В центре Обнинска появится уникальный парк!

В минувший вторник в администрации прошел первый Градостроительный совет в этом году. На повестке дня была всего одна тема - благоустройство площади возле знаменитого обнинского дуба. И хотя у собравшихся было много вопросов к разработчикам, в главном все были едины - в этом месте должен появиться парк.

МЕСТО, ГДЕ БУДУТ РАСТИ НАШИ ДЕТИ

Пространство для людей - именно так назвал руководитель компании «Яуза-Проект» Илья ЗАЛИВУХИН появление ландшафтного парка в этой части города. По словам разработчика, прообразами обнинской площадки можно считать столичный парк «Зарядье», второй подобный парк реализован в Краснодарском крае.

- Главное, что есть на обнинской площадке - 84-летний дуб, и я надеюсь, что его столетие мы отметим в функционирующем парке, в котором будут расти наши дети, - выразил надежду архитектор.

С 2011 года ведется работа над концепцией парка, и представленный вариант отвечает всем требованиям современности. Удобные пешеходные дорожки позволят неспешно прогуливаться горожанам, а ряд спортивных и детских площадок каждому даст возможность найти занятие по душе. Ближе к Дому ученых появится выставочно-ярмарочное пространство, к тому же разработчики сразу учли возможность проведения концертов на открытом воздухе.

Последнюю идею одобрил вице-мэр по экономике Геннадий АНАНЬЕВ, подчеркнув, что сегодня основной трудностью при проведении праздников является шум, который мешает жителям. А в новом месте звуковые волны будут направлены в противоположную сторону от многоэтажек.

ПАРК VS ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

Еще одной изюминкой станет фонтанная зона, которую предстоящим летом сделает застройщик в ЖК «Циолковский». Однако главный коммунальщик города Вячеслав ЛЕЖНИН предложил пожертвовать ей:

- Мне ее функционал вообще непонятен. Это красиво, но не функционально, поэтому я считаю, что за счет водного пространства можно сэкономить территорию, хотя бы для тех же самых парковок. Здесь пешком ходить не будут. Это город Обнинск.

В свою очередь, другие членов Градсовета интересовались организацией пешеходных переходов и безбарьерной среды, которая важна как для маломобильных граждан, так и для мам с колясками.

- Здесь нет ни одной ступеньки, они есть только на воде и создают красивый эффект. Я вас только об одном прошу, не делайте никаких подземных и надземных переходов, потому что это жуть для инвалидов, - обратился к собравшимся Заливухин.

Несмотря на то что некоторые архитекторы отмечали современность предложенных решений и предлагали использовать специальное освещение, другие продолжали акцентировать свое внимание на мелочах. Мол, весь Обнинск построен в жесткой геометрии, а здесь плавные изгибы. А нужны ли спортивные площадки, все равно там никто не занимается.

Точку в споре поставил сити-менеджер Обнинска Владислав ШАПША:

- Там участок разделен на два, где предусмотрено строительство конгресс-холла. Я не знаю, когда и кто его построит, но я знаю точно, что желание построить торговый центр там не исчезнет никогда, до тех пор, пока мы не примем решение сделать здесь рекреационную зону.

БИЗНЕС ПРОТЯНЕТ РУКУ ПОМОЩИ

При этом Владислав Валерьевич подчеркнул, что обсуждение должно быть продолжено с горожанами, чтобы последние могли высказать свое мнение о том, чем они хотят наполнить парк.

Примечательно, что к реализации проекта в Обнинске намерены приступить уже этим летом и за два года обустроить парк. Понятно, что свободных денег на это в городской казне нет, поэтому здесь поможет бизнес.

- Я как заместитель председателя Горсобрания обратился за поддержкой к предпринимателям, и они откликнулись, - рассказал журналистам Михаил СОШНИКОВ. С администрацией будет заключен инвестиционный контракт, где будут прописаны все участники проекта.

Так что Обнинск в очередной раз станет первым, на этот раз малым городом, в котором реализуют концепцию уникального современного парка.

Евгения НИКИТИНА

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