Игра вслепую

Ни власть, ни люди не знают, сколько денег получит Обнинск по «Городской среде».

В прошлом году по всей стране стартовал проект «Городская среда». Из вышестоящих бюджетов муниципалитетам выделяют деньги на преображение тех территорий, которые захотят жители.

Основным минусом прошлого года стал поздний старт программы, поэтому доделывать работы пришлось в дождь. Обнинцы помнят, как велась реконструкция проспекта Маркса. Сейчас ряд муниципалитетов уже проводит голосование, в нашем городе сбор предложений начался уже на этой неделе.

Специальные ящики установлены в «Экобазаре» и в МП «УЖКХ».

ЗАТОРМОЗИЛИ НА СТАРТЕ, ВСТРЕТИЛИСЬ НА ФИНИШЕ

По мнению руководства коммунального комплекса наукограда, пробуксовкой такой затянувшийся старт назвать нельзя. Ведь законодательство четко определило сроки, поэтому на финише и скорострелы, и нерасторопные окажутся вместе.

- До девятого февраля мы собираем предложения, - рассказывает вице-мэр Вячеслав ЛЕЖНИН. - Далее будет работать комиссия, которая отберет те предложения, которые соответствуют критериям, и их вынесут на голосование.

По словам Вячеслава Вячеславовича, список общественных территорий, которые в этом году преобразятся в рамках программы «Городская среда», должен быть окончательно определен до конца марта. Поэтому можно смело говорить, что прошлогодний график в Обнинске в этом году опережают.

Если по общественным территориям сумятицу внесло изменение нормативной базы, то с благоустройством дворов - ситуация иная.

- С прошлого года одна заявка нереализованная осталась, семь дворов проголосовали, и порядка пяти-шести еще будут голосовать, но уже заявили о намерении участвовать, - говорит Лежнин.

Однако, не дожидаясь, пока утрясутся все формальности, чиновники уже приступили к работе и заказали схемы размещения коммуникаций, чтобы желания собственников максимально приблизить к возможностям.

«ЗАЧЕМ НУЖЕН ВЕСЬ ЭТОТ МАРТЫШКИН ТРУД?»

Депутаты Горсобрания Александр СИЛУЯНОВ и Светлана ЛУКЬЯНЕНКО на днях провели встречу с жителями дома по ул. Гагарина, 24. Избранники народа помогли людям разработать схему благоустройства, и в скором времени последует голосование.

- Основная проблема - это парковки, поэтому жители хотят частично обустроить территорию двора под парковочные места, а на другой части разместить спортивную и детскую площадку, - отмечает Лукьяненко. Не секрет, что в процессе решения парковочного вопроса разыгрываются настоящие войны между автомобилистами и пешеходами. Однако Светлана Лукьяненко уверяет, что так происходит всегда, и противников детских площадок ничуть не меньше, чем тех, кто не желает видеть машины во дворе: - Приходится убеждать идти на компромисс, ведь двор общий. В свою очередь, другой депутат - Евгений ХАЛЕЦКИЙ в схватку за возможное благоустройство дворов пока не вступил. Причина этого проста - отсутствие четких критериев отбора. - Ведь прежде, чем подать заявку, надо провести большую работу, одного желания недостаточно. А на сегодняшний день администрация не озвучила, по каким критериям будет вестись распределение. Я занял выжидательную позицию и надеюсь на обнародование информации. Ведь если я буду знать, что мои дворы по тем или иным критериям не проходят, зачем нужен весь этот мартышкин труд? - говорит Халецкий.

В мэрии же заявляют, что в идеале город хотел бы обустраивать большие дворы. Во-первых, потому что удается реализовать желания большего количества людей, а во-вторых, потому что на просторной территории можно претворить в жизнь самые смелые идеи. Примечательно, что и горожане в этом году активнее берут инициативу в свои руки и не ограничиваются лишь ремонтом асфальтового покрытия, а хотят сделать все и сразу.

Однако понимание, что удастся реализовать в конечном итоге, в Администрации появится лишь после того, как станет ясно, сколько Обнинск получит от большого финансового пирога.

На сегодняшний день, по неофициальной информации, первый наукоград может рассчитывать на двадцать миллионов рублей, однако подтверждения, что эта цифра окончательная, нет.

Евгения НИКИТИНА

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