Кому лечение, кому мучение...

Жители Ленина, 112 страдают от странных ритуалов соседей-иностранцев.

Когда ты проживаешь в многоквартирном доме, порой приходится мириться со многими прихотями соседей, если таковые, конечно, не противоречат закону.

Ну, а что делать, если некоторые привычки доставляют окружающим серьезный дискомфорт и даже негативно сказываются на здоровье?

Ответ на этот вопрос попыталась найти пенсионерка Прасковья ПЕНЬКОВА, проживающая на Ленина, 112.

ТОШНОТВОРНЫЙ ЗАПАХ

Кто бы мог подумать, что покой людей, живущих на четвертом этаже, смогут нарушить соседи с первого, причем без малейшего шороха. Оказывается, бывает и такое, о чем нашему еженедельнику и рассказала Прасковья Михайловна.

- Несколько дней назад я, находясь в своей квартире, почувствовала едкий, приторно-сладкий запах дыма. Это совершенно точно был не табачный дым. Я открыла дверь на лестничную клетку, а там - сплошной туман! И этот тошнотворный запах.... Тут же повыскакивали соседи, мы начали искать так называемый источник этого задымления.

Найти «очаг» пенсионерке и присоединившимся к ней соседям удалось довольно быстро. Дым плотно сочился из квартиры на первом этаже, в которой, как рассказали сами «пострадавшие», проживали иностранные граждане.

- Мы сразу начали звонить в дверь, - вспоминает соседка Лидии Михайловны Ирина. - Открыли нам две женщины. Вы не представляете, какие клубы дыма повалили из их квартиры! Эти дамы начали нам рассказывать, что это какие-то специальные травы, которыми они окуривают помещение. А запах просто жуткий - даже не описать. В их квартире находились еще и маленькие дети! Это просто кошмар! Я не знаю, как они этим дышали. У меня, например, дочь - гипотоник, так у нее сразу от этого дыма давление снизилось, и она чуть ли не в обморок упала! А у соседки аллергия какая-то началась - по лицу красные пятна пошли. Мы вызвали наряд полиции.

ВСЕ В РАМКАХ ЗАКОНА

Правоохранители на место приехали довольно оперативно. Однако повлиять на любителей «благовоний», увы, не смогли.

Как прокомментировали ситуацию в пресс-службе местного ОМВД, привлечь к ответственности конкретных лиц они действительно не могут, потому как те законодательства не нарушают.

- Сотрудники полиции проверили у них документы, которые были в порядке. Осмотрели квартиру и то вещество, которым они окуривали помещение. И ничего противоправного не выявили. Как сказали сами иностранные граждане, с помощью окуривания специальными травами они лечат своих детей, - прокомментировала пресс-секретарь полиции Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

Со слов пострадавшей» стороны, после визита полицейских свои ритуалы иностранцы прекратили. Правда, соседи уверены, что это лишь временное затишье.

Впрочем, даже если это действительно так, и мигранты в очередной раз прибегнут к подобным ритуалам, приверженцам традиционной медицины придется с этим смириться или в очередной раз вызывать людей в форме.

Глядишь, тогда любители «дурмана» просто устанут от частых визитов правоохранителей и откажутся от своих странных привычек.

Дарья ГУМЕРОВА

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