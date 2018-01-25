Игорь Бондаренко: «Я не буду давать обещаний, во всем нужно разобраться!»

Неделю назад в КБ №8 был назначен исполняющий обязанности главного врача Игорь БОНДАРЕНКО. О самом Игоре Владимировиче известно немного. В основном официальная информация, что он бывший военный врач и доктор наук.

Ожидая в приемной встречи, журналисты получили первую характеристику главного врача, которую дали его же подчиненные, заметив, что человек уже неделю работает, и ни разу у него не было перерыва на обед.

«МЕНЯ НАЗЫВАЮТ ВАРЯГОМ»

- Игорь Владимирович, нашем читателям хотелось бы узнать о вас что-то, помимо официальной информации, поэтому давайте начнем с того, как вы вообще решили посвятить свою жизнь медицине?

- Я в четвертом поколении врач. У меня мама - врач, супруга - врач в третьем поколении, у нас сын - военный врач. Поэтому я изначально хотел быть врачом. После окончания Куйбышевского военно-медицинского университета был распределен в резерв 40-й Армии. В Ташкенте прошел специализации в Интернатуре медицинского состава. Через два месяца получил назначение в учебную дивизию в город Теджен в Туркменистане.

В 1993 году поступил в Военно-медицинскую академию на факультет руководящего состава, после окончания которого был назначен на должность начальника отделения клинического отдела академии. В 2002-м занял пост руководителя Центральной консультативно-диагностической поликлиники, в 2009-м, после увольнения из рядов Вооруженных сил, ушел в гражданское здравоохранение.

- Из вашей биографии известно, что два года вы исполняли обязанности главного врача 15-й больницы Санкт- Петербурга, потом опять стали заместителем главного врача. Наши горожане в интернете нашли нелицеприятные отзывы об этом учреждении здравоохранения.

- Да, проблемы, конечно, были, там я работал с 2010 по 2014 год. Это скоропомощная 800-коечная больница, и ситуация там, конечно, очень напряженная, по 150 пациентов в день поступало, для сравнения в Обнинске в среднем в два раза меньше.

- Сложно представить, что можно променять северную столицу на наш Обнинск...

- Вы знаете, в жизни возникает такой период, когда ты должен отдать свой долг родителям. А так как родители мои жили на Украине, их надо было перевезти сюда к сестре в Подмосковье. Потом мама заболела, и я какое-то время ухаживал за ней. После того, как состояние ее здоровья нормализовалось, я задумался о трудоустройстве.

- Ваше назначение было достаточно неожиданным.

- Я два раза беседовал с руководителем ФМБА. Он не скрывал проблем КБ №8, но больница находилась и находится на контроле, и помощь из агентства ей будет оказана в полном объеме.

- Скажите, а где вы сейчас живете?

- Пока живу в общежитии колледжа ФМБА, а потом мне в агентстве обещали помочь решить квартирный вопрос.

- А как же ваша семья?

- Я еще в двадцать лет женился по любви, и до сих пор мы с супругой вместе, вырастили двоих сыновей.

Я знаю, меня в Обнинске многие называют «варяг». Я не понимаю, что это такое, потому что я родом из Советского Союза, сын живет в Севастополе, младший живет в другой точке нашей родины, жена готова переехать ко мне, когда все утрясется, потому что питерский климат тяжелый.

Главное, есть ощущение, когда ты приезжаешь, тебя город принимает или нет. Вот Обнинск мне нравится, он как место, где я родился - Шостка, только здесь больше зелени.

ПЕРЕВЕРНУТЬ С НОГ НА ГОЛОВУ

- Приехав в КБ №8, вы ежедневно обходите отделения и, как говорится, узнаете все ногами. Что бросается в глаза?

- Я вижу, что больница хорошая, с хорошими традициями. Здесь нужно просто упорно трудиться, объяснять, рассказывать, в том числе работать с административно-хозяйственным персоналом.

Хотя и не без проблем. Например, лекарства должны закупаться планово на полгода, и конкурсы должны были пройти еще по осени, они по какой-то причине не состоялись, сейчас занимаемся этим.

- Естественно, зная непростую ситуацию в обнинском здравоохранении, вы, отправляясь сюда, наметили какой-то антикризисный план?

- Я пока разбираюсь. Сейчас экономистам и бухгалтерии необходимо просчитать рентабельность всех отделений. Потому что многие не понимают, что мы живем в таких условиях, когда больница должна зарабатывать деньги по системе ОМС. И первым делом нужно понять, кто и сколько зарабатывает, сколько лекарств уходит, оценить экономическую картину, чтоб стало ясно, где можно сэкономить, где можно что-то сделать, может быть, перепрофилировать койки.

- А что это значит?

- Ну, например, если в одном отделении койки простаивают и не выполняют план годовой, тогда их надо перебросить в то отделение, которое востребовано. То есть нужно такой бизнес-план сделать, чтобы поднять, в том числе, заработную плату людям, иначе они уйдут.

Я хотел бы поменять структуру управления. Ведь у нас как обычно, если взять треугольник, то во главе стоит главный врач, а в самом низу - пациенты. Мне хочется эту схему перевернуть, чтобы на вершине были люди, потом младший медперсонал, средний и в самом низу - главный врач.

И это правильно, потому что пациент больнице приносит деньги, хотя пусть он лучше будет здоровым. А с пациентом кто больше всего взаимодействует? Младший и средний персонал. Поэтому как к человеку они отнесутся, такое впечатление о больнице у горожан и останется.

Вот я сегодня по поликлинике ходил, бабушки меня напутствуют: «Да, вы помогите, здесь такие шикарные врачи работают. Они нам очень помогают». Я пока ничего не могу обещать, мне нужно разобраться.

ПОДНЯТЬ ПРЕСТИЖ БОЛЬНИЦЫ - ДЕЛО ЧЕСТИ

- Я знаю, что сюда приезжала комиссия из ФМБА, чтобы разобраться в ситуации, смерти младенца, произошедшей в новогодние каникулы.

- ФМБА прислало сюда своих специалистов по педиатрии. Когда итоги проверки будут оглашены, мы проведем собрание коллектива и разберем этот случай, чтобы в дальнейшем постараться исключить такие ситуации в работе.

Одна из проблем КБ №8, что здесь работают много людей, и часто информация до них даже не доходит. Я планирую один раз в месяц собирать весь персонал и доводить до них Приказы. Но пока непонятно, где найти такое помещение, чтобы собрать всех. Будем думать, как это сделать. Люди должны знать, что здесь делается, и с работниками надо разговаривать.

- Кстати, если вернуться к экономике, большая часть поликлиники пустует, во всяком случае, на первый взгляд. Сдача помещений в аренду могла бы тоже принести хороший доход...

- Да, вот на восьмом этаже целое крыло закрыто. А почему бы управленцам туда не переехать и работать ближе к народу? С арендой тоже будем решать, но сначала КБ №8 должна свои нужды обеспечить, а потом уже сдавать помещения в аренду.

- Сколько времени вам понадобится на то, чтобы вникнуть в проблемы больницы?

- Здесь многое зависит от сотрудников, которым я ставлю задачу. Через месяц о положении дел я буду докладывать Владимиру Уйбе. Решения принимать надо быстро, потому что больница должна развиваться и двигаться вперед, тут каждая минута дорога.

В интернете, когда читал биографию известного ученого и моего однофамильца Игоря БОНДАРЕНКО, поразило, что он умер в 38 лет из-за врачебной ошибки в обнинской больнице. А обнинская больница одна - КБ №8. Поэтому дело чести - поднять престиж больницы и постараться минимизировать врачебные ошибки.

Беседовала

Евгения НИКИТИНА

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