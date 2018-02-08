Помоги себе сам!

«Подарки» природы озадачили обнинских коммунальщиков.

Чуть больше года назад Калужский регион оказался в коммунальном коллапсе из-за неблагоприятных погодных условий.

Многие жители области до сих пор с ужасом вспоминают, как в ноябре 2016 года неожиданно поднялся сильный ветер и пошел ледяной дождь, оставивший сотни поселков без электричества, воды, а кое-кого даже и без отопления.

Уже после устранения всех этих многочисленных аварий люди задались вопросом: где гарантия, что через некоторое время данная ситуация не повторится? Ведь наши коммунальные службы показали свою несостоятельность в сложных условиях работы. И, увы, скептики оказались правы.

ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ

Сразу отметим, что речь идет не столько о городе Обнинске, где муниципальные и государственные службы продемонстрировали свое умение работать в условиях, приближенных к чрезвычайным, оперативность и слаженность, сколько о соседних муниципалитетах. Службы Малоярославецкого, Боровского и Жуковского районов вновь доказали, что ветер, снегопад и ледяной дождь у нас приравниваются если не к Третьей мировой войне, то как минимум к торнадо.

Рассказывает житель деревни Локонское Александр Л.:

- В воскресенье утром просыпаюсь, света нет. Звоню в малоярославецкую ЕДДС. А там говорят: «А вы в окно смотрели? Видели, что там творится?» Где-то часов в 11 свет дали. А в полпятого снова отключили и потом дали его только ночью.

А в районных электросетях и в ЕДДС все это время звонившим объясняли, что без электричества остаются 72 населенных пункта Малоярославецкого района. Дескать, вы не одни такие.

А в Боровском районе аварию устраняли вплоть до понедельника. Причем, несмотря на то, что люди сидели без воды двое суток, режим ЧС в конкретных муниципалитетах объявлен не был.

КТО МЕШАЛ СДЕЛАТЬ ПРОСЕКИ ЛЕТОМ?

Как и в 2016 году, непосредственной причиной аварий стали упавшие на провода деревья. В районных электросетях рассказывали, что ремонтники сначала спиливают все эти ветхие стволы, а уже затем начинают устранять обрывы линий. Поэтому все происходит не быстро.

Собственно говоря, понять последовательность их действий в данной ситуации можно и не специалисту. Непонятно другое: почему нельзя было удалить аварийные деревья, растущие по периметру линий электропередачи, еще летом? Ведь на то оно и лето, чтобы предусмотреть все возможные аварийные ситуации и загодя подготовиться к ним. И, кстати, на это выделяются немалые бюджетные деньги.

Ежегодно энергетики отчитываются об успешной подготовке к зиме и ежегодно ЧП повторяется. В мае свет вырубается из-за грозы, в зимний период - из-за ледяного дождя и снега.

Но это один момент. А есть и другой. Ни для кого не секрет, что существует четкий алгоритм действий коммунальных служб в такой ситуации. Люди не должны сутками сидеть без электричества, а для этого существуют дизельные генераторы. Но, видимо, существуют где-то, а не у нас в регионе. Потому что если это оборудование и использовалось, то с очень большим опазданием.

УК ГОТОВЫ ВСЕ ПЕРЕЛОЖИТЬ НА ЖИЛЬЦОВ!

Не лучшим образом выглядела ситуация и с уборкой снега. Казалось бы, кого он может удивить в центральной полосе России? Ответ напрашивается сам собой - коммунальщиков. Они почему-то постоянно оказываются к нему не готовы. Иначе как объяснить бардак, творящийся во дворах?

Между тем, все прекрасно помнят, что ноябрь, декабрь и большая часть января прошли у нас практически без снега! Сотрудники ЖКХ как говорится «курили бамбук» - работы практически не было. При этом, финансирование на уборку снега было заложено.

Управляющие компании тоже в этот раз сильно не напрягались. Для многих снегопад не стал поводом прервать свои выходные, а ряд дворников «засветились» разве что для галочки. Поэтому жителям самим пришлось выходить с лопатами и, что называется, откапываться.

В то время как последние платят за обслуживание своих придомовых территорий немалые деньги. При желании достаточно было нанять тех же гастарбайтеров, которые предлагают свои услуги на Киевской трассе, и вопрос уборки территорий был бы решен, что называется, «по месту». Однако даже на дешевую рабсилу тратиться коммунальщики не захотели. А зачем? Ведь это просто замечательно, что жильцы не только платят за уборку территории, но и проводят ее сами. Абсурд, конечно, но приятный.

Но не все в Обнинске разделяют эту критическую точку зрения.

- Проблемой на сегодняшний день является вывоз снега. Убирать его убирают, а вот с вывозом ситуация сложная. Потому что решение этого вопроса упирается в немалые финансы, - отметил председатель комитета по ЖКУ обнинского Горсобрания Роман АНЦИФЕРОВ.

Так что теперь жителям нашего региона только и остается, что ждать теплой погоды.

Инна ЕМЕЛИНА

Другие статьи из рубрики «ЖКХ»