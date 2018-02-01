По закону или по совести?

Мать погибшей в Обнинске студентки не получила от города ни извинений, ни денег.

Наша жизнь полна событий, многие из которых не забываются никогда. И, к сожалению, не всегда в нашей памяти остаются только хорошие и добрые воспоминания о былом. Человеческое сознание также долго и «бережно» хранит, увы, и трагические истории, как, например, ту, что потрясла весь первый наукоград весной 2016-го года.

С момента гибели студентки ИАТЭ Марии НЕЧЕТНОЙ прошло уже почти два года. И, казалось бы, об этом случае общественности уже пора бы позабыть, тем более что сказано в свое время было очень много. Но умолкнуть не позволяют новые нюансы, очередные криминальные новости и слезы матери, которая продолжает держать связь с журналистами нашего издательства и рассказывать новые подробности своего невыносимого горя.

СДЕЛАЛИ ВСЕ, ЧТО МОГЛИ

Пока стражи правопорядка роют землю в поисках убийцы, город продолжает вздрагивать от новых криминальных событий. Недавно на территории студгородка чуть не разыгралась очередная трагедия. Согласно материалам дела, неизвестный мужчина напал на студентку поздним вечером, когда та возвращалась в общежитие. Злоумышленник подошел к девушке со спины и, закрыв ей глаза руками, начал угрожать расправой. К счастью, его жертве удалось вырваться.

Власти заверяют, что для безопасности студентов уже сделали все, что могли.

- Мы обязали перевозчика установить специальную систему, благодаря которой любой человек может отслеживать движение транспорта на данном маршруте, - комментируют в Администрации. - Освещение там тоже сделали. Да, в некоторых местах оно пока несовершенно, но мы его обязательно улучшим. А вот заставить студентов не ходить там пешком в вечернее время мы не можем. Но ведь все равно ходят, понимаете? Это уже личное дело каждого...

Поспорить здесь, конечно, сложно. Но большинство студентов не могут похвастаться большим достатком, потому они вынуждены выходить на работу и, порой, возвращаться в позднее время домой. Именно так поступила и погибшая Маша Нечетная, которая трудилась в одном из местных торговых центров, чтобы помогать деньгами своей семье, достаток которой весьма скромный.

МАТЕРИНСКИЙ ДОЛГ

А ведь сегодня никто из тех, кто, так или иначе, имеет отношение к случившейся трагедии, даже не предложил матери погибшей Маши хоть какую-то материальную помощь.

- Я не алчный человек, и до последнего молчала, - говорит Наталья Алексеевна. - У меня сейчас долг висит в 300 тысяч рублей - это деньги, которые были потрачены на похороны, все вытекающие расходы и на памятник. И никто - ни администрация Обнинска, ни перевозчик АРУТЮНЯН не предложили мне финансовую помощь. Да что уж там, даже извинений не было! Единственное, администрация вуза раза три высылала тысяч по семь.

Институт атомной энергетики, с одной стороны, заслуживает отдельной похвалы. Хотя, думается, что вуз, который находится в ведомстве такой небедной корпорации, как «Росэнергоатом», мог бы оказать матери студентки (которую убили в нескольких метрах от главного корпуса) и более существенную поддержку. А вот в Администрации Обнинска подтвердили тот факт, что помощи семье погибшей муниципалитет не оказывал лишь потому, что за ней никто не обращался. При этом, к диалогу в мэрии готовы, как и готовы помогать, если помощь еще актуальна.

Понятное дело, что город не обязан поддерживать всех родственников тех, кто по тем или иным причинам лишился жизни на его территории.

Но ведь к данной трагедии, так или иначе, оказались косвенно причастны многие: институт, который закрывал глаза на безопасность (а точнее, ее отсутствие) студентов, перевозчик, по чьей вине девушка была вынуждена добираться поздним вечером до общежития пешком, и власти, которые взяли в ежовые рукавицы маршрутчиков лишь после того, как грянул гром...

«Я НЕ СЧИТАЮ СЕБЯ ВИНОВАТОЙ!»

И если в мэрии Обнинска пытаются найти компромисс и сообщают о своей готовности пойти на контакт с отчаявшейся матерью, то перевозчик Ирина Арутюнян своей вины в случившейся трагедии не видит. А потому вопрос корреспондента относительно материальной помощи Ирина Гарегиновна попросту проигнорировала, переведя разговор в другое русло.

- Я сама мать и никому не пожелаю такого горя, которое произошло у этой женщины. Но мне непонятно, почему меня делают крайней?! Мэрия должна была взять на себя ответственность, а она прячется за моей спиной! Кто придумал эту чушь, что маршрутки не ходили?! Мои водители даже довозили студентов до общежития - да, нарушали маршрут, но делали это ради безопасности студентов! И систему Глонасс именно я предложила внедрить! Где было освещение по дороге к студгородку? Где были автобусы ПАТП? В том, что произошла эта трагедия, я не считаю себя виноватой!

Между тем, мама погибшей Маши, заработавшая после случившегося инвалидность, вынуждена влезать в долги, чтобы обеспечить достойную память своей дочери, краснеть, рассказывая о своих материальных трудностях, и наблюдать за тем, как после гибели ее ребенка ответственные лица небрежно пытаются от нее отмахнуться...

Дарья ГУМЕРОВА

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