Не просто формальность, а конкретные дела

Владислав Шапша рассказал жителям о достижениях и неудачах ушедшего года!

На этой неделе глава администрации Обнинска Владислав ШАПША отчитался о проделанной за прошлый год работе перед населением.

Как всегда бывает на таких мероприятиях, собралась вся общественность города. Вопросов к мэру было много, и на каждый он дал подробный, развернутый ответ.

ЦИФРЫ ЖИТЕЛЕЙ ПОРАДОВАЛИ

Начал Владислав Валерьевич, как и полагается со статистики. Важной новостью стал рост рождаемости. Население Обнинска в 2017 году увеличилось до 115 тысяч человек. Да и рост экономики горожан порадовал. Выручка предприятий увеличилась на 6,4% по сравнению с прошлым годом и составила более 163 миллиардов рублей. Уровень безработицы в наукограде по-прежнему один из самых низких. А объем инвестиций в экономику составил 7 миллиардов рублей.

Очень важным фактором является то, что бюджет наукограда продолжает оставаться социально-направленным. На эту сферу было направлено 60% всех средств. Увеличен и объем капитальных расходов, которые в прошлом году были пошли строительство детского сада в 38 микрорайоне, магистральной улицы в продолжение проспекта Ленина в «Заовражье».

Ввод нового жилья у нас и вовсе достиг рекордных показателей. Если в 2016 году было построено 106 тысяч квадратных метров, то в 2017 - уже почти 136 тысяч квадратных метров. Это почти 2200 квартир и около 100 индивидуальных домов.

ПОМОГЛИ И ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ, И ОБМАНУТЫМ ДОЛЬЩИКАМ

Надо заметить, что Владислав Валерьевич не ушел ни от одной проблемной темы. Очень многих в зале интересовала судьба жителей, которых должны переселить из аварийного и ветхого жилья, расположенного по улице Менделеева, 8/4 и по улице Киевской, 11 и 13.

- Заключен договор на строительство дома в 46 микрорайоне, в который людей и переселят, - сказал Владислав Шапша. - Ведется проектирование дома, и в этом году начнем его строить.

При этом мэр отметил, что на улице Комсомольской для переселения граждан в прошлом году был введен в эксплуатацию уже четвертый многоквартирный дом. Таким образом расселены жители девяти брусчатых домов. А совсем скоро переселят в первый из трех многоквартирных домов и жителей поселка Мирный.

Разумеется, не осталась без внимания и проблема обманутых дольщиков.

- Как и было обещано, введены в эксплуатацию два многоквартирных дома дольщиков СУ-155 в «Заовражье». Ведется строительство третьего дома, - подчеркнул градоначальник.

Конечно, и проблем в городе хватает. Но, надо заметить, о решении каждой из них Владислав Валерьевич говорил много и детально. В 2017 году проделана большая работа, но еще больше предстоит сделать в текущем.

Инна ЕМЕЛИНА

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