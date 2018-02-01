Безопасность стоит недешево

Жители бывших общежитий рискуют сгореть заживо!

Наша газета неоднократно писала об аварийном состоянии старых обнинских домов и бывших общежитий. Говорили мы, в частности, о жутком состоянии там электропроводки, которая в любой момент может спровоцировать пожар.

И вот недавно произошел он в старом деревянном доме на улице Парковой, 7. Причину случившегося пока не озвучили, но многие жители наукограда полагают, что всему виной изношенные электрические сети.

НЕ ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ

Чуть больше месяца назад, в конце декабря, едва удалось избежать пожара в общежитии на Курчатова, 39. Как рассказали в управлении по ГО и ЧС при администрации города, из-за прогнившей электропроводки на первом этаже этого многоквартирного дома произошло замыкание в щитовой. В итоге там все заискрилось, и в коридор повалили густые клубы дыма. Перепуганные жители вовремя вызвали пожарных.

Спасатели в срочном порядке пригласили на место происшествия электрика. Чтобы устранить аварию, несколько квартир пришлось на время обесточить.

Еще один случай имел место в сентябре 2016 года. Тогда пожар случился на проспекте Ленина, 7. Как пояснили в восьмом отряде ФПС, предположительно, из-за неисправной электропроводки.

После того, как пламя было локализовано, в квартире обнаружили двух мужчин средних лет. Один из них сгорел заживо, второго - в тяжелом состоянии отправили в больницу. Спасти несчастного не удалось, так как полученные им ожоги были несовместимы с жизнью.

Еще раньше, в декабре 2015 года, представители аварийно-диспетчерской службы города рассказали журналистам о пожаре на проспекте Ленина, 122. Там из-за неисправной электропроводки выгорела целая квартира. И таких случаев по Обнинску, увы, немало.

НАРУШЕНИЯ ВЫЯВЛЯЮТ, НО ДАЛЬШЕ ДЕЛО НЕ ДВИЖЕТСЯ

И удивляться не приходится. Ведь ни для кого не секрет, что все обнинские общежития находятся в жутком состоянии. И возгорание может в любой момент повториться где угодно.

Начальник восьмого отряда ФПС по Калужской области Иван ДЬЯЧЕНКО пояснил, что причину инцидента на Парковой специалисты будут устанавливать в течение месяца. Эксперты пока работают.

- Есть плановые проверки отдела надзорной деятельности совместно с прокуратурой. Если граждане считают, что какой-то объект несет угрозу пожара, они могут обратиться по этому поводу в прокуратуру, и будет инициирована проверка.

Иван Александрович уверен, что очень многое зависит от самих жителей, и в основном пожары случаются вовсе не из-за изношенной проводки, а по причине неосторожного обращения с огнем. А по итогам проверок жилых зданий все материалы направляются в прокуратуру. Сами сотрудники пожарной охраны не имеют полномочий штрафовать нарушителей, коими в данном случае выступают управляющие компании.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности восьмого отряда ФПС Константин ПОПОВ проинформировал о том, что проверки на предмет соблюдения норм противопожарной безопасности в жилых домах в Обнинске проводятся регулярно. И нарушения время от времени выявляются. В частности, касаются они состояния электропроводки, качества утеплителя труб отопления, наличия окон в оконных проемах, захламления чердачных помещений, отсутствия дверей на чердаках и так далее. И, как правило, все эти недостатки имеют место в старых домах. Нередко в бывших общежитиях.

- Вот вы, допустим, выявили нарушение. И что предпринимаете дальше? Каковы ваши действия? - спросили мы у Константина Попова.

- Мы даем управляющим компаниям месячный срок на их устранение.

- А как вы поступаете, если они игнорируют ваши требования?

- Эта проблема глобальная. Потому что устранение некоторых нарушений требует огромных финансовых затрат, к которым управляющая компания может быть не готова.

Константин Попов проинформировал, что данный вопрос в ближайшее время планируют поднимать на комиссии в городской администрации. И уже, якобы, идут разговоры о том, что необходимо привлекать на эти цели субсидии из бюджета. Но все это пока на уровне обсуждений.

Кстати, большинство бывших обнинских общежитий не так давно «по наследству» достались муниципальной управляющей компании МП «УЖКХ». Ее директор Сергей ВОЛОТОВСКИЙ неоднократно говорил о том, что он бы и рад все отремонтировать и привести в надлежащее состояние, но у жителей этих жутких старых домов очень большие долги за коммуналку.

Вот и получается замкнутый круг - не платят одни, а страдают все.

Инна ЕМЕЛИНА

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