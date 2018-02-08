Обнинцам не дают возможности оформлять загранпаспорт через МФЦ!

Начало каждого месяца ознаменовано изменением тех или иных федеральных норм. Первое февраля не стало исключением. С этого дня вступили в силу сразу два закона, касающихся государственных услуг.

В городах с населением больше ста тысяч человек биометрический загранпаспорт теперь можно оформить через МФЦ. Доступна ли эта услуга в Обнинске, попытались выяснить наши корреспонденты.

ЧУДА НЕ ПРОИЗОШЛО

Ежедневно сто человек в Обнинске получают паспорт, позволяющий выехать за пределы Родины. Такова сухая статистика, предоставленная отделом по вопросам миграции ОМВД России по городу Обнинску. И естественно, с наступлением летнего сезона количество желающих отдохнуть в других странах возрастет, в отличие от кадровых ресурсов ведомства. Поэтому полицейские с радостью бы передали часть своих полномочий МФЦ, и последние готовы включиться в работу, однако есть ряд «но».

- Насколько я знаю, в Законе написано «по мере технической возможности», у нас такой возможности пока нет, - комментирует ситуацию руководитель обнинского МФЦ Светлана ГРИГОРЕНКО. - Если нам поставят соответствующую технику, обучат работать на ней, то мы готовы влиться в строй. Но на текущий момент никаких соглашений по этому вопросу нет.

Под технической возможностью понимается не что иное, как оборудование, позволяющее сканировать сетчатку глаза. Однако от Обнинска здесь мало что зависит, само соглашение с директором МФЦ должны подписать в областном УМВД.

«У НАС ИСЧЕЗНУТ ОЧЕРЕДИ!»

Но, как это часто бывает, принимая те или иные законы, никто не дает разъяснений, как они должны работать. И это нововведение исключением не стало, поэтому сегодня обнинский отдел по вопросам миграции занимается понятной работой и готовится передать МФЦ выдачу российских паспортов.

- Первое, что необходимо было МФЦ, - переехать, так как когда было два филиала, условия не соответствовали необходимым требованиям, - комментирует ситуацию начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по городу Обнинску Наталья МАКСИМЕНКО.

Однако теперь центр находится в одном месте (после переезда с Долгининской людей принимают на втором этаже «Экобазара») и уже прошел проверку Росгвардией, которая должна огласить свой вердикт.

- Как только нам скажут, что здание соответствует нормам для хранения основных документов, мы тут же с радостью передадим эту услугу МФЦ, и у нас исчезнут очереди, - заверила Наталья Александровна.

Ну а пока полицейские ждут чуда, горожане даже не надеются, что в этом сезоне Калуга обратит внимание на Обнинск и сделает получение биометрических загранпаспортов еще одной доступной услугой в МФЦ.

Евгения НИКИТИНА

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