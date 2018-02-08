Жители поселка «Обнинское» попадают в город через «Коровий проход»

Условно говоря, сегодня первый наукоград можно разделить на две части, располагаются которые на противоположных сторонах от железнодорожной линии. И уже не первый год обитатели поселка «Обнинское», находящегося как раз за ж/д путями, пытаются обратить на себя внимание местных властей, которые будто бы не хотят принимать участие в решении их проблем.

А проблем у поселковых «отщепенцев», надо сказать, накопилось немало. Но главной по сей день остается отсутствие комфортной и доступной среды, которой худо-бедно, но все-таки могут похвастаться жители основной части города.

Некоторые обитатели поселка (чего уж говорить об инвалидах, достаточно взглянуть на мамочек с колясками) просто лишены возможности перейти за ту самую железнодорожную линию, а власти откровенно, но с сожалением разводят руками. Единственное, что они могут предложить, - перманентное ожидание лучших времен.

В ТРИ ПОГИБЕЛИ

Уже не первый год жители поселка «Обнинское» плачутся местным чиновникам о том, что они в прямом смысле отрезаны от города. В частности, речь идет о маломобильных гражданах и о мамах малолетних детей, вынужденных в силу понятных причин перевозить своих чад в колясках.

И тем, и другим попасть, например, в поликлинику, на почту или тот же банк, увы, невозможно. Причем, именно невозможно! Потому как подземный переход настолько крут, что установить там пандус не получится. Об этом уже неоднократно твердили эксперты.

Выход (в прямом смысле слова) нашли сами посельчане. «В свет», как бы двусмысленно это не звучало, они выходят через «Коровий проход»! Такое название в народе получил так называемый технический тоннель, соединяющий «задворки» автовокзала с основной привокзальной площадью города. Однако о его существовании, наверное, знают лишь сами жители поселка, вынужденные ежедневно пробираться через самые настоящие катакомбы!

- В Обнинске действует программа «Комфортная городская среда». Однако поселок «Обнинское» почему-то в нее включать не собираются, - рассказывает член Совета ТОС «Поселок «Обнинское» Анна АЛЕШНИКОВА. - Понимаете, у нас живут инвалиды и многодетные, которым по разным причинам бывает нужно попасть в город. Вот они ходят через этот тоннель, потому как других альтернатив у них попросту нет! А вы гляньте, на что похож этот перешеек!

Впрочем, положа руку на сердце, назвать связующее звено «переходом» язык не поворачивается. В этом автор этих строк убедился лично, проделав тот самый путь, который ежедневно преодолевают жители поселка: под ногами вода и выбоины, сверху на голову то и дело сыплются камни.

Ну, а самое главное - пройти этот участок в полный рост даже невысокому человеку невозможно, сделать это удается, только согнувшись в три погибели.

КАК ПОПАСТЬ В ГОРОД?

- Знаете, эту проблему мы пытались поднять еще несколько лет назад, но тогда местные власти нам сказали, мол, пользуйтесь тем, что есть, а будете жаловаться - заварим полностью этот тоннель, и тогда посмотрим, кто вам за это скажет спасибо! - вспоминает Алешникова. - Вот люди молчат и ходят. А что делать? Автомобили есть не у всех, а как, например, маме с коляской попасть в город? А если на руках не один малолетний ребенок?

Службы такси, между прочим, из-за отсутствия автомобильных кресел вообще часто отказываются везти таких пассажиров. Но при этом все нам твердят - «нет возможности»! А вы знаете, как сказал один мудрец, нет невозможного, есть нежелание выбрать из нескольких решений одно!

«ДЕЙСТВУЮЩИЙ ТОННЕЛЬ СТАНЕТ ПЕШЕХОДНЫМ!»

Между тем власти первого наукограда констатируют, что пока выхода, увы, действительно нет. С вопросом «что же делать?» мы обратились к мэру Обнинска Владиславу ШАПШЕ.

- Это вообще никакой не тоннель. Но поскольку у людей сейчас нет выбора, то они вынуждены им пользоваться. Но сделать с ним мы ничего не можем, потому, как он принадлежит РЖД и находится в их зоне ответственности. Мы щебень там насыплем, а завтра придет хозяин и перекроет его, - констатирует сити-менеджер.

Вероятно, именно об этом жителям поселка и говорили местные власти несколько лет назад, мол, дабы не лишиться того, что есть, лучше вообще не напоминать о существовании этого тоннеля. Владислав Валерьевич, правда, поспешил обрадовать обитателей поселка Обнинского перспективами появления нового автомобильного тоннеля.

- Когда мы сделаем новый «прокол» под железной дорогой, который расположится еще ближе к Комсомольским прудам, тогда действующий автомобильный тоннель станет пешеходным, - пояснил глава администрации. - Говорить о сроках пока не буду, но в этом году мы должны разработать соответствующий проект.

Дарья ГУМЕРОВА

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