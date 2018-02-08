Бесполезная бумажка

Министр образования области призвал разделить праздники и деньги.

Недавно областной министр образования и науки Александр АНИКЕЕВ разослал по всем муниципалитетам документ о том, как необходимо проводить выпускные вечера.

Идея Александра Сергеевича была проста: выпускникам надо ограничиться лишь торжественной частью в школе. Главное, чего быть не должно, - банкетов с застольями и сбора денег родителями на всевозможные подарки.

Однако как реализовать все это на практике, ведь запретить скидываться родителям в министерстве не могут?

«Я ЗНАЮ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ БРАЛИ КРЕДИТЫ НА ВЫПУСКНЫЕ»

Не секрет, что готовиться к предстоящему празднику родители начинают чуть ли не с начала учебного года. При этом каждый готов из кожи вон лезть, чтобы создать для своего чада незабываемый вечер. Однако, как отмечает депутат Горсобрания Юрий ФРАЙ, нередко представления отцов и детей об этом диаметрально противоположны. Если первые хотят закатить сногсшибательный банкет, то вторым сидеть за столами вовсе не интересно. Но и в родительской среде, как правило, единства нет.

- Понятно, что происходит раскол: части родителей финансовое состояние не позволяет скинуться, часть считает, что так не должно быть. Но есть третья часть, которая в погоне за неуемной роскошью приводит всех в зону конфликта. Я знаю людей, которые умудрялись брать кредиты на выпускные, чтобы не быть «белой вороной», - рассказывает Юрий Владимирович.

Причем те, кто думают, что столкнуться с этим можно только раз в жизни, когда ребенок заканчивает одиннадцатый класс, сильно ошибаются. А как же выпускной начальной школы? А прощание с детским садиком? Да и девятиклассники таким составом тоже больше не соберутся. Поэтому родителям необходимо скидываться каждый раз, и средняя такса по Обнинску хорошо известна - пять тысяч рублей с носа. А как вы хотели, ведь такую сумму собирали те, кто выпускался в прошлом году!

Если умножить на среднее количество детей в классе, а их 25, получаются заоблачные деньги. И тут только от инициативы тех, кто заведует кассой, зависит, куда будут они потрачены.

Хорошо, если детям от этого финансового пирога хоть что-нибудь достанется, но чаще бывает, что большая часть уходит на цветы, подарки педагогам и всевозможные важные, по мнению организаторов, мелочи.

ЗАКОН ВСЕ ИСПРАВИТ?

Естественно, недовольные такой политикой находятся, но кто же выступит против большинства, тем самым становясь не только врагом номер один, но и обрекая свое чадо на роль изгоя?

- Я знаю случаи, к нам тоже обращались родители, когда они договариваются и собирают какие-то безумные суммы, - комментирует ситуацию начальник управления общего образования Татьяна ВОЛНИСТОВА. - Есть люди, которые боятся высказаться против и сдают деньги, а потом идут в прокуратуру или в министерство пишут.

Однако запретить родителям что-либо в министерстве не могут, поэтому документ, присланный министром Аникеевым, естественно, носит рекомендательный характер. А если быть точнее - это всего лишь бесполезная бумажка. Конечно, в школах проведут беседы с родителями, отчитаются о выполненной работе, а дальше все пойдет по накатанной.

- Я думаю, что эту ситуацию можно урегулировать, если принять решение не на рекомендательном уровне, а на законодательном, - уверен директор «Гимназии» Александр СУХАРЕВ. - Я знаю, что во многих регионах, в частности в Москве и Санкт-Петербурге, уже давно есть соответствующее распоряжение о едином выпускном дне и форме его проведения.

Александр Егорович не стал скрывать, что в «Гимназии» уже давно воплотили на практике то, что в этом году рекомендовал министр. Торжественная часть проходит в школе, а если потом родители и организуют банкет, то педагоги в празднестве не участвуют. Конечно, вначале выпускники обижались, а потом смирились. Такова политика учебного заведения.

- Что касаемо подарков учителям, они не практиковались у нас никогда, если не считать подарком цветы или фотоальбом, который дарят классному руководителю на память выпускники, - объясняет Сухарев.

Поддерживает коллегу и Юрий Фрай, ведь проведение выпускного в школе без застолья не только минимизирует расходы родителей, но и уравнивает бедных и богатых.

ГОРОДСКОЙ ВЫПУСКНОЙ СТАНЕТ НОВОЙ ФИШКОЙ ОБНИНСКА

Помочь в реализации этой идеи мог бы и городской выпускной, своеобразные «Алые паруса», которые, в отличие от банкета, надолго запомнились бы тем, кто покидает школу.

- У нас большое количество площадок, где проходит День города, и новый праздник мог бы стать хорошей визиткой для Обнинска, - считает Фрай.

Поддерживает идею и директор «Гимназии», который сам неоднократно выходил с такой инициативой. По мнению Сухарева, первоначально площадкой для праздника мог бы стать городской парк, территория которого огорожена, поэтому для обеспечения безопасности потребуется затратить минимум усилий.

- В целом расходы на это минимальны, - говорит Фрай, - а нашему городу добавилось бы классное культурное мероприятие. Но здесь нужна инициатива, потому что родители этого не сделают, здесь нужна воля администрации и управления образования.

В свою очередь, начальник управления образования Татьяна Волнистова заверила, что уже несколько лет выходит к родительской общественности с таким предложением, но пока идея поддержки не нашла: - Большинство считают, что класс - это маленькая семья, и дети по-семейному должны прощаться со своей школой. Однако Татьяна Валерьевна не исключает, что придется ломать стереотипы. В следующем году город займется организацией такого выпускного. И даже если вначале жители идею воспримут в штыки, со временем она обязательно станет хорошей традицией для Обнинска.

Евгения НИКИТИНА

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