный кодекс. Еще ведем плотную работу с комиссией по делам несовершеннолетних и калужским центром временного содержания несовершеннолетних, куда отправляются малолетние нарушители на исправление. Там с ними работают опытные психологи. За прошлый год в этот центр мы отправили двоих детей, - рассказывает врио начальника отделения по делам несовершеннолетних Анна КУРАКИНА.

При этом Куракина добавила, что количество несовершеннолетних преступников по сравнению с позапрошлым годом снизилось почти на 38%. В 2016 году было зарегистрировано 31 преступление, совершенное подростками.

ЖЕСТОКИЕ, УМНЫЕ И ОДИНОКИЕ

Однако главный следователь Обнинска Роман Бабаянц не спешит уповать на такую статистику.

- Понимаете, все тяжкие и особо тяжкие дела направляются к нам - в следственный отдел. И если у полицейских, к примеру, в прошлом году было зарегистрировано меньше тех же самых краж, чем в предыдущем году, это не значит, что снизилось общее число преступлений, - объясняет Бабаянц.

Таким образом, в 2017 году следователями в суд было направлено два уголовных дела о 13 преступлениях. В настоящее время три дела еще находятся в производстве, в том числе одно за совершение особо тяжкого преступления - причинение телесных повреждений, повлекших смерть человека.

Тот факт, что дети действительно могут быть очень жестокими, еще несколькими реальными примерами подтвердил Роман Сергеевич.

Так, например, в сентябре прошлого года два парня (несовершеннолетним был только один из них) в ходе конфликта избили своего знакомого, который от полученной черепно-мозговой травмы скончался, не приходя в сознание. Не менее жестокий случай произошел осенью 2015 года в гаражном обществе «Автолюбитель».

Тогда пьяный подросток зверски избил незнакомого мужчину, который просто проходил мимо. Молодой человек не только бил несчастного руками и ногами по лицу, голове и туловищу, но прыгал на его грудной клетке! К счастью, мужчина выжил, однако за причиненный тяжкий вред здоровью жестокому подростку пришлось отвечать перед судом.

В то время, пока одни малолетние преступники «зарабатывают» себе срок кулаками, другие предпочитают делать это головой. К примеру, зимой прошлого года двое несовершеннолетних парней разработали целую схему угона автомобиля. Под предлогом покупки машины злоумышленники решили «протестировать» ее. Взяли ключи у владельца, сели за руль и уехали. Примечательно, что действия этих преступников квалифицируются как мошенничество.

Нельзя отрицать, что детская преступность была всегда. Однако смириться с этим невозможно, впрочем, как и найти «лекарство». И винить в том можно что угодно: и телевидение, пропагандирующее жестокость и насилие, и общество, и психологические особенности каждого человека, наследственность. Однако самые глубокие корни этого явления на самом деле находятся в семье.

А потому эксперты советуют родителям просто чаще обращать внимание на своих детей, их увлечения, мысли и чувства, потому как очень часто среди малолетних преступников встречаются недолюбленные, замкнутые и одинокие дети...

Дарья ГУМЕРОВА

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