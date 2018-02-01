Из-за снега коммунальщики и автомобилисты вновь вышли на тропу войны

В этом году в свои полноценные права зима вступила с большим запозданием, позволив коммунальщикам немного расслабиться. Однако буквально недавно природа начала усердно наверстывать упущенное, а потому уже за несколько дней первый наукоград накрыло толстым снежным одеялом.

А расслабленные коммунальщики, между тем, то ли не успевают справляться с последствиями массовых осадков, то ли просто не торопятся этого делать. Но факт остается фактом - дворы первого наукограда и даже некоторые центральные улицы утопают в снежной каше.

ПЕРВЫЙ СНЕГ ПРЕВРАТИЛСЯ В КАШУ

Желающие прогуляться по тротуарам Обнинска сегодня удовольствие получат сомнительное. Большинство территорий представляют собой снежное месиво, преодолеть которое нужно еще постараться. Безусловно, такое безобразие творится далеко не во всех дворах наукограда, но во многих. Так, например, немало снежных заносов образовалось на улицах Курчатова и Королева. Журналисты нашего еженедельника лично запечатлели результаты бездействия коммунальщиков. Причем ситуация не менялась на протяжении нескольких дней.

Особого внимания на этой неделе заслужила и улица Железнодорожная, которую ответственные лица, а точнее, руки, почистили так, что пешеходы лишились тротуара.

О том, как же сегодня контролируют частных коммунальщиков, мы поинтересовались у начальника Управления городского хозяйства Анны ЕРЕМИНОЙ. К слову, на момент нашего обращения, как оказалось, ситуация на той же Железнодорожной существенно поменялась.

- Вчера вечером там прошел грейдер, а буквально сейчас коммунальщики работают вручную, расчищая все пешеходные зоны. Вообще хочу сказать, что сотрудники МПКХ, которые отвечают за центральные улицы, выходят на работу в четыре утра, при этом трудятся специалисты абсолютно всех комплексов. Но ведь за один раз невозможно привести в порядок все участки в городе. Вот я буквально только что проехала по городу - сразу в нескольких районах увидела коммунальщиков, которые вручную расчищают дороги, - рассказывает Еремина.

«ОСНОВНАЯ БЕДА - ПРИПАРКОВАННЫЕ АВТОМОБИЛИ»

Что же касается внутридворовых проездов, то здесь, как призналась Анна Валерьевна, некоторые проблемы действительно существуют.

- Основная беда - это припаркованные автомобили, которые препятствуют работе уборочной техники. В итоге, трактор уезжает на другие адреса, но потом, конечно, возвращается. К тому же с управляющими компаниями мы проводим тесную и серьезную работу, - объясняет Анна Валерьевна. - Я бы хотела еще раз обратиться к автовладельцам, паркующим свои машины во дворах. Убедительная просьба, если видите, что выпал снег, уберите автомобиль со двора, чтобы коммунальщики могли спокойно выполнять свои обязательства. А то скоро, наверное, уже подобные лозунги на домах будем расклеивать.

Кстати, делать это было бы неплохо, чтобы люди точно знали, когда в их двор приедет уборочная техника. Спихивать свои промахи на нерадивых автомобилистов, конечно, проще простого, но неплохо было бы и управляющим компаниям научиться разговаривать с людьми. Тогда многих проблем удалось бы избежать.

Дарья ГУМЕРОВА

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