Предложение, от которого лучше отказаться?

Обнинские власти не считают нужным контролировать перевозчиков с помощью «умных» технологий.

Суета на обнинском рынке пассажирских перевозок наблюдается уже не первый год. Жалобы на несовершенство этой системы со стороны жителей первого наукограда поступают регулярно, а представители городской администрации тем временем вроде как пытаются наладить контроль, применяя различные методы. Одним из вариантов мониторинга стала навигационная система ГЛОНАСС. Однако использовать все ее технологические возможности местные власти почему-то не хотят.

Такое заявление журналистам сделали сотрудники ОГИЦ («Обнинского городского информационного центра»), предложившие чиновникам сразу несколько идей, с помощью которых можно было не только наладить контроль за работой перевозчиков, но и в целом сделать город безопаснее.

Однако все их предложения, увы, не нашли понимания в обнинских «верхах».

МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ

Свою деятельность ОГИЦ начал в Обнинске еще в 1992 году. Основная работа центра заключается в разработке и внедрении различных современных информационных технологий. Так, например, сотрудниками этого предприятия в свое время были созданы единая база данных населения первого наукограда, база данных пенсионеров и всех автомобилей, ГИС (геоинформационная система) Калужской области и многое другое.

Как признается заместитель директора ОГИЦ Андрей СЫТНИК, все, что связано с созданием и разработкой современных информационных систем и технологий, не что иное, как его слабость. А потому он очень внимательно относится ко всем новым «цифровым новинкам». Не обошел центр вниманием и обнинских пассажироперевозчиков.

- Наше предприятие имеет пятилетний опыт внедрения систем мониторинга транспорта на базе системы ГЛОНАСС. Наши специалисты оснастили аппаратурой более 120 маршруток Обнинска, развернули диспетчерские пункты в двух АТП города. Мы также проводили опытные работы по созданию системы подсчета количества перевозимых пассажиров (пассажиропотока) и оснащению транспортных средств системами видеонаблюдения. Сегодня мы работаем с ведущими разработчиками и производителями программного обеспечения и оборудования системы ГЛОНАСС, - рассказывает Сытник.

Особое внимание на пассажироперевозчиков в ОГИЦ обратили после трагедии на территории студгородка. Именно после этого специалисты центра написали письмо в обнинскую администрацию с предложением о совместной работе.

- В последнее время, судя по публикациям в прессе, все чаще нарекания горожан вызывает неадекватная работа общественного транспорта, особенно маршруток. На наш взгляд, значительно улучшить ситуацию в плане оперативного контроля над работой маршрутных такси могло бы создание единого городского диспетчерского центра на базе функционирующей системы ГЛОНАСС, откуда можно было бы вести полный мониторинг, причем не только по соблюдению расписания или маршрута. Мы могли бы отслеживать манеру вождения водителей, которые так часто устраивают гонки, следить за расходом топлива.

ПОПАХИВАЕТ КОММЕРЦИЕЙ?

- Мы даже готовы разработать специальное мобильное приложение для того, чтобы каждый человек, скачав его себе на телефон, мог следить за движением городского транспорта, - продолжает Сытник. - Если я, например, живу в садовом обществе, мне очень важно знать, когда нужный мне рейсовый автобус будет проходить мимо моей остановки. А с помощью такого приложения это все возможно! Целесообразно было установить во всем транспорте тревожные кнопки. Но никто не хочет заниматься контролем! Вот сейчас, например, общественный транспорт оснастили системой ГЛОНАСС. А отследить движение транспорта через портал «Транспорт40.рф», как было рассчитано изначально, на самом деле в данный момент нельзя, - возмущаются в ОГИЦ.

Но в мэрии, как рассказывают специалисты информационного центра, от их предложений отказались. По словам представителя Управления потребительского рынка, транспорта и связи Анатолия ПЛЕХАНОВА, такое письмо они действительно получали, но отказ был вполне обоснован.

Во-первых, в мэрии не вправе раздавать указания перевозчикам относительно внедрения всех вышеуказанных систем, а во-вторых, как добавил Анатолий Александрович, предложение по организации единого диспетчерского центра носит коммерческий характер.

Что же касается контроля движения перевозчиков через портал «Транспорт40.рф», то здесь, как отметил Плеханов, в настоящее время действительно можно проследить только движение по шестому и шестнадцатым маршрутам. Остальные перевозчики пока находятся на стадии внедрения в общую систему. Это вопрос технический. Анатолий Александрович предположил, что уже в течение этого года в единую систему мониторинга войдут все перевозчики.

Ну, а как новые технологии действительно отразятся на качестве пассажирских перевозок, покажет, пожалуй, лишь время. Хотя, думается, что над идеями информационного центра о создании единого диспетчерского центра местным властям все-таки стоило бы задуматься.

Дарья ГУМЕРОВА

Другие статьи из рубрики «Транспорт»