Новый СанПин вызовет Обнинске мусорный хаос?!

На днях ряд федеральных изданий опубликовали информацию о грядущих изменениях СанПина в вопросе вывоза мусора. Коснутся они тех, чьи дома не оборудованы мусоропроводом.

По новым нормам, мусорные контейнеры могут быть размещены ближе к домам, а вот опустошать их будет разрешено в два раза реже. Ждет ли Обнинск мусорный коллапс, наше издание решило выяснить у специалистов сферы ЖКХ.

КОММУНАЛЬЩИКИ УВЕРЯЮТ, ЧТО СПРАВИЛИСЬ С ПОМОЙКАМИ

Смрад и разлетающийся по всему двору мусор - все это, по мнению экспертов, Обнинску не грозит. По существующим нормам, вывозить мусор из дворов должны ежедневно, и у нас эта практика отлично работает.

- Большой проблемы в Обнинске нет, она была лет пять назад, когда только начинали заниматься этим вопросом, - комментирует ситуацию эксперт сферы ЖКХ Сергей КЛИМЕНКО. - Пришлось выстраивать взаимоотношения с управляющими компаниями, которые изначально, конечно, упирались.

Со временем всё утряслось, и сегодня разногласий между структурами нет. Так, например, в домах, которые обслуживает УК «Чип», коммунальные отходы вывозят даже в выходные, и если новые правила дадут коммунальщикам возможность филонить, в управляющей компании уверяют, что на это не пойдут. Ведь главный принцип - комфорт жильцов.

Да и возможность увеличения количества контейнеров на одной площадке в Обнинске уже давно претворили в жизнь.

- Ничего плохого в этом не вижу. Часто жители сами об этом просят. Нас больше интересует частота вывозов, а не количество, можно и один контейнер поставить и вывозить его ежедневно, - считает заместитель главы администрации по вопросам городского хозяйства Вячеслав ЛЕЖНИН.

СОРТИРОВКА ПОЗВОЛИТ УВЕЛИЧИТЬ ИНТЕРВАЛ ВЫВОЗА

А вот Сергей Клименко не исключает, что вывозить мусор можно и реже, но для этого его надо сортировать, прежде чем выбросить:

- Если бы мусор был разобран, и пищевые отходы, которые гниют, вывозили бы каждый день, а все остальное - реже, то, наверное, ничего страшного и не было бы.

О том, что такой подход единственно верный, уже не первый год твердят экологи. Ведь тот же Тимашевский полигон, куда попадает мусор из Обнинска, уже давно трещит по швам.

Но и возможность раздельного сбора ТКО сегодня призрачная. Ведь чтобы осуществить задуманное бизнесменам придется потратиться - закупить новые контейнеры, специальные машины. Но самое сложно здесь, пожалуй, - поменять психологию людей. Ведь население, которое активно поддерживает идею на словах, вряд ли будет сортировать отходы и раскладывать их по разным пакетам.

Однако первый шаг в решении этого вопроса сделан, на суд депутатов Горсобрания представили проект, который позволит опробовать раздельный сбор.

- Конечно, никакого раздельного сбора не может быть, если в контейнере отходы разделили, а потом все в один мусоровоз высыпали, - уверен Клименко. - Предлагаемые экобоксы смонтированы таким образом, что внутри них находится мешок, который можно вытащить и на любом грузовике увезти.

ЧЕРНАЯ ЛОШАДКА

Ну а следующие шаги в этом направлении должен сделать региональный оператор ТКО - новая структура, появления которой ожидают в мае этого года.

- Он будет устанавливать правила и взаимодействовать со всеми участниками рынка, - поясняет Вячеслав Лежнин. - Поэтому мы сейчас ждем появления новой структуры, от которой все будет зависеть: и финансовая сторона вопроса, и нормативы вывоза, и удаленность контейнеров от домов.

Коммунальщики надеются, что на этот раз сроки появления регионального оператора не будут отодвинуты. Однако кто им станет и какими принципами он будет руководствоваться, неизвестно.

Поэтому нельзя исключать, что в мае в регионе может появиться очередная бесполезная структура, а вопросы вывоза и захоронения отходов придется, как и прежде, решать на местах.

Евгения НИКИТИНА

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