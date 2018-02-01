Казнить нельзя, чипировать!

Власти наукограда намерены задуматься над гуманным отношением к животным.

Случаи нападения бродячих собак на людей в Обнинске, к сожалению, уже никого не удивляют. И журналисты нашего издательства неоднократно обращали внимание представителей местной власти на то, что проблему с бездомными животными давно пора как-то решать.

Однако чиновники не нашли ничего лучше, как заключить договор с калужским предприятием «Полигон», работники которого по заявке приезжают в Обнинск, отлавливают определенных особей и увозят в неизвестном направлении. Назвать этот метод гуманным, однозначно, нельзя. Да и пользу обществу такое истребление тоже не приносит, потому как на место загубленных собачьих душ приходят новые.

А ведь буквально в соседней области местные власти таки сумели разработать действенный механизм. Рассмотреть его журналисты нашей газеты предложили и обнинским «верхам».

НЕ НАШЕ СОБАЧЬЕ ДЕЛО

Жительница Обнинска Диана ВОРОНОВА трудится в Московской области, в Раменском. Девушка признается, что бездомных собак там немало. Но отличает их от обнинских бродяг определенная метка на ухе - как правило, зеленая или красная.

- Эти животные, насколько мне известно, чипированы. Это означает, что в свое время они прошли ветеринарное обследование и стерилизацию, - рассказала журналистам «ВЫ и МЫ» Диана.

Как пояснил представитель Главного Управления ветеринарии Московской области Сергей ЛОПУНОВ, система по работе с безнадзорными животными начала реализовываться после того, как правительство Московской области в 2016 году приняло соответствующий закон.

- После того, как он вышел, была создана специальная рабочая группа, в состав которой вошло и наше Управление ветеринарии, - рассказывает Лопунов. - Нами было разработано техническое задание, в соответствии с которым муниципальные образования должны выстраивать свою работу. Они проводят конкурс среди компаний-подрядчиков. С победителем заключается договор. Сотрудники компании работают по следующему алгоритму: они отлавливают бездомных собак, привозят в свой приют, обследуют животное, проводят вакцинацию против бешенства, стерилизуют и выпускают в привычную для них среду обитания, то есть обратно на улицу. Максимальный срок, в течение которого животное находится в приюте, составляет 38 дней. Причем все действия, которые проводятся с особями, сопровождаются фотоматериалами. То есть, по сути, у каждой такой собаки есть собственное досье, а на ухе - специальная метка.

Как рассказал Лопунов, всего из областного бюджета на эти нужды выделяется 124 миллиона рублей, которые распределяются между районами и городскими округами. Какую именно сумму получит то или иное образование, зависит от количества безнадзорных собак, там обитающих. Такую информацию обязана предоставить каждая администрация. Задача Управления ветеринарии - не только распределить средства, но и проконтролировать их целевое использование.

УЖ СКОЛЬКО РАЗ ТВЕРДИЛИ МИРУ

Если провести грубый анализ, то можно предположить, что в среднем каждое муниципальное образование соседнего региона на гуманное обращение с животными ежегодно получает около двух миллионов рублей. Думается, что такую цифру в денежном эквиваленте вполне бы могли потянуть и власти наукограда, которые до сих пор не придумали ничего лучше, как отлавливать животных и отправлять их в неизвестном направлении, а точнее, на верную смерть. Ведь, как рассказывали в свое время журналистам обнинские зоозащитники, калужский «Полигон» лишь временно содержит у себя бродяг, а после, если несчастного никто не приютит, их попросту утилизируют...

Последовать примеру «москвичей» обнинцам уже давно предлагала руководитель местного приюта для животных «Новый Ковчег» Анна МОГИЛЬНЕР. А еще раньше, около 20 лет назад, нечто подобное предлагала директор местного кинологического центра «Сфинкс» Наталья СОКОВА. Однако ни ее, ни Могильнер местные власти всерьез не восприняли, а точнее, просто пожалели денег.

О том, насколько же все-таки гуманнее относятся к братьям нашим меньшим в Московской области, и насколько их методы действеннее играют в отношении человеческой безопасности, журналисты нашего еженедельника решили вновь напомнить обнинским властям. На роль собеседника мы выбрали руководителя представительного органа местного самоуправления Владимира ВИКУЛИНА. Тот, в свою очередь, оказалось, не только полностью разделил позицию московских коллег, но и даже несколько обрадовался тому, что этот вопрос затронули снова.

- Знаете, ввиду того, что недавно вышел новый закон о гуманном отношении к животным, вопрос их безнадзорности, пожалуй, становится еще более актуальным. Да и на человеческой безопасности истребление собак благоприятно не сказывается, потому как их место, как правильно заметила Могильнер, занимают новые особи, более агрессивные. В ближайшее время, думаю, мы обязательно займемся разработкой механизма. Для начала я вынесу этот вопрос на заседание президиума, и мы обсудим с депутатами возможные пути решения, - пояснил Викулин.

Главное, чтобы это хорошее начинание в очередной раз не сгубила банальная нехватка денег.

Дарья ГУМЕРОВА

Другие статьи из рубрики «Анализ»