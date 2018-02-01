Обнинцам стоит готовиться к повышению налога на имущество

Несколько лет назад в Калужской области земельный налог стал исчисляться исходя из кадастровой стоимости. Первыми от этого «взвыли» предприниматели, ведь налоги на их участки фактически в одночасье выросли в разы. С этого года налоги на имущество будут рассчитываться по-новому.

Конечно, на протяжении нескольких лет будет действовать понижающий коэффициент, чтобы не шокировать людей и дать им возможность привыкнуть к возросшему налогу.

Но никто не исключает повторения земельного сценария, когда никому не нужные участки, по оценке кадастровых инженеров, в одночасье стали золотыми.

ВСЕХ ПОД ОДНУ ГРЕБЕНКУ?

«Письма счастья» из налоговой с новым расчетом горожане получат лишь в 2019 году, именно тогда специалисты и предрекают массовые обращения граждан. Однако ждать этого в обнинской мэрии не стали и уже указали на ряд перекосов в кадастровой оценке. Так, погреба приравняли к овощехранилищам, но если последние служат для нужд бизнеса, который получает доход, то первые используют дачники, чтобы сохранить урожай, выращенный на своих шести сотках.

- Я надеюсь, что в течение этого года все утрясется, - комментирует ситуацию вице-мэр по экономике Геннадий АНАНЬЕВ.

По словам Геннадия Евгеньевича, в мэрии держат руку на пульсе и стараются урегулировать ситуацию, варьируя коэффициенты. Так, чтобы и овцы были целы - люди серьезно не пострадали, и волки сыты - доходы в бюджете не снизились.

- И если люди будут к нам обращаться и представят аргументированные доказательства серьезного увеличения налога, мы даже готовы пересмотреть ставки коэффициентов, - заверил Ананьев.

КАДАСТР И РЫНОК ОПЯТЬ РАЗОШЛИСЬ

Так, например, в Обнинске кадастровая стоимость квартир оказалась выше, чем домов в коттеджном поселке, хотя если продавать жилье, дом будет стоить в разы дороже.

Казалось бы, именно динамикой рынка, который регулирует закон спроса и предложения, должна определяться кадастровая стоимость жилья, однако чиновники уверяют, что работают по своим схемам.

- С 2018 года налог будет рассчитываться, исходя из кадастровой стоимости, а до этого в основе была инвентаризационная. Она тоже рассчитывалась по своей методике, но там за основу брали стоимость материалов. Сейчас кадастровая приближена к рыночной, но это отдельный вид стоимости, - уверяет заместитель начальника отдела имущества государственных организаций областного Минэкономразвития Денис ЛИСИЦЫН.

То есть квартиры, дачи и гаражи оценят виртуально. И не беда, что никто не даст за них столько, сколько заявлено в кадастровой оценке, главное для чиновников, что налог люди будут платить, исходя из нее.

ЛЮДЯМ ВСЕ РАВНО ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ

Хотя, закрывая дверь, населению вроде бы оставили щелочку, и, если собственник считает, что кадастровая цена завышена, он может ее оспорить - в суде или в специальной комиссии.

- В областном Управлении Росреестра работает комиссия по рассмотрению таких споров, - рассказывает ведущий инженер Кадастровой палаты Калужской области Раиса МИНАЧЕВА. - При обращении необходимо запросить выписку кадастровой стоимости объекта, предоставить свидетельство на право собственности и написать заявление.

Однако есть здесь одно «но», необходимо будет провести независимую экспертизу, расплачиваться за которую предстоит обратившемуся. Цены на эти услуги всегда «кусались», поэтому вряд ли обнинцы массово побегут доказывать свою правоту. Ведь, как показывает ситуация с землей, намного проще платить повышенный налог, чем бегать по судам, выкладывая за получение доказательств огромные суммы денег. При этом никто не гарантирует, что собственнику удастся выиграть спор с государством.

Евгения НИКИТИНА

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